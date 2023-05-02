Часть из указанных аппаратов будет получать прошивку уже в третий раз

Большая часть пользователей не хочет и не обязана вникать в сложные подробности функционирования умных гаджетов. Фактически, вы платите деньги не только за сам продукт, который способен выполнять те или иные задачи, но и за техническую поддержку со стороны производителя. Если вы полагали, что речь идёт о гарантии, то это не так. Да, гарантийные обязательства важны, но актуально это только для техники, которая не имеет подключения к интернету, тогда как смартфоны требуют особого подхода. Прежде всего производитель обязан поддерживать операционную систему в полной безопасности. Так уж вышло, что любое программное обеспечение, которое установлено на современный гаджет, имеет массу слабых мест. Проще говоря, хакеры постоянно находят уязвимости, позволяющие проникать в самые сокровенные тайны владельца умного девайса. Есть мнение, что в настоящее время создать операционную систему, в которой не будет дыр – это непосильная задача, выполнить которую невозможно. Теоретически, когда ИИ станет более прокачанным, он должен решить вопрос безопасности, но это неточно.

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Пока же производители смартфонов устраняют последствия пробоин в программном обеспечении за счёт заплаток в виде патчей безопасности. Если вы в последние месяцы получали нечто подобное, то мы за вас очень рады, ведь это означает только одно: мобильный телефон защищён и способен бороться с наиболее распространёнными угрозами. Повторимся, что 100% защиты не существует, и всё же, вы сможете оплачивать счета при помощи виртуальной карты без лишних опасений. Как вы могли слышать, Apple относится к данной проблеме серьёзно, поэтому предлагает для всех своих продуктов полный пятилетний цикл выхода обновлений. Каждый телефон в течение этого срока имеет право на получение операционных систем наряду с последними новинками. Даже после этого нередко яблочники выпускают обновления безопасности, а вот с Android всё гораздо хуже. Даже Google, выпускающая серию смартфонов Pixel, ограничила срок технической поддержки до трёх лет. Глупо надеяться, что партнёры компании будут вести себя иначе, но всё это только в том случае, если речь идёт о флагманах.

Стоит вам купить недорогой китайский телефон от малоизвестной компании, как о выпуске обновлений и вовсе лучше забыть. Техподдержка не осуществляется, а новых версий Android не будет. Наиболее комфортно себя чувствуют владельцы смартфонов Xiaomi, но и здесь многое зависит от везения. Так. Некоторые телефоны без пояснения причин уже спустя год отправляются на свалку истории, тогда как есть аппараты, которые поддерживают даже спустя три года. Повторимся, что определённой стратегии здесь нет, а значит приходится изучать официальные списки, некоторые из которых становятся доступны широкому кругу лиц. Несколько дней назад в прессу просочился перечень из 14 аппаратов, которые вышли в 2020 и 2021 годах, но точно получат новую прошивку MIUI 14.

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Как видите, среди счастливчиков есть серия флагманов Mi 10, которая обычно обновляется 2-3 года, поэтому здесь находится по вполне понятным причинам, а вот середняки серии Redmi Note 9 вызывают удивление. Дело в том, что обычно Xiaomi выпускает обновления для подобных аппаратов только 2 года, а значит это ещё один приятный сюрприз от китайской компании. Всего в списке 14 телефонов, а прошивка должна выйти во второй половине 2023 года. Давайте сегодня обойдёмся без указания поддерживаемых планшетов, ну а инсайдеры полагают, что по итогам текущего года Xiaomi может выпустить MIUI 14 более чем на 100 смартфонов. Перечень варьируется от одной утечки к другой и включает в себя так называемые клоны. Речь о телефонах, которые имеют идентичные характеристики, но выпускаются для различных регионов. Есть мнение, что в Азии и Европе предпочитают разные серии, а значит появляется возможность использовать фактор цены для привлечения спроса и повышения маржи. Если вы хотите получить больше информации об аппаратах, которые уже получили стабильную прошивку по воздуху, то обращайтесь по ссылке. Там есть полный перечень по состоянию на конец апреля 2023 года.

Redmi Note 10 5G Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Lite Redmi Note 9T Redmi Note 8 (2021) Redmi Note 10S Redmi 9T Redmi Note 9 Pro Xiaomi Mi 10 Redmi Note 9S Redmi Note 10 JE Redmi Note 10T Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10 Pro