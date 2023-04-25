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Тактика «тысячи уколов» – украинская армия может использовать опасную наступательную стратегию
Американский генерал называет эту тактику "есть большое яблоко малыми частями"
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Значительная часть западных и российских экспертов сходится во мнении, что наступательная операция Украины начнётся в ближайшие недели. Не исключено, что сроки немного сдвинутся, но это не отменяет того факта, что армия РФ должна быть готовой к любым сценариям. Но если относительно самого факта и сроков мнения экспертов почти совпадают, то оценки направления удара звучат самые различные. Сегодня мы с вами разберём наиболее популярные версии, а также расскажем о том, что на эту тему думают западные аналитики. Прежде всего стоит обратиться к версии Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнер» полагает, что ВСУ давно запланировали контрнаступление в направлении Бахмута. Сегодня под контролем «музыкантов» находится до 90% всего города, а украинские силы медленно покидают населённый пункт. Как только Бахмут перейдёт под полный контроль России, Киев попытается атаковать, надеясь создать несколько котлов для бойцов ЧВК «Вагнер». Поскольку российская сторона ожидает такого развития событий, то наступает неспешно, закрепляясь на уже занятых позициях. Одновременно зачищаются фланги, прикрытие которых осуществляют солдаты регулярной армии РФ. Каким будет исход, нам неизвестно, но есть и другие направления для наступления.

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Пожалуй, одним из наиболее перспективных в Вашингтоне и Киеве считают выход к Мелитополю, отрезание российских сил от Крыма с молниеносной атакой на Бердянск, Мариуполь и другие города Запорожской области. Любопытную мысль высказывает генерал запаса Мик Райан. По его мнению, Украина может удивить армию РФ, поскольку имеет возможности для уничтожения Каховской гидроэлектростанции. В этом случае главным направлением для удара станет Угледарское, когда при помощи американских РСЗО HIMARS будут пробиты заграждения плотины, что приведёт к затоплению левого берега, где и находятся укреплённые позиции армии РФ. После этого возможна быстрая переброска войск на катерах с захватом Запорожской АЭС и взятием всей области в клещи. Следом может реализовываться как взятие крупных городов Запорожской области, так и попытка наступления на Донецк с юга. Генерал уверен, что за последние месяцы НАТО поставило Киеву достаточно танков и другой техники для прорыва, а значит успешность операции вполне вероятна. 

При этом в последнее время всё чаще говорят о том, что ВСУ может предпринять одновременно два удара, один из которых приведёт к полному контролю над Приднестровьем. Может показаться, что это глупая затея, вот только именно там находится один из самых больших складов боеприпасов в Европе, что позволит украинской армии многие месяцы не испытывать потребности в снарядах и только усилит наступательные позиции. Кроме того, территорию контролируют российские войска, а сегодня возможности армии РФ по обеспечению безопасности гарнизона минимальны. Приводятся некоторые факты, доказывающие правомерность предположений. Так, начались массовые ротации в Одесской области, ну а военные госпитали и гражданские больницы освобождают большую часть койко-мест. Предполагается, что на севере Украины наступления не будет, хотя некоторые аналитики полагают, что не исключены попытки ударов по направлению к Курску и Белгороду. Подобные атаки станут самоубийством для бойцов ВСУ и могут служить в качестве отвлекающего манёвра.

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Повторимся, что реальные наступательные планы известны только единицам в Пентагоне и могут даже не доносится до украинских властей, поэтому сегодня всё это лишь предположения, но есть довольно любопытная позиция, заслуживающая отдельного обсуждения. По мнению полковника запаса Юрия Кнутова, занимающего должность директора российского Музея ПВО, не исключён сценарий «тысячи уколов». Представьте себе, что российская армия – это великан. Сосредоточить в одном направлении все свои силы – рискованно, поскольку поражение окажется фатальным, но если пытаться наносить болезненные удары по всей линии соприкосновения, то великан может истечь кровью, что ослабит оборону и даст в руки наступающих преимущество. Аналогичной позиции придерживается и Стивен Твитти, ранее дослужившийся в вооружённых силах США до звания генерала. Он называет это «съесть большое яблоко маленькими кусочками». Генерал полагает, что украинские войска ранее демонстрировали высокую эффективность использования мобильных бронетанковых групп, которые искали в обороне РФ бреши, проламывали оборону на нескольких направлениях одновременно, после чего туда заходили большие силы при поддержке артиллерии. Ну а поскольку российские спутники позволяют фиксировать переброску крупной группировки, то подобная тактика действительно может стать основной во время предстоящей наступательной компании ВСУ.

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#аналитика #сво
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