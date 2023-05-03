В продаже есть как минимум 4 процессора, которые намного быстрее нового 10-ядерного Core i5-13400

Несколько дней назад Intel опубликовала данные по выручке за 1 квартал 2023 года. Как оказалось, положение удручающее, ведь доходы рухнули, а реальных вариантов для повышения маржи не осталось. На смену одному из руководителей пришёл другой, а сегодня и вовсе появились любопытные заявления о том, каким образом компания будет выходить из непривычного для себя положения. Как оказалось, причина провала кроется не в том, что спрос на полупроводники падает, и даже не в ценовой политике Intel. Напомним, только в США синие стараются придерживаться рекомендованной стоимости, тогда как в остальном мире позволяют себе откровенные вольности.

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Так вот, новое руководство полагает, что проблема в названии процессоров. Именно поэтому вместо слова «Core» появится слово «Ultra». Случится это уже в следующем поколении, которое носит название Meteor Lake. Если это приведёт к росту продаж, то мы рекомендуем AMD сменить «Ryzen» на «Super Puper», хотя в подобные глупости может поверить только ребёнок. Словом, положение у Intel не радужное, а ценовая политика не радует. Сегодня мы с вами изучим несколько предложений в российской рознице и поймём, почему вам не стоит покупать камни синего лагеря.

Предлагаем начать с Ryzen 7 5800X. Это 8-ядерник прошлого поколения, который обладает неплохим потенциалом и может рекомендоваться для создания системы, под не самую дорогую видеокарту класса GeForce RTX 3060 Ti. При желании можно поставить что-то и более солидное, но даже такой сборки вам хватит для запуска любых игр в 2К. Рассчитывать на разгонный потенциал Ryzen 7 5800X мы бы не советовали, но поиграть с таймингами оперативной памяти точно получится. Самое главное в данном случае решить, нужен ли вам доступ к новому интерфейсу PCIe 4.0. Если ответ утвердительный, то материнская плата затянет на 15 тысяч рублей, тогда как при желании можно сэкономить, купив плату за 8 тысяч и дешевле.

На тысячу дешевле в наличии Core i5-13400. На первый взгляд перед нами 10-ядерный камень, а значит такая низкая цена многим может показаться крайне выгодной. Только вспомните, ведь ещё пару лет назад у Intel не было ничего больше 8 ядер, а здесь целых 10, да ещё и за 20 490 рублей. Вот только если хорошенько присмотреться к спецификациям, то можно убедиться в том, что 4 дополнительных ядра выполняют исключительно маркетинговую функцию. По завышенной цене нам предлагают пустышку, которая ощутимо уступает Ryzen 7 5800X абсолютно по всем показателям. Сегодня мы категорически не рекомендуем вам процессор Core i5-13400, ведь кроме разочарования он не даст вам ничего.

За 19 тысяч есть не менее интересные экземпляры. В первую очередь советуем присмотреться к Ryzen 7 5700X. Это слегка урезанная версия Ryzen 7 5800X, которая остаётся такой же быстрой и слегка уступает более дорогому камню. Ryzen 7 5700X ощутимо быстрее Core i5-13400, а значит даже дешевле вы можете купить более быстрый процессор. Но и это не всё, ведь за те же 19 тысяч у Intel в наличии Core i5-11600К. Процессор принадлежит к 11-му поколению, но даже это не мешает ему быть быстрее указанного выше Core i5-13400. С недорогой видеокартой вы вряд ли заметите разницу, но в данном случае это не так важно, ведь смысла от переплаты за 10 ядер уже нет.

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Ну а если вы хотите поставить шах и мат процессору Intel, то обратите внимание на Ryzen 5 5700G. Давайте перечислим преимущества процессора AMD. Начнём с того, что красный камень просто быстрее и имеет 8 ядер против 6 больших на Core i5-13400. Скорее всего, стоимость сборки на обеих платформах окажется идентичной, хотя Ryzen 5 5700G легко установить на старый компьютер, основанный на процессоре AMD прошлого поколения. Это усилит систему без основательного апгрейда, тогда как с Core i5-13400 у вас такой фокус не пройдёт. Ну и нельзя забывать об интегрированной графике. Недавно в продажу поступил мобильный процессор Ryzen 9 7940HS, встроенная графика которого (Radeon 780M) показала очень солидные результаты. И всё же, в сегменте настольных компьютеров у Ryzen 5 5700G нет конкурентов, ведь видеокарта на Core i5-13400 в несколько раз слабее и не предназначена для запуска сложных игр. Как видите, причин для покупки нового 10-ядерного камня Intel нет, ведь в наличии масса более выгодных вариантов.