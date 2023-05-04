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Видеокарты NVIDIA и AMD в магазинах РФ подешевели до 19% на фоне укрепления курса рубля
Отличная возможность купить мощную видеокарту по скидке
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Сегодня рынком видеокарт управляют несколько противоположных тенденций, каждая из которых вынуждает производителей совершать довольно странные действия. С одной стороны – мы наблюдаем за тем, как Дженсен Хуанг пытается повысить среднюю стоимость графического чипа, оправдывая свои действия дороговизной полупроводников и инфляцией доллара. С другой – у самой компании NVIDIA нет других вариантов, кроме выпуска новых видеокарт. Время идёт, за полгода после релиза серия GeForce RTX 40 не только не принесла зелёным ожидаемой прибыли, но и доказала, что геймеры не готовы покупать видеокарты по грабительским ценам.

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Какое-то количество любителей компьютерных игр прогнулось, изыскав финансовые возможности, но большая часть потенциальных покупателей никогда не станет платить больше 400 долларов за видеокарту. Вот и получается, что Дженсену Хуангу очень не хочется снижать цены на графические чипы прошлого поколения, вот только никакого выбора нет, ведь тянуть с выходом середняков серии GeForce RTX 40 нет никакой возможности. Уже вскоре на прилавки поступит GeForce RTX 4060 Ti, а следом несколько продуктов серии Radeon RX 7000. В рамках квартального отчёта представители AMD заявили, что несколько графических чипов появится в продаже до конца июня, а значит времени осталось не так уж и много.

Ну а российский рынок живёт по своим законам, где баллом правят не только глобальные законы, но и курс рубля. Видеокарты медленно дешевеют по всему миру, а благодаря укреплению рубля мы можем констатировать, что скидки на некоторые модели превышают 10%. Что любопытно, перед вами не накопительная скидка, ведь некоторые графические чипы стоили дороже даже тогда, когда за 1 доллар давали 62 рубля. Давайте изучим некоторые наиболее интересные предложения и сделаем выводы. Прежде всего вас может заинтересовать GeForce RTX 4080. Перед нами прокачанная модель от GIGABYTE, отличающаяся улучшенной системой охлаждения и повышенной тактовой частотой. Если вы хотели получить видеокарту с разгонным потенциалом, то это именно тот случай. Не ожидайте от GeForce RTX 4080 чудес, ну а эксперты и вовсе рекомендуют провести андервольтинг. Это позволит снизить энергопотребление и повысить стабильность почти без падения быстродействия.

Поскольку AMD официально снизила стоимость Radeon RX 7900 XT на 100 долларов, то нет ничего удивительного в том, что флагман подешевел в России на 11 тысяч рублей. Сегодня это одно из лучших предложений на рынке, ведь видеокарта предлагает 20 Гб видеопамяти и высокую пропускную способность за счёт широкой 320-битной шины. Если бы сейчас майнеры решили вернуться, то Radeon RX 7900 XT оказалась бы в большом дефиците. Ну а пока это просто хорошее предложение со скидкой.

Почти на 20% подешевела Radeon RX 6750 XT. А вот это уже неплохо, ведь перед нами почти идеальная видеокарта для тех, кто владеет монитором с разрешением 2К. Производительность достаточная для запуска даже самых требовательных новинок на максимальных настройках графики, а наличие 12 Гб видеопамяти отлично дополняется весомой скидкой. В данном ценовом сегменте у Radeon RX 6750 XT нет конкурентов, а в последнее время спрос на графические чипы AMD растёт. Геймеры осознали, что выгоднее брать видеокарты с повышенным количеством видеопамяти, ну а мы рекомендуем присмотреться к Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта на 4 тысячи рублей дешевле, и немного медленнее из-за использования видеопамяти со скоростью 16 Гбит/с. В целом запас производительности достаточный, а для многих геймеров решающим может стать принадлежность к ASUS, что гарантирует высокое качество и надёжность.

16% скинула Radeon RX 6650 XT. Примерно столько эта видеокарта стоила осенью, когда за 1 доллар давали меньше 60 рублей. Сегодня мы наблюдаем падение курса на 30%, а вот цена Radeon RX 6650 XT осталась без изменений. Это настоящий сюрприз и отличная возможность, ведь видеокарта неплохо справляется с любыми играми и может запускать новинки даже в 2К. В этом случае будьте готовы использовать технологию масштабирования.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Завершим наш обзор на GeForce GTX 1660 SUPER. Согласимся, что перед нами не самая лучшая модель в своём классе, ведь видеокарта имеет довольно примитивную систему охлаждения. Увы, но с этим ничего не поделать, ведь решающей может стать цена. Видеокарты на графическом чипе GeForce GTX 1660 SUPER обычно стоят на несколько тысяч дороже, а значит у вас есть отличная возможность сэкономить, ворвавшись в 1080р на высоких настройках. Решать вам, но мы всё же рекомендуем задуматься, ведь скидка существенная.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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