Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему GeForce RTX 4070 Ti – не самая лучшая видеокарта для 4К, и чем хороша Radeon RX 7900 XT
GeForce RTX 4070 Ti почти идеальная, но расстраивает наличием 12 Гб видеопамяти
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Вчера мы с вами попытались разобраться в том, какую видеокарту стоит купить для монитора с разрешением 2К. Прежде всего нужно понимать, что именно это разрешение считается наиболее комфортным как для глаз, так и для кошелька. Стоят такие мониторы не так дорого, как аналогичные по размерам 4К, при этом способны обеспечить картинку приличного качества и требуют видеокарту до 60 тысяч рублей. На самом деле для комфортной игры достаточно даже Radeon RX 6750 ХТ, которая стоит 45 тысяч рублей, а значит цена сборки окажется намного ниже, чем ожидают многие энтузиасты.

реклама

И всё же, существуют геймеры, для которых 2К – это вчерашний день, а значит само время разобраться в том, какую видеокарту купить под новомодное 4К, и в какую сторону вообще смотреть. Начнём с того, что предлагаем не рассматривать GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA стоит больше 150 тысяч рублей, поэтому подходит исключительно для экстремальной сборки. Если вы просто хотите получить мощный компьютер, то можно попытаться сэкономить, чем мы с вами и займёмся. 

Если вы хотите купить действительно хорошую видеокарту для 4К, то столкнётесь с выбором, ведь есть несколько графических чипов, так или иначе позволяющих получить максимальное качество картинки с минимальными компромиссами. Начнём с GeForce RTX 4070 Ti. Эта видеокарта имеет как достоинства, так и недостатки, ну а мы заметим, что на рынке нет и не может быть видеокарты без минусов. К примеру, здесь всего 12 Гб видеопамяти. Некоторые эксперты уверяют, что на пару лет вам этого хватит с головой, тогда как другие указывают в сторону Unreal Engine 5. Уже вскоре начнут выходить игры на основе этого движка, что может привести к резкому повышению требований к видеопамяти. Мы полагаем, что GeForce RTX 4070 Ti вполне неплохо вписывается в 4К, но если посмотреть шире, то можно обнаружить Radeon RX 7900 XT, которая подходит намного больше. В тестах видеокарта AMD примерно на 15% быстрее, но это не главное её преимущество, ведь Radeon RX 7900 XT несёт на борту 20 Гб видеопамяти и широкую шину на 320 бит. За счёт этого повысится пропускная способность, а вы точно не столкнётесь с нехваткой памяти, поскольку нет ни одной игры, которая способна поставить Radeon RX 7900 XT на колени. Выбор сложный, ведь NVIDIA традиционно привлекает больше геймеров. Добавим, что GeForce RTX 4070 Ti лучше в трассировке лучей, поэтому мы не будем вам давать окончательный совет. 

Не менее интересно выглядит противостояние GeForce RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX. Видеокарта NVIDIA на этот раз имеет 16 Гб видеопамяти, а значит полностью решает вопрос с быстрым устареванием. И всё же, когда вы покупаете Radeon RX 7900 XTX, то получаете 24 Гб видеопамяти, 384-битную шину и более впечатляющие показатели в играх. GeForce RTX 4080 снова бьёт технологией трассировкой лучей, хотя на этот раз преимущество не такое тотальное. На самом деле обе видеокарты смогут выполнять свои задачи отлично и годятся для тех, кто может себе позволить потратить на развлечения 100 000 рублей. Если вы спросите нашего мнения, то лучше взять Radeon RX 7900 XTX. И дело даже не в каком-то мифическом потенциале, который никогда не раскроется. Всё куда проще, ведь перед нами флагман AMD, тогда как GeForce RTX 4080 только вторая по скорости в линейке. Цена аналогичная, ну а вы делайте выбор самостоятельно, ориентируясь на все характеристики, а не только на волшебные лучики или слухи о плохих драйверах. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Иногда в продажу поступают видеокарты, которые предназначены для сегмента 2К, но какое-то время способны неплохо справляться со своими задачами в 4К. Пожалуй, оптимальным решением будет GeForce RTX 4070, которая стоит около 60 тысяч рублей, но позволит вам раскрыть потенциал всех требовательных новинок на высоких настройках графики. Увы, вам придётся познать все минусы работы трассировки лучей вместе с технологией масштабирования, но в наше время без этого никуда. Подумайте сами, в продаже есть модели GeForce RTX 4090 за 180 тысяч рублей. Так вот, GeForce RTX 4070 сможет предложить графику высокого класса ровно в 3 раза дешевле. В большинстве случаев разницы не будет, ну а мы хотим передать привет тем, кто взял видеокарту за 180 тысяч в кредит. Одно дело, если вы можете покупать такие вещи по щелчку пальцев, и совсем другое, когда приходится идти на жертвы ради виртуальных попугаев в синтетических тестах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 7900 xt #geforce rtx 4070 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASRock регистрирует модели AMD Radeon RX 7600 8 ГБ включая новое исполнение Steel Legend
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
33
США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи объёмом в $300 миллионов
1
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
13
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
25
Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
+
Samsung намерена за 5 лет догнать и перегнать TSMC в контрактном производстве чипов
1
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
6
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
9
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
5
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
20
Из-за повышенного веса для БМП, Bradley может периодически застревать в украинском чернозёме
3
Модели GeForce RTX 4070 отличаются качеством чипов и лимитом TGP — лучшую можно найти даже по РРЦ
8
Зачем Вашингтон толкает Москву на активные действия атаками БПЛА на Кремль
2
Современная версия отечественного Т-62М будет превосходить "украинский" ОБТ Leopard 1А5 во многом
2
В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
5
Стив Возняк заявил, что искусственный интеллект в электромобилях Tesla способен убивать людей
4
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
2
Армия РФ перешла к зачистке неба на Украиной – дорога к Киеву будет проложена в ближайшие месяцы
6
СК РФ возбудил уголовное дело по факту удара по Сенатскому дворцу Кремля
27
Евгений Пригожин обратился к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову
35

Популярные статьи

Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
12
На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
9
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
12
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
35
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
21
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
Россия, Иран и Китай намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе
7
О редких американских суперкарах
3
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3

Сейчас обсуждают

Chato-b0t
20:40
Некроинский Бахмут медленно превращается,..превращается..., в Артёмовск.
Мост, имевший прямое отношение к "дороге жизни" для ВСУ, уничтожен российской артиллерией
REY_B_
20:39
Это не он купил, а фонд. А кто деньги фонду дал, это вопрос.... Скорее всего сама Интел, чтобы поддержать свои падающие акции. - И опять вышло, что вместо работы, она тратит деньги налево.
Глава Intel потратил ещё $250 000 на покупку акций компании
Vorvort
20:37
Хуанг продолжает увеличивать fps ухудшением картинки при "молчании ягнят" покупателей видеокарт Nvidia. Думаю уже не имеет смысла сравнивать fps в играх у RTX и Radeon - это всё равно что садится с шу...
Нейронный алгоритм сжатия текстур NVIDIA предложит более высокое качество при экономии памяти
REY_B_
20:36
От окисления контактов редкость включения никак не спасёт. - У меня внешний диск лежал в ящике стола. А когда достал, он начал глючить. Там фильмы были, все оказались побитыми. Именно контакты окислил...
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
REY_B_
20:35
Поддерживаю. Имел проблему. - У них "серый" вид. Как будто их специально покрыли чем-то, что окисляется. А должна быть позолота!
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
Китя.
20:35
Первопроходцем сложно. все синяки принимать приходится. сырой он надо ждать.
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
Михаил Дорошков
20:30
Нет никакогоВПК, бабки распилены и разворованы друганами путлера..!
США приступили к уничтожению "теневого" флота РФ – в Малайзии был атакован танкер Pablo
REY_B_
20:29
Невозможно отменить то, что не вводили. - Нет ни одного документа, в котором ВОЗ официально, на основании научных данных, показала что началась "пандемия". Т.к. серьёзных исследований о причинах смерт...
ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса COVID-19
Михаил Дорошков
20:28
В твоей ванной..
США приступили к уничтожению "теневого" флота РФ – в Малайзии был атакован танкер Pablo
Китя.
20:28
Вот топчусь на месте толи 5800X3D или 5900X купить. если игры где задействовано 8 ядер выходит лучше 5800X3D. а есть игры уже которые задействуют более 10 ядер то вырывается в перед 5900X. да и задел ...
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем