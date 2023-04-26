Похоже, цели появления лучшего российского танка отличаются от запросов обывателей

Российские эксперты полагают, что Т-14 «Армата» является не только самым современным танком на планете, но и превосходит все существующие аналоги на поколение. Машину называют первым танком с режимом невидимости, поскольку засечь его с расстояния при помощи стандартных средств обнаружения почти невозможно, ну а прокачанные тепловизоры способны зафиксировать «Армату» только в момент выстрела. Теоретически, перед нами действительно прорыв, вот только количество танков незначительное, а уже созданные боевые единицы появляются в тех или иных горячих точках словно призраки. Похоже, Минобороны до сих пор тестирует машину, хотя в прессе и пушит, что детские болезни были устранены ещё в 2020 году. Якобы, были сложности с работой тепловизоров и двигателя, хотя всё это не имеет официального подтверждения, поэтому стоит относиться к подобной информации с некоторой доле скептицизма.

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Что до западной прессы, то там уверяют, что боевое крещение «Армата» прошла в Сирии. В Associated Press не называют место и время, но уверены, что танк испытывался в реальных боевых условиях, что позволило российским специалистам сделать определённые выводы. Ну а после начала СВО, было несколько свидетельств того, что «Армату» активно тестируют на Донбассе. По мнению журналистов Newsweek, происходящее больше похоже на пиар-ход, а командование армии РФ не только хочет понять сильные и слабые стороны танка, но и поднять боевой дух солдатам. Есть целый ряд различных экспертных мнений на этот счёт, ну а мы изучим одну из таких позиций, автор которой полагает, что участие «Арматы» в реальных боевых действиях не носит обязательного характера по нескольким причинам. Прежде всего нужно понимать, что перед нами самый совершенный танк, который был создан российскими специалистами. Уже этот факт привлекает к нему особое внимание и делает желанным трофеем в глазах США. В пример можем привести историю со злополучным Т-90А, который был оставлен при отступлении из Харьковского направления и замечен у казино в Америке.

Получается, что отправка «Арматы» на передовую имеет определённые риски, а значит куда безопаснее держать появление танка на том или ином участке фронта в секрете. При этом есть ещё и вопрос количества. Повторимся, что нет точных данных о том, сколько машин было выпущено, но их явно недостаточно для удержания одной линии обороны, а значит машина будет действовать как вспомогательный механизм для более массовых танков Т-90 и Т-72. Ну а в результате эксперты приходят к мнению, что все случаи фиксации «Арматы» на фронте – это не попытка прощупать противника и не повод для поднятия морального духа. Скорее всего, танки проходят дополнительные испытания, по итогам которых будут вноситься те или иные изменения в конструкцию. Если машина зарекомендует себя с лучшей стороны, то массовое производство может начаться в ближайшие годы, а эксперты полагают, что за десять лет есть возможность выпустить несколько тысяч единиц. Ну а в случае, если реальные боевые испытания докажут необходимость пересмотра некоторых концепций, то придётся отдавать танк на доработку. Кстати, «Армата» не присутствует постоянно на фронте, а появляется там время от времени. Не исключено, что доработка уже идёт, а после внесения тех или иных изменений, машину снова выводят на позиции для испытаний.

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Что до встречи с немецкими и английскими танками, то эксперты полагают, что «Армата» в данном случае не требуется. Поступающие в Украину Leopard 2А4 созданы больше тридцати лет назад, а с тех пор не проходили модернизацию. Все они уступают не только более прокачанному Т-90, но и модифицированному Т-72. Хотя, исключать дуэль между M1 Abrams и «Арматой» не стоит, поскольку может быть поставлена задача выяснить, насколько эффективным окажется российский танк против американской машины. Что до немецких кошек, то могут быть произведены показательные стрельбы, хотя пока и «Армата» и Leopard 2 действуют в тылу и не попадают в поле зрения противника. Ну и эксперты советуют не забывать, что современные боевые действия проводятся при поддержке артиллерии и авиации. Уничтожение нового российского танка стало бы настоящей победой не только Украины, но и всего блока НАТО. Поэтому, если «Армата» и будет работать на фронте, то издали, выполняя вспомогательные функции там, где это позволяет делать безопасность и здравый смысл. Кстати, некоторые источники утверждают, что новый российский танк в СВО получает дополнительную динамическую защиту, что в значительной степени повышает бронирование корпуса. А вот сказывается это на манёвренности, нам не известно.