Машину потеряли осенью 2022 году, а транспортировка в США заняла долгие месяцы

11 апреля в небольшой городок Роанок, расположенный в штате Луизиана, заехал самый обычный грузовик и остановился у местного казино. Водитель попросил местного охранника присмотреть за машиной, которая требует ремонта и не может больше продолжать путь к месту назначения. Водитель сообщил о необходимости съездить в Хьюстон за новым тягачом и удалился в неизвестном направлении. Пожалуй, эта история так и осталась бы неизвестной, если бы речь шла о самом обычном грузе, вот только в городок Роанок, где постоянно проживает 500 человек, был доставлен российский танк Т-90А, который привлёк внимание местных и вызвал повышенный интерес в интернете. Как после выяснилось, транспортная компания должна была доставить танк на одну из военных баз, но перевозка велась с нарушением всех протоколов. Так, машина не была накрыта, а все движущиеся части оказались доступны зевакам. Мало того, люк танка был приоткрыт, но залазить внутри никто не решился.

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Какое-то время Т-90А вызывал восторг у дальнобойщиков, которые стаями слетаются к местному казино, пока танк не увидел один из геймеров. Оказалась, что машину любитель компьютерных игр видел в популярном танковом симуляторе, поэтому был сильно удивлён, встретив её в такой глуши. Спустя несколько дней власти США дали все объяснения случившемуся инциденту, о чём мы поговорим ниже, ну а пока давайте разберёмся в том, как в Америку попал один из самых мощных танков России, секретность которого должна держаться под десятью замками. Начнём с того, что украинское руководство обязано передавать США всю ранее не изученную технику РФ. Это одно из условий сотрудничества, которое в Киеве выполняют безоговорочно. Так вот, в сети есть фотографии Т-90А, который был потерян ещё осенью 2022 года. Тогда было принято решение отступить с территории Харьковской области, ну а по пути один из танков сорвался в кювет и перевернулся. Случилось это рядом с селом Куриловка, находящемся в 113 километрах от Харькова.

Подробностей инцидента крайне мало, а значит неизвестно, выжил ли экипаж, и при каких условиях танк попал к украинской армии. Не исключено, что пришлось отступать в спешке, но причины, по которым Т-90А не был уничтожен, остаются неизвестны. Стоит понимать, что речь идёт об одной из самых современных машин российской армии, ну а в интернете также есть кадры, на которых уже бойцы ВСУ длительно и мучительно откапывают танк. Получается, что Т-90А пролежал в таком состоянии достаточно долго, а значит мог быть уничтожен с помощью Калибров или артиллерии РФ, находящейся на этом направлении. Похоже, в тот момент всем было наплевать на танк, а в итоге его благополучно откопали, поставили на гусеницы и отправили дядюшке Сэму. Если вы сомневаетесь, что речь идёт именно об этом танке, то присмотритесь к характерным повреждениям (например, инфракрасных прожекторов), а также нацарапанной цифре 212, находящейся на ящике с модулятором системы оптико-электронного подавления «Штора». Он расположен в левой части башни сразу поверх штатного блока динамической защиты.

Во время осмотра танка возле американского казино выяснились и другие детали. Так, машину доставили в польский городок Гдыня, после чего погрузили на корабль. В порту его транспортировку до Абердинского военного полигона доверили частной компании, ну а эти ребята проявили халатность, не позаботившись о том, чтобы танк не увидели обыватели. В Пентагоне после заявили, что перед транспортировкой был снят боекомплект, а также удалена взрывчатка в динамической броне, а значит опасности для гражданских Т-90А не представлял. Сообщалось, что машина будет использоваться для испытаний на полигоне, а также позволит изучить актуальные российские технологии. Можно с полной уверенностью заявить, что это не первый и не последний случай, ведь в 2022 году армия РФ в ходе отступления могла потерять и другую имеющую высокую секретность технику, на у сегодня инженеры в США имеют исчерпывающие данные относительно характеристик перспективных машин, которые должны быть им известны только по фотографиям.

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Стоит напомнить, что в НАТО высказывают аналогичные опасения, поэтому с большой неохотой поставляют Украине новые системы вооружений, включая танки. Кстати, немецкие кошки (Leopard 2), прибывающие на Донбасс, построены больше 30 лет назад, и представляют незначительный интерес для российских военных. А вот потеря Т-90А способна нанести армии РФ больший потенциальный урон, чем захват немецкого Leopard 2А4.