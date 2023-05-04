Пока обе видеокарты больше похоже на очередное разочарование года

Вчера AMD опубликовала квартальный отчёт, свидетельствующий о том, что положение компании на рынке остаётся крайне сложным. Так, после нескольких успешных лет сегмент настольных процессоров демонстрирует стагнацию и впервые за долгое время показал отрицательную динамику. Проще говоря, AMD получила убыток, а значит маржа с одного процессора остаётся низкой. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь серия Radeon 5000 получила целый ряд скидок и предлагается по крайне выгодным ценам, тогда как процессоры нового поколения серии Radeon 7000 подешевели через несколько месяцев после релиза. В данном случае нам не так важны причины происходящего, ведь единственным сегментом, где красные получают ощутимую прибыль, остаются серверные процессоры. При этом довольно неплохо себя чувствует сегмент игровой графики, хотя в последнее время AMD не публикует точные данные по продажам видеокарт и чипов для консолей.

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По данным инсайдеров, графическое подразделение во главе с тётушкой Су медленно идёт ко дну, а спасти положение почти невозможно. Ну а пока красные продолжают бороться за место под солнцем и готовятся выпустить сразу несколько видеокарт нового поколения. Вчера Лиза Су заявила об этом во всеуслышание, подтвердив намерения порадовать геймеров до конца 2 квартала 2023 года. Точных дат нет, но есть все основания ожидать анонса в рамках Computex 2023 в конце мая или начале июня. Ну а поскольку инсайдеры не дремлют, то уже сегодня появились предварительные характеристики нескольких продуктов, которые с определённой вероятностью останутся без изменений вплоть до релиза. Судя по всему, основная часть видеокарт будет основана на графических чипах Navi 32 и Navi 33. Первый фигурирует под кодовым именем Wheat Nas, а второй - Hotpink Bonefish, а значит AMD снова даёт название своим продуктам на основе аквариумных рыбок (золотая и розовая рыбка).

Предполагается, что только Radeon RX 7800 ХТ получит 16 Гб видеопамяти и 256-битную шину, тогда как все остальные видеокарты на базе Navi 32 окажутся построены на 128-битной шине, а значит обойдутся 128-битной шиной. Предполагаемые характеристики вы можете изучить в таблице, ну а мы лишь отметим, что указанные параметры свидетельствуют о том, что ожидать прироста быстродействия в данном поколении не приходится. В лучшем случае мы увидим некоторый прирост скорости до 20% и повышенную энергоэффективность. При этом столкнёмся с падением пропускной способности и снижением количества видеопамяти. Что любопытно, видеокарты Radeon RX 7600 ХТ и Radeon RX 7700 ХТ созданы с использованием 6-нм технологического процессора. AMD явно экономила, а эксперты полагают, что такой шаг обойдётся компании очень дорого. Спрос на видеокарты снижается по всему миру, а значит новинки должны быть действительно интересны потенциальным покупателям. Инсайдеры отмечают, что невнятная политика графического подразделения может и вовсе привести к тому, что большая часть видеокарт достанется только партнёрам AMD, занимающихся сборкой готовых систем.

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Поскольку в списке появились несколько прокачанных версий флагманов нового поколения, то эксперты всерьёз задумались о том, стоит ли нам ожидать появления на прилавках Radeon RX 7950 ХТХ. Напомним, не так давно один из руководителей AMD разоткровенничался с прессой и рассказал о том, что инженеры планировали выпустить графический чип, равный или даже более скоростной, чем GeForce RTX 4090. Тестовый экземпляр был на руках, но в итоге было принято решение ограничиться менее мощными видеокартами. Якобы, причина заключается в том, что суперфлагман потреблял слишком много энергии. Сложно сказать, насколько всё сказанное соответствует действительности. Дело в том, что с момента релиза прошло слишком много времени, а мы не видели никаких намёков на то, что в портфолио AMD есть ещё один флагман. Не исключено, что красные выдают жалеемое за действительное, ну а в итоге шансы на выпуск Radeon RX 7950 ХТХ действительно высоки. Лиза Су попытается нарастить быстродействие за счёт использования скоростной видеопамяти GDDR6 24 Гбит/с. Будет нелишним добавить, что эксперты разочарованы не только характеристиками видеокарт AMD, но и ещё не вышедшей GeForce RTX 4060 Ti. Отмечается, что перед нами полный провал, а разница между графическими чипами двух поколений окажется низкой.