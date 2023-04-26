Похоже, украинская армия готовится к сдаче города

Судя по всему, ЧВК «Вагнер» не спешат со взятием Бахмута. Может показаться, что медлительность оправдана желанием снизить потери во время штурмовых действий, вот только есть все основания полагать, что дело не только в этом. Так, по словам Пригожина, Киев готовит контрнаступление, а один из ударов может быть осуществлён именно в Бахмуте. При этом командование ВСУ ждёт, пока город полностью перейдёт под контроль российских войск, которые будут вынуждены занять позиции по всему населённому пункту для обезвреживания мин и зачистки местности. При помощи нескольких ударных групп планируется разделить ЧВК «Вагнер» на несколько группировок, сформировать котлы и снова взять Бахмут под свой контроль. Пригожин утверждает, что пессимистичный сценарий может стать реальностью, если фланги, на которых находятся регулярные войска РФ дрогнут и пропустят в город украинскую армию.

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На самом деле есть и другие сценарии наступательной операции, которую готовят в Пентагоне, о чём вы можете почитать в нашем материале. Пока же «музыканты» медленно занимают оставшиеся улицы, которые ещё недавно представляли собой опорные пункты ВСУ. В сети есть свидетельства того, что украинские солдаты превращают в крепость каждый дом. Роются дополнительные траншеи, ведущие в подвалы и соединяющиеся с выходами из соседних домов на других улицах. За счёт этого повышается мобильность, а на нижних этажах часто закладывается взрывчатка, что приводит к потерям среди ЧВК «Вагнер». Словом, есть достоверная информация, согласно которой город превращён в настоящий укреплённый район, а взятие каждой улицы даётся российским войскам с большим трудом. Похоже, грядёт вывод украинской армии из Бахмута, а эксперты отмечают, что сделать это будет непросто. Все крупные трассы перекрыты, а просёлочные дороги изрыты ямами и могут стать братской могилой для бронетехники. В регионе недавно прошли дожди, а слякоть и грязь препятствуют быстрой переброске войск из одного направления на другое.

Ну а поскольку уход из города неминуем, то уже сегодня в информационное поле вбрасываются любопытные заявления, которые должны смягчить удар для патриотически настроенного населения. Так, по словам ранее занимавшего пост заместителя командующего Силами специальных операций ВСУ, Бахмут изначально не представлял никакой ценности для Украины. Генерал Сергей Кривонос уверен, что город нужно было сдать ещё в феврале, а огромные потери в технике и личном составе стали следствием неверных решений руководства страны. Якобы, всего этого можно и нужно было избежать, отступив на более защищённые позиции в Славянске и Краматорске. Что до желания оборонять город любыми средствами, то командование ВСУ явно переоценило свои силы, поскольку кроме заявлений не было сделано ничего для повышения боеспособности гарнизона. Требовалось не только защитить подходы к населённому пункту, а превратить каждый дом в крепость. Ну а поскольку всего этого сделано не было, то страдают сейчас военнослужащие, находящиеся в городской застройке. Генерал полагает, что вина за поражение лежит полностью на Зеленском, который ограничился подбрасыванием живой силы без должного выстраивания обороны, ну а поражение в Бахмуте – это только вопрос времени.

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Генерал отметил, что в городе много солдат, которые не прошли подготовку для выполнения поставленных перед ними задач, а также предлагает как можно скорее перегруппироваться, оставив Бахмут ЧВК «Вагнер». Судя по всему, сегодня командование ВСУ пытается снять с себя ответственность за провал в обороне ВСУ. Эксперты отмечают, что выход украинской армии из города будет крайне сложным, а реальная возможность уйти с минимальными потерями есть только в случае использования колёсного транспорта. Тяжёлые танки по грязи не пройдут, ну а дороги простреливаются российской артиллерией. Манёвренные группы ещё могут рассчитывать на успех, ну а бронетехнику придётся бросать, что также нанесёт украинской армии сильный удар, поскольку там так и не дождались обещанных 500 танков из Европы.