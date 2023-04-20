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50 смартфонов Xiaomi уже получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13 на Android 13
Список неполный и будет со временем дополняться
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Сегодня мы сталкиваемся с крайне любопытной особенностью человеческого мышления. Так, большая часть людей в развитых странах имеет свободный доступ в интернет. Мало того, почти все могут получать информацию в реальном времени, обратившись напрямую к виртуальному помощнику в смартфоне или введя нужный поисковый запрос. Кажется, что получить ответы на интересующие вопросы также легко, как выпить стакан воды, вот только многие люди пребывают в дремучем плену заблуждений. И дело даже не в политике, о чём и вовсе можно написать целую диссертацию, ведь многие люди не знают самых базовых принципов пользования собственными гаджетами. Можно было бы списать всё это на то, что смартфоны появились не очень давно, вот только проблема куда глубже и коренится в нашем нежелании нагружать себя дополнительной информацией. 

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Сегодня мы поговорим о необходимости следить за прошивкой мобильного телефона. Если вам кажется, что это мелочи, то изучите статистику по количеству вирусов на мобильных платформах. Уже достаточно давно хакеры переключили свой интерес на Android и iOS, где гуляют сотни тысяч опасных зловредов, способных получить доступ не только к вашим фотографиям и личной информации, но и свободно распоряжаться деньгами на карточном счету. В магазинах приложений постоянно фиксируются всё новые опасные объекты, многие из которых долгое время оставались незамеченными даже для опытных глаз экспертов. Некоторые мошеннические программы используют смартфоны для добычи криптовалют, тогда как другие заваливают пользователя рекламой, подписывая на бесполезные платные рассылки и информационные курсы. Назвать все способы, при помощи которых мошенники могут навредить обычному пользователю, не представляется возможным, ведь методики совершенствуются, а хакеры становятся всё более изощрёнными. При этом повышенную опасность представляют собой виртуальные общественные сети.

К примеру, вы пришли в парк, где есть бесплатный Wi-Fi, а вместе с вами в сети подключился злоумышленник. Он проникает в ваш телефон и получает удалённый контроль над финансами и личной информаций. Понять, кто этот человек, почти невозможно, ведь вместе с вами в парке могут находиться десятки обывателей, которые вместо того, чтобы наслаждаться природой, часами смотрят в экран смартфона. Примерно такая же ситуация в ресторанах быстрого питания, где контингент обновляется с невероятной скоростью, а ваши деньги исчезнут быстрее, чем вы успеете выпить кофе с булкой. Важно понимать, что современные гаджеты имеют неплохую защиту, а значит во многих случаях вы сами должны спустить мошенника в свой телефон. Ну а любителям подключаться к общественным беспроводным сетям и вовсе нужно побеспокоится об актуальности прошивки собственного смартфона.

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Здесь всё просто, если на вашем аппарате установлена последняя версия операционной системы Android, то можно не опасаться хакеров. Мошенники не любят сложных вызовов, поэтому предпочитают проходить в открытые двери. К примеру, у вас старый телефон, на котором установлена древняя Android 10. С такой операционной системой лучше вовсе забыть об использовании виртуального карточного счёта и отказаться от попыток подключения в общественному Wi-Fi. В данном материале мы предлагаем вам изучить список аппаратов Xiaomi, которые уже получили финальную глобальную версию прошивки MIUI 13. Перечень неполный, поскольку рассылка продолжается. И всё же, если вы не нашли свой смартфон, то стоит задуматься, ведь здесь только актуальные девайсы, тогда как старички уже потеряли поддержку со стороны производителя. Это не значит, что нужно бежать за новым аппаратом. Возможно, стоит побеспокоиться об установке дополнительного антивируса, либо вести себя осмотрительнее. В любом случае список поможет сориентироваться в наиболее актуальных моделях на 20 апреля 2023 года. 

  1. POCO F2 Pro
  2. POCO C51
  3. POCO M3
  4. Redmi Note 10S
  5. Xiaomi Mi 12T Pro
  6. Xiaomi Mi 13 Lite
  7. Xiaomi Mi 10T
  8. Redmi Note 9T
  9. Redmi 10 5G
  10. Redmi Note 10
  11. POCO M4 5G
  12. POCO X3 GT
  13. Xiaomi Mi 11
  14. POCO F3
  15. POCO X3 Pro
  16. Redmi Note 10 Pro
  17. Xiaomi Mi Pad 5
  18. POCO F4
  19. Redmi Note 12 4G NFC
  20. Redmi Note 9S
  21. Xiaomi Mi 12X
  22. Xiaomi Mi 11 Ultra
  23. Xiaomi Mi 12T
  24. Redmi A2
  25. Xiaomi Mi 11T Pro
  26. POCO X4 GT
  27. Redmi Note 12
  28. Redmi Note 12 4G
  29. Redmi Note 9 Pro
  30. Xiaomi Mi 11i
  31. POCO X5 Pro 5G
  32. Xiaomi Mi 10T Pro
  33. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  34. Redmi 9T
  35. Redmi Note 12 Pro
  36. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  37. Xiaomi Mi 13 Pro
  38. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  39. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  40. POCO F4 GT
  41. Xiaomi Mi 13
  42. POCO M5
  43. Redmi Note 8 2021
  44. Xiaomi Mi Civi 2
  45. POCO X3 NFC
  46. Xiaomi Mi 12
  47. Redmi Note 11T Pro
  48. Xiaomi Mi 12 Lite
  49. Xiaomi Mi 11T
  50. Xiaomi Mi 12 Pro
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#xiaomi #miui 13 #прошивки #android 13
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