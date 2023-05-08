На самом деле не всё так плохо, но Core i9-12900KF действительно выглядит хуже, чем камень нового поколения

Есть несколько мнений насчёт того, стоит ли покупать самые дорогие и мощные процессоры, и когда это следует делать. Давайте остановимся на том, что вы всё же решили взять один из таких камней, но не способны прийти к выводу, какой именно продукт взять. Вариантов не так уж и много, но каждый из них предполагает свой сценарий использования, а фанаты Intel и AMD найдут десятки причин, по которым тот или иной камень значительно лучше конкурента.

реклама

Что любопытно, некоторые фанаты и вовсе готовы закрывать глаза на недостатки, пытаясь незначительные преимущества преподносить как уникальную возможность, которой нет у конкурента. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, а также выясним, что вообще такое скрытый потенциал, и почему он есть только у процессоров AMD. Заметим, что многие эксперты уверяют, что всё это выдумки тех, кому больше нечего сказать. Нам кажется, что это не так, ну а если у вас есть собственное мнение на этот счёт, обязательно напишите об этом в комментариях.

Начать предлагаем с Core i9-13900KF. Отметим, что на рынке есть несколько других процессоров, которые оказываются быстрее, но в большинстве магазинов РФ вы не встретите Ryzen 7 7800Х3D, поэтому говорить о подобных решениях считаем преждевременным. Ну и не стоит забывать, что в прессе часто пишут о проблемах со стабильностью, а в итоге новенький компьютер может просто сгореть. В целом, Core i9-13900KF обладает огромной мощностью, что позволяет ему выполнять любые требовательные задачи и вытягивать самые прокачанные видеокарты ещё несколько лет. Учитывайте, что под флагман Intel понадобится хорошая материнская плата и солидная система охлаждения. Позаботьтесь об этом, ведь процессор у синих получился на редкость прожорливым.

Ryzen 9 7950X стоит на 5 тысяч дешевле, но это не делает его выгодным, поскольку сборка на таком камне также будет недешёвой. Немного радует падение цен на оперативную память нового поколения, благодаря чему DDR5 всего на несколько тысяч рублей дороже DDR4. Или нет, ведь некоторые энтузиасты смотрят в сторону прокачанных брендовых планок, ну а там переплата может доходить до 2-3 раз. Ryzen 9 7950X уступает Core i9-13900KF не только в играх, но и в рабочих задачах, но имеет тот самый фирменный потенциал, о котором так много пишут в прессе. Смотрите, если через 3 года вы захотите усилить компьютер на базе Core i9-13900KF, то придётся купить не только новый камень, но и дорогую материнскую плату под него. С Ryzen 9 7950X всё гораздо проще, ведь к тому моменту выйдет несколько новых поколений, а ваша дорогая материнская плата с лёгкостью примет Ryzen 9 9950X. Если вы полагаете, что экономия в 30 тысяч на материнской плате – это мелочи, то тогда не говорите, что компьютеры дорогие, ведь у вас нет проблем с деньгами.

Следом идёт ещё один главный герой нашего материала. Как видите, за 42 тысячи вы можете купить Core i9-12900KF. Перед нами флагман Intel прошлого поколения, который оказывается на целых 17 тысяч дешевле более нового Core i9-13900KF. Очевидно, что в синтетических тестах и требовательных задачах процессор текущего поколения окажется ощутимо быстрее, а вот в играх многое зависит от видеокарты. Если вы позволите себе GeForce RTX 4090, то увидите значительную разницу между поколениями, ну а владельцы GeForce RTX 4070 могут смело брать Core i9-12900KF. Здесь различия между поколениями незначительные, ну а для тех, кто ждал скидок на данный процессор целый год, у нас есть любопытная информация для размышления.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Обратите внимание, что за 41 тысячу рублей вы можете купить Core i7-13700KF. Может показаться, что флагман прошлого поколения быстрее, вот только это не так. Дело в том. Что при переходе на 13-ю серию Intel совершила настоящий прорыв. Никто такой прыти от синих не ожидал, а в результате Core i9-12900KF в сборке стоит столько же, но оказывается медленнее Core i7-13700KF во всех сценариях. Фактически, у вас есть только один вариант собрать недорогую, но очень мощную систему на базе Core i9-12900KF. Для этого берите недорогую материнскую плату до 15 тысяч рублей и оперативную память прошлого поколения. Полное отсутствие разгона позволит снизить конечную стоимость компьютера, хотя это только увеличит разрыв с Core i7-13700KF. Кстати, никто не мешает проделать вам с Core i7-13700KF такой же фокус, но даже после этого он будет быстрее Core i9-12900KF. Получается, что сегодня флагман Intel прошлого поколения неинтересен потенциальным геймерам и не может рекомендоваться для создания перспективной игровой сборки.