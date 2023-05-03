Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему 10-ядерный Core i5-13400 такой дорогой, и зачем Intel решила изменить название процессоров
В продаже есть как минимум 4 процессора, которые намного быстрее нового 10-ядерного Core i5-13400
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Несколько дней назад Intel опубликовала данные по выручке за 1 квартал 2023 года. Как оказалось, положение удручающее, ведь доходы рухнули, а реальных вариантов для повышения маржи не осталось. На смену одному из руководителей пришёл другой, а сегодня и вовсе появились любопытные заявления о том, каким образом компания будет выходить из непривычного для себя положения. Как оказалось, причина провала кроется не в том, что спрос на полупроводники падает, и даже не в ценовой политике Intel. Напомним, только в США синие стараются придерживаться рекомендованной стоимости, тогда как в остальном мире позволяют себе откровенные вольности.

реклама

Так вот, новое руководство полагает, что проблема в названии процессоров. Именно поэтому вместо слова «Core» появится слово «Ultra». Случится это уже в следующем поколении, которое носит название Meteor Lake. Если это приведёт к росту продаж, то мы рекомендуем AMD сменить «Ryzen» на «Super Puper», хотя в подобные глупости может поверить только ребёнок. Словом, положение у Intel не радужное, а ценовая политика не радует. Сегодня мы с вами изучим несколько предложений в российской рознице и поймём, почему вам не стоит покупать камни синего лагеря. 

Предлагаем начать с Ryzen 7 5800X. Это 8-ядерник прошлого поколения, который обладает неплохим потенциалом и может рекомендоваться для создания системы, под не самую дорогую видеокарту класса GeForce RTX 3060 Ti. При желании можно поставить что-то и более солидное, но даже такой сборки вам хватит для запуска любых игр в 2К. Рассчитывать на разгонный потенциал Ryzen 7 5800X мы бы не советовали, но поиграть с таймингами оперативной памяти точно получится. Самое главное в данном случае решить, нужен ли вам доступ к новому интерфейсу PCIe 4.0. Если ответ утвердительный, то материнская плата затянет на 15 тысяч рублей, тогда как при желании можно сэкономить, купив плату за 8 тысяч и дешевле. 

На тысячу дешевле в наличии Core i5-13400. На первый взгляд перед нами 10-ядерный камень, а значит такая низкая цена многим может показаться крайне выгодной. Только вспомните, ведь ещё пару лет назад у Intel не было ничего больше 8 ядер, а здесь целых 10, да ещё и за 20 490 рублей. Вот только если хорошенько присмотреться к спецификациям, то можно убедиться в том, что 4 дополнительных ядра выполняют исключительно маркетинговую функцию. По завышенной цене нам предлагают пустышку, которая ощутимо уступает Ryzen 7 5800X абсолютно по всем показателям. Сегодня мы категорически не рекомендуем вам процессор Core i5-13400, ведь кроме разочарования он не даст вам ничего.

За 19 тысяч есть не менее интересные экземпляры. В первую очередь советуем присмотреться к Ryzen 7 5700X. Это слегка урезанная версия Ryzen 7 5800X, которая остаётся такой же быстрой и слегка уступает более дорогому камню. Ryzen 7 5700X ощутимо быстрее Core i5-13400, а значит даже дешевле вы можете купить более быстрый процессор. Но и это не всё, ведь за те же 19 тысяч у Intel в наличии Core i5-11600К. Процессор принадлежит к 11-му поколению, но даже это не мешает ему быть быстрее указанного выше Core i5-13400. С недорогой видеокартой вы вряд ли заметите разницу, но в данном случае это не так важно, ведь смысла от переплаты за 10 ядер уже нет. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну а если вы хотите поставить шах и мат процессору Intel, то обратите внимание на Ryzen 5 5700G. Давайте перечислим преимущества процессора AMD. Начнём с того, что красный камень просто быстрее и имеет 8 ядер против 6 больших на Core i5-13400. Скорее всего, стоимость сборки на обеих платформах окажется идентичной, хотя Ryzen 5 5700G легко установить на старый компьютер, основанный на процессоре AMD прошлого поколения. Это усилит систему без основательного апгрейда, тогда как с Core i5-13400 у вас такой фокус не пройдёт. Ну и нельзя забывать об интегрированной графике. Недавно в продажу поступил мобильный процессор Ryzen 9 7940HS, встроенная графика которого (Radeon 780M) показала очень солидные результаты. И всё же, в сегменте настольных компьютеров у Ryzen 5 5700G нет конкурентов, ведь видеокарта на Core i5-13400 в несколько раз слабее и не предназначена для запуска сложных игр. Как видите, причин для покупки нового 10-ядерного камня Intel нет, ведь в наличии масса более выгодных вариантов. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i5-13400
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему у видеокарт NVIDIA прошлого поколения нет будущего, и зачем ждать выхода GeForce RTX 4060 Ti
Сгоревшие экземпляры не отпугнули покупателей от приобретения AMD Ryzen 7000
Российские геймеры перестали интересоваться видеокартами NVIDIA – спрос на флагманы AMD начал расти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У Зеленского посоветовали брать российские паспорта
13
В Украине подбитый российский Т-62М за $46 000 превратили в БРЭМ, удалив пушку и установив кран
10
Пригожин сообщил о возможной ликвидации командующего теробороны ВСУ [Обновлено]
1
Стали известны подробности результативного ночного удара ВКС РФ по Павлограду
36
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
19
Пригожин поздравил всех, в т.ч. Зеленского, с 1 мая из Соледара
3
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
24
Никаких больше Core i3, i5, i7 или i9 — Intel официально заявляет об изменении названий процессоров
15
Acer Arc A770 Predator теперь можно купить всего за 339 долларов
3
В ВСУ начали готовиться к переходу на истребители F-16 и к полному отказу от советских самолётов
21
Евгений Пригожин продемонстрировал трофеи, полученные в Соледаре
6
Минобороны Италии пояснило, почему Украина получает только старые и нерабочие гаубицы M109L
3
Пригожин заявил о готовности вооружить 1 миллион человек трофейным оружием из шахт в Соледаре
1
Рекомендованная стоимость RTX 4090 Founders Edition в очередной раз упала: теперь на 9%
+
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
15
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
4
Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла упреждающий удар по тыловым базам контрнаступления ВСУ
5
Старый процессор снизит привлекательность смартфона Pixel 8
1
Первые обзоры AMD Phoenix: ЦП выпускают в корпусах FP8 и FP7, Radeon 780M пока не догнала GTX 1650
2
Энтузиаст наглядно показал на видео сколько золота можно добыть из 80 тысяч штырьков-контактов
3

Популярные статьи

Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
81
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
23
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
7
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
1
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
18
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
18
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
1
Турция приступила к лётным испытаниям тяжелого ударного вертолета T929 ATAK-2
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Natural Selection 2 - краткое описание игры
+

Сейчас обсуждают

Alexbatz
03:19
Доллар этот есть та самая кощеева игла, сломав которую в США будет такой коллапс, какой не устроить никакими войсками и бомбежками. Удивительно другое, как американцы своей алчностью и высокомерием са...
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
хахахер
03:08
это военным виднее чем лучше,это уже только детали
Минобороны Украины: Россия может сделать очередной «жест доброй воли» под угрозой диверсий
Alexbatz
02:53
Армат не должно быть много в силу их стоимости. Война итак дорогое удовольствие, а если ещё и техника по сути расходный материал будет стоить космос, то никакого бюджета не хватит. Арматы должны быть ...
Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
Vendium
02:40
Да это ж хохол. Он спалился, употребляя фразу "оккупационные администрации".
У Зеленского посоветовали брать российские паспорта
overclockers
02:37
калибрами я думаю не достать
Минобороны Украины: Россия может сделать очередной «жест доброй воли» под угрозой диверсий
хахахер
02:29
а сам таймер пиндосам запустил сиципинь недавно.И они как ужи начали шевелится 00:06 03.05.2023 Сохранение Украины как государства не входит в планы США, заявил Патрушев
Госсекретарь США заявил, что Украина пойдёт в контрнаступление в ближайшие недели
syberroma
02:22
Материнская плата от EPoX моего самого первого компьютера, она была с дефектом который не сразу выявляется, в сервисный центр раза три системник возил, в итоге заменили материнку на другую модель.
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
for2ne
02:16
Пусть добавят предупреждение на коробку что покупатели берёт плату у криворуких недотёп и нормальная работа комплектующих не гарантируется.
Asus добавила предупреждение о разгоне ОЗУ после случаев выгорания процессоров Ryzen 7000
32Влад32
02:14
Разве должно быть по другому, когда воюешь с оголтелыми нацистами?
Экс-советник Пентагона: удары России уничтожили важных офицеров ВСУ
хахахер
02:13
калибры сразу уничтожат и резника и зелю и т.д,если техногенная катастрофа произойдёт вдруг серьёзная.Жест доброй воли давно происходит,что правительство украины не обезглавили
Минобороны Украины: Россия может сделать очередной «жест доброй воли» под угрозой диверсий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем