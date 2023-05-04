Фактов, доказывающих причастность США, нет, но в данном случае стоит искать того, кому потеря российского танкера сулит выгоды

В последнее время в сети стало появляться всё больше публикаций, авторы которых недоумевают от происходящих вокруг событий. СВО длиться уже 14 месяцев и может продолжаться годы, поскольку мобилизационный резерв Украины включает ещё как минимум 10 миллионов человек. При этом особенно заметно возросшая террористическая активность в приграничных областях, где происходят атаки при помощи беспилотников и подрывы железнодорожных путей. Действия украинских спецслужб становятся всё более смелыми, поскольку никакого ответа в Киеве не получают. Ну а вчера и вовсе несколько дронов-камикадзе прилетели в Кремль. Сообщается, что сработала РЭБ, в результате чего летательные аппараты рухнули на крышу здания. При этом в некоторых изданиях пишут, что траектория полёта была явно направленной, а беспилотники летели в рабочий кабинет президента России.

реклама

Выходит какая-то игра в поддавки, поскольку всё более агрессивные выпады в сторону РФ не находят никакого отклика, а спонсоры диверсий никак не пострадали. Вспомните, как отреагировали США на теракт 11 сентября 2001 года. Никаких долгих разбирательств не было, а в итоге Америка совершила нападение на Ирак, не заботясь о своём имидже среди мирового сообщества. Российские журналисты недоумевают, а эксперты разводят руками, ведь пока власти РФ пытаются играть честно с шарлатанами, у которых краплёные карты и всегда есть пара тузов в рукаве. Так было при подписании Минских соглашений, когда Меркель и Оланд пошли на умышленный обман, ну а пока Россия старается на мировой арене выглядеть респектабельным и надёжным партнёром, происходят крайне любопытные события. Как вы помните, Северные потоки лежат на дне уже достаточно давно, а виновники теракта не только не понесли наказание, но и сделали всё возможное для того, чтобы улучшить свои позиции на нефтяном и газовом рынках за счёт России. США пытаются перетянуть на себя углеводородное одеяло Старого света, вытесняя РФ с насиженных мест.

Может показаться, что Америка добилась значительных успехов, вот только это не совсем так. Ещё до того, как Северные потоки были уничтожены, Россия стала скупать танкеры по всему миру. Сегодня эксперты утверждают, что у страны есть настоящий теневой флот танкеров, позволяющий доставлять грузы в обход американских санкций. Что любопытно, Европа смотрит на подобное сквозь пальцы, делая вид, что не замечает, как суда швартуются в Греции, ставшей перевалочным хабом для нефти из РФ. И всё же, львиная доля чёрного золота уходит на восток. Индия закупает нефтепродукты в невероятных масштабах, что позволяет России наполнять бюджет в сложный период времени. Похоже, США решили перейти к новой фазе, поскольку 2 мая недалеко от берегов Малайзии был потоплен танкер Pablo. Судно способно перевозить 700 тысяч баррелей нефти. Эксперты уверяют, что танкер входит в состав теневого флота РФ, а также ранее использовался для вывоза нефти из находящегося под санкциями Ирана.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что интересно, танкер шёл порожняком, а в Bloomberg и других американских издания тут же начали рассказывать о новом витке противостояния запада и востока. Журналисты пишут, что страховка судна была ненадёжна, а имя страховщика остаётся неизвестным. В наличии не было правильного сертификата мореходности, а значит всем владельцам подобных кораблей стоит напрячься. Очевидно, что мы видим прямую угрозу, а авторы подобных материалов даже не намекают, а открыто говорят о намерении США покончить с флотом танкеров, который перевозит нефть для России. Очевидно, что топить десятки кораблей не будут, ведь достаточно нескольких показательных террористических актов, чтобы на время остановить судоходство. В сети есть видео, опубликованное членами экипажа одного из кораблей, идущего на помощь терпящему бедствие Pablo. Так вот, там можно увидеть мощный взрыв пустующей ёмкости с нефтепродуктами. Поскольку нефти на танкере не было, то и взрываться там нечему, а журналисты не исключают, что была использована противокорабельная ракета. Сколько ещё будет продолжаться игра в поддавки, неясно. Очевидно, что США не понимают слов предупреждения, а российские обыватели всё чаще говорят о необходимости показательных ответных мер. Пока же идёт игра в одни ворота, а танкерная война уже началась.