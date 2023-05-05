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GeForce RTX 3070 vs Radeon RX 6750 XT – какую видеокарту купить для геймерского 2К-монитора
Фанаты NVIDIA будут советовать GeForce RTX 3070, но мы полагаем, что 8 Гб видеопамяти сегодня недостаточно, поэтому берём Radeon RX 6750 XT
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Если вы совершили большую глупость, купив монитор с разрешением 4К, то прежде всего убедитесь в том, что ваш заказ действительно уже оформлен. В случае, если товар можно вернуть, сделайте это сейчас же. Дело в том, что требования к играм стремительно растут, а в 4К сегодня без видеокарты за 90 тысяч никуда. В случае, если у вас достаточно денег, то просто купите GeForce RTX 4070 Ti, во всех остальных случаях берите монитор с разрешением 2К и не придумывайте велосипед.

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Картинка в 2К ничем не хуже, а требования к видеокартам намного меньше. Получается, что вы экономите деньги, получаете массу удовольствия и можете позволить себе графику на максимальном уровне. Бедолаги, которые купили 4К-монитор, вынуждены снижать графические настройки, а после включения масштабирования и вовсе получат размытую картинку, вызывающую полное разочарование. В данном материале мы изучим несколько видеокарт, которые идеально подходят для 2К и сделаем правильные выводы.

Если и есть идеальная видеокарта, которая как нельзя лучше подходит для 2К, то это GeForce RTX 4070. Здесь 12 Гб видеопамяти, а значит этот показатель не станет бутылочным горлышком в требовательном 2К. Также здесь вы получите приличный запас производительности и сможете запускать трассировку лучей без вырвиглазного DLSS. И всё бы хорошо, если бы жадный Дженсен Хуанг не поставил на этот графический чип цену в 600 долларов. Согласитесь, что за 500 GeForce RTX 4070 смотрелась бы лучше, а так видеокарта доступна далеко не всем, поэтому может рекомендоваться только в том случае, если у вас действительно есть на руках 63 тысячи рублей.

Помните, что не все видеокарты, которые стоят 60 тысяч, одинаково хороши. Простой пример: GeForce RTX 3070 Ti, которая ещё несколько месяцев назад считалась перспективной, неожиданно превратилась в тыкву. Смотрите, старая видеокарта на 20% медленнее GeForce RTX 4070, а также имеет всего 8 Гб видеопамяти, что делает её уязвимой перед новыми играми. Но со всем этим можно было бы смириться, если бы NVIDIA не забыла снизить на GeForce RTX 3070 Ti цену. Увы, но Дженсен Хуанг предпочитает оставить всё без изменений, а в итоге вы получаете старую видеокарту с ограниченным количеством памяти и высокой стартовой стоимостью. Проходим мимо.

За 49 тысяч есть неплохая видеокарта, которая слишком переоценена, поэтому пользуется низким спросом. Речь идёт о GeForce RTX 3070. Возможно, для кого-то шанс сэкономить 13 тысяч по сравнению с GeForce RTX 4070 имеет решающее значения, но мы полагаем, что лучше изыскать резервы, ведь самый главный минус GeForce RTX 3070 состоит в её видеопамяти. Да, здесь также всего 8 Гб. К слову, в продаже есть менее скоростная GeForce RTX 3060 Ti за 41 тысячу рублей. Нам с вами хотелось бы видеть эту видеокарту дешевле, но всё это пока нереалистично. Ну а учитывая тот факт, что GeForce RTX 3060 Ti стоит намного дешевле указанных выше видеокарт NVIDIA, но позволяет играть в 2К, нам остаётся только порекомендовать вам уговорить себя на сделку с кошельком. Графика будет приличного качества, а в целом преимущества больше, чем недостатки.

Ну а тем, кто не склонен доверять сплетням о плохом качестве видеокарт AMD советуем присмотреться к Radeon RX 6750 XT. По скорости эта видеокарта ничем не лучше GeForce RTX 3070, но имеет по сравнению с ней ключевое преимущество в виде 12 Гб видеопамяти. Можно сколько угодно смеяться над скрытым потенциалом красных, но реальность такова, что уже сегодня этот показатель даёт вам преимущество в требовательных новинках. Трассировка лучей более впечатляющая у NVIDIA, но если вы хотите купить видеокарту, которая не устареет через год, то нужно брать только Radeon RX 6750 XT.

рекомендации
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
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Завершить материал предлагаем на Radeon RX 6700. Если вы ничего не слышали об этом видеокарте, то не удивляйтесь, ведь официального анонса никогда не было. Графический чип был тихо сделан для майнеров, а после также тихо появился на рынке. Производители стеснительно прятали глаза, но мы с вами знаем, что эти ребята готовы продать душу дьяволу, чтобы только получить высокую маржу и заработать побольше денег. Radeon RX 6700 быстрее GeForce RTX 3060 Ti, но это не главная её фишка, ведь здесь 10 Гб видеопамяти. Современные игры устроены таким образом, что 8 Гб видеопамяти для них впритык, а 10 достаточно. Вот и получается, что вы экономите немного денег, но получаете то, чего вам дядюшка Хуанг не может дать.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3070 #radeon rx 6750 xt
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Listoman
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