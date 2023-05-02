На самом деле скидки если и будут, то не превысят 8000 рублей

Не так давно корпорация Sony поделилась информацией об успешных продажах приставки нового поколения PlayStation 5. Как оказалось, фиксируется очередной рекорд, ведь темпы роста превышают все ранее достигнутые пределы. Но особенно любопытно слышать комментарии относительно перехода на консоли новичков, многие из которых долгое время использовали в качестве основной платформы компьютеры. За квартал число любителей компьютерных игр, переходящих на приставки, не превышает сотни тысяч, тогда как в масштабе нескольких лет способно превысить миллионы. А ведь это потенциальные покупатели видеокарт, которые как минимум на 4-5 лет не будут нуждаться в продукции от дядюшки Хуанга.

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Инсайдеры уже целый месяц вещают о скором снижении цен на видеокарты, ну а сегодня стало известно о том, что NVIDIA скорректировала цены на эталонную версию GeForce RTX 4090 в Европе. Стоимость остаётся достаточно высокой, ну а впереди сложный период, ведь спрос снижается, а покупателей становится всё меньше. Как вы уже поняли, многие уходят на приставки, тогда как другие предпочитают отсиживаться, ожидая нормальных скидок. Не исключено, что этим летом цены действительно пойдут вниз, а значит самое время подумать о целесообразности покупки видеокарты здесь и сейчас.

Начнём с GeForce RTX 4070 Ti, которая обладает отличной производительностью и стоит в российской рознице 83 тысячи рублей. За эту сумму вы получите 12 Гб видеопамяти, скромную 192-битную шину и производительность уровня GeForce RTX 3090 Ti. Довольно противоречивые характеристики, но выбора нет, ведь это лучший графический чип NVIDIA в данном сегменте, позволяющий получить доступ к любым играм в 4К без компромиссов. О снижении цен на GeForce RTX 4070 Ti в прессе не пишут, а значит если стоимость и будет скорректирована, то максимум на 50 долларов.

Несмотря на завышенную цену GeForce RTX 4070 остаётся наиболее выгодным представителем в своём сегменте и также имеет 12 Гб видеопамяти, что позволяет использовать эту видеокарту в самом высоком разрешении. GeForce RTX 4070 продаётся не так хорошо, как хотелось бы Дженсену Хуангу, а значит можно констатировать, что нас ожидает ценовая коррекция. В прошлом поколении за GeForce RTX 3070 просили 500 долларов, поэтому нельзя исключать, что уже к концу лета GeForce RTX 4070 будет стоить около 55 тысяч рублей.

На самом деле многое зависит от курса рубля. На этой неделе национальная валюта РФ начала укрепляться, но может снова пойти вниз. И всё же, есть видеокарты, которые окончательно потеряли свою привлекательность и будут выводиться с рынка, поскольку не пользуются спросом. В качестве примера можно привести GeForce RTX 3070 Ti. За 50 тысяч видеокарта прошлого поколения смотрелась бы сносно, но сегодня за неё просят на 10 тысяч больше, а ведь за 67 в наличии более мощная и современная GeForce RTX 4070. Сравнивать обе видеокарты бессмысленно, ведь старушка не только медленнее на 20%, но и не поддерживает DLSS 3.0. Технология масштабирования третьего поколения вместе с трассировкой лучей даёт значительнее преимущество, а наличие 8 Гб видеопамяти и вовсе делает GeForce RTX 3070 Ti бесперспективной.

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Не лучшим образом выглядит и GeForce RTX 3070. Видеокарта упрямо отказывается дешеветь, а сегодня со своими 8 Гб видеопамяти интересна только тем, кто не разбирается в компьютерах. Пожалуй, после начала продаж GeForce RTX 4060 Ti, геймеры и вовсе перестанут смотреть в сторону GeForce RTX 3070, поскольку новинка окажется быстрее, при этом будет стоить примерно столько же. А вот GeForce RTX 3060 Ti имеет все шансы задержаться на рынке, поскольку стоит около 40 тысяч рублей. Даже если более новая GeForce RTX 4060 Ti и будет продаваться за 50 тысяч, то многие геймеры выберут менее дорогой вариант. Ждать осталось недолго, ну а мы пока рекомендуем вам как следует поразмыслить. Вполне возможно, что вы захотите купить видеокарту здесь и сейчас, не желая терять времени из-за мизерной скидки в 8 тысяч рублей. Но не исключено, что найдутся и те, для кого важнее сам факт скидки, чем её размер. В любом случае, после релиза GeForce RTX 4060 Ti вопрос со снижением цен на видеокарты станет более понятным.