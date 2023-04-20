Список неполный и будет со временем дополняться

Сегодня мы сталкиваемся с крайне любопытной особенностью человеческого мышления. Так, большая часть людей в развитых странах имеет свободный доступ в интернет. Мало того, почти все могут получать информацию в реальном времени, обратившись напрямую к виртуальному помощнику в смартфоне или введя нужный поисковый запрос. Кажется, что получить ответы на интересующие вопросы также легко, как выпить стакан воды, вот только многие люди пребывают в дремучем плену заблуждений. И дело даже не в политике, о чём и вовсе можно написать целую диссертацию, ведь многие люди не знают самых базовых принципов пользования собственными гаджетами. Можно было бы списать всё это на то, что смартфоны появились не очень давно, вот только проблема куда глубже и коренится в нашем нежелании нагружать себя дополнительной информацией.

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Сегодня мы поговорим о необходимости следить за прошивкой мобильного телефона. Если вам кажется, что это мелочи, то изучите статистику по количеству вирусов на мобильных платформах. Уже достаточно давно хакеры переключили свой интерес на Android и iOS, где гуляют сотни тысяч опасных зловредов, способных получить доступ не только к вашим фотографиям и личной информации, но и свободно распоряжаться деньгами на карточном счету. В магазинах приложений постоянно фиксируются всё новые опасные объекты, многие из которых долгое время оставались незамеченными даже для опытных глаз экспертов. Некоторые мошеннические программы используют смартфоны для добычи криптовалют, тогда как другие заваливают пользователя рекламой, подписывая на бесполезные платные рассылки и информационные курсы. Назвать все способы, при помощи которых мошенники могут навредить обычному пользователю, не представляется возможным, ведь методики совершенствуются, а хакеры становятся всё более изощрёнными. При этом повышенную опасность представляют собой виртуальные общественные сети.

К примеру, вы пришли в парк, где есть бесплатный Wi-Fi, а вместе с вами в сети подключился злоумышленник. Он проникает в ваш телефон и получает удалённый контроль над финансами и личной информаций. Понять, кто этот человек, почти невозможно, ведь вместе с вами в парке могут находиться десятки обывателей, которые вместо того, чтобы наслаждаться природой, часами смотрят в экран смартфона. Примерно такая же ситуация в ресторанах быстрого питания, где контингент обновляется с невероятной скоростью, а ваши деньги исчезнут быстрее, чем вы успеете выпить кофе с булкой. Важно понимать, что современные гаджеты имеют неплохую защиту, а значит во многих случаях вы сами должны спустить мошенника в свой телефон. Ну а любителям подключаться к общественным беспроводным сетям и вовсе нужно побеспокоится об актуальности прошивки собственного смартфона.

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Здесь всё просто, если на вашем аппарате установлена последняя версия операционной системы Android, то можно не опасаться хакеров. Мошенники не любят сложных вызовов, поэтому предпочитают проходить в открытые двери. К примеру, у вас старый телефон, на котором установлена древняя Android 10. С такой операционной системой лучше вовсе забыть об использовании виртуального карточного счёта и отказаться от попыток подключения в общественному Wi-Fi. В данном материале мы предлагаем вам изучить список аппаратов Xiaomi, которые уже получили финальную глобальную версию прошивки MIUI 13. Перечень неполный, поскольку рассылка продолжается. И всё же, если вы не нашли свой смартфон, то стоит задуматься, ведь здесь только актуальные девайсы, тогда как старички уже потеряли поддержку со стороны производителя. Это не значит, что нужно бежать за новым аппаратом. Возможно, стоит побеспокоиться об установке дополнительного антивируса, либо вести себя осмотрительнее. В любом случае список поможет сориентироваться в наиболее актуальных моделях на 20 апреля 2023 года.

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