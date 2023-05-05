GeForce RTX 4070 Ti почти идеальная, но расстраивает наличием 12 Гб видеопамяти

Вчера мы с вами попытались разобраться в том, какую видеокарту стоит купить для монитора с разрешением 2К. Прежде всего нужно понимать, что именно это разрешение считается наиболее комфортным как для глаз, так и для кошелька. Стоят такие мониторы не так дорого, как аналогичные по размерам 4К, при этом способны обеспечить картинку приличного качества и требуют видеокарту до 60 тысяч рублей. На самом деле для комфортной игры достаточно даже Radeon RX 6750 ХТ, которая стоит 45 тысяч рублей, а значит цена сборки окажется намного ниже, чем ожидают многие энтузиасты.

реклама

И всё же, существуют геймеры, для которых 2К – это вчерашний день, а значит само время разобраться в том, какую видеокарту купить под новомодное 4К, и в какую сторону вообще смотреть. Начнём с того, что предлагаем не рассматривать GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA стоит больше 150 тысяч рублей, поэтому подходит исключительно для экстремальной сборки. Если вы просто хотите получить мощный компьютер, то можно попытаться сэкономить, чем мы с вами и займёмся.

Если вы хотите купить действительно хорошую видеокарту для 4К, то столкнётесь с выбором, ведь есть несколько графических чипов, так или иначе позволяющих получить максимальное качество картинки с минимальными компромиссами. Начнём с GeForce RTX 4070 Ti. Эта видеокарта имеет как достоинства, так и недостатки, ну а мы заметим, что на рынке нет и не может быть видеокарты без минусов. К примеру, здесь всего 12 Гб видеопамяти. Некоторые эксперты уверяют, что на пару лет вам этого хватит с головой, тогда как другие указывают в сторону Unreal Engine 5. Уже вскоре начнут выходить игры на основе этого движка, что может привести к резкому повышению требований к видеопамяти. Мы полагаем, что GeForce RTX 4070 Ti вполне неплохо вписывается в 4К, но если посмотреть шире, то можно обнаружить Radeon RX 7900 XT, которая подходит намного больше. В тестах видеокарта AMD примерно на 15% быстрее, но это не главное её преимущество, ведь Radeon RX 7900 XT несёт на борту 20 Гб видеопамяти и широкую шину на 320 бит. За счёт этого повысится пропускная способность, а вы точно не столкнётесь с нехваткой памяти, поскольку нет ни одной игры, которая способна поставить Radeon RX 7900 XT на колени. Выбор сложный, ведь NVIDIA традиционно привлекает больше геймеров. Добавим, что GeForce RTX 4070 Ti лучше в трассировке лучей, поэтому мы не будем вам давать окончательный совет.

Не менее интересно выглядит противостояние GeForce RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX. Видеокарта NVIDIA на этот раз имеет 16 Гб видеопамяти, а значит полностью решает вопрос с быстрым устареванием. И всё же, когда вы покупаете Radeon RX 7900 XTX, то получаете 24 Гб видеопамяти, 384-битную шину и более впечатляющие показатели в играх. GeForce RTX 4080 снова бьёт технологией трассировкой лучей, хотя на этот раз преимущество не такое тотальное. На самом деле обе видеокарты смогут выполнять свои задачи отлично и годятся для тех, кто может себе позволить потратить на развлечения 100 000 рублей. Если вы спросите нашего мнения, то лучше взять Radeon RX 7900 XTX. И дело даже не в каком-то мифическом потенциале, который никогда не раскроется. Всё куда проще, ведь перед нами флагман AMD, тогда как GeForce RTX 4080 только вторая по скорости в линейке. Цена аналогичная, ну а вы делайте выбор самостоятельно, ориентируясь на все характеристики, а не только на волшебные лучики или слухи о плохих драйверах.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Иногда в продажу поступают видеокарты, которые предназначены для сегмента 2К, но какое-то время способны неплохо справляться со своими задачами в 4К. Пожалуй, оптимальным решением будет GeForce RTX 4070, которая стоит около 60 тысяч рублей, но позволит вам раскрыть потенциал всех требовательных новинок на высоких настройках графики. Увы, вам придётся познать все минусы работы трассировки лучей вместе с технологией масштабирования, но в наше время без этого никуда. Подумайте сами, в продаже есть модели GeForce RTX 4090 за 180 тысяч рублей. Так вот, GeForce RTX 4070 сможет предложить графику высокого класса ровно в 3 раза дешевле. В большинстве случаев разницы не будет, ну а мы хотим передать привет тем, кто взял видеокарту за 180 тысяч в кредит. Одно дело, если вы можете покупать такие вещи по щелчку пальцев, и совсем другое, когда приходится идти на жертвы ради виртуальных попугаев в синтетических тестах.