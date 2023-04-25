Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Эксперты выяснили, как российский Т-90А оказался у казино в США – танк уже на военной базе НАТО
Машину потеряли осенью 2022 году, а транспортировка в США заняла долгие месяцы
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

11 апреля в небольшой городок Роанок, расположенный в штате Луизиана, заехал самый обычный грузовик и остановился у местного казино. Водитель попросил местного охранника присмотреть за машиной, которая требует ремонта и не может больше продолжать путь к месту назначения. Водитель сообщил о необходимости съездить в Хьюстон за новым тягачом и удалился в неизвестном направлении. Пожалуй, эта история так и осталась бы неизвестной, если бы речь шла о самом обычном грузе, вот только в городок Роанок, где постоянно проживает 500 человек, был доставлен российский танк Т-90А, который привлёк внимание местных и вызвал повышенный интерес в интернете. Как после выяснилось, транспортная компания должна была доставить танк на одну из военных баз, но перевозка велась с нарушением всех протоколов. Так, машина не была накрыта, а все движущиеся части оказались доступны зевакам. Мало того, люк танка был приоткрыт, но залазить внутри никто не решился. 

реклама

Какое-то время Т-90А вызывал восторг у дальнобойщиков, которые стаями слетаются к местному казино, пока танк не увидел один из геймеров. Оказалась, что машину любитель компьютерных игр видел в популярном танковом симуляторе, поэтому был сильно удивлён, встретив её в такой глуши. Спустя несколько дней власти США дали все объяснения случившемуся инциденту, о чём мы поговорим ниже, ну а пока давайте разберёмся в том, как в Америку попал один из самых мощных танков России, секретность которого должна держаться под десятью замками. Начнём с того, что украинское руководство обязано передавать США всю ранее не изученную технику РФ. Это одно из условий сотрудничества, которое в Киеве выполняют безоговорочно. Так вот, в сети есть фотографии Т-90А, который был потерян ещё осенью 2022 года. Тогда было принято решение отступить с территории Харьковской области, ну а по пути один из танков сорвался в кювет и перевернулся. Случилось это рядом с селом Куриловка, находящемся в 113 километрах от Харькова. 

Подробностей инцидента крайне мало, а значит неизвестно, выжил ли экипаж, и при каких условиях танк попал к украинской армии. Не исключено, что пришлось отступать в спешке, но причины, по которым Т-90А не был уничтожен, остаются неизвестны. Стоит понимать, что речь идёт об одной из самых современных машин российской армии, ну а в интернете также есть кадры, на которых уже бойцы ВСУ длительно и мучительно откапывают танк. Получается, что Т-90А пролежал в таком состоянии достаточно долго, а значит мог быть уничтожен с помощью Калибров или артиллерии РФ, находящейся на этом направлении. Похоже, в тот момент всем было наплевать на танк, а в итоге его благополучно откопали, поставили на гусеницы и отправили дядюшке Сэму. Если вы сомневаетесь, что речь идёт именно об этом танке, то присмотритесь к характерным повреждениям (например, инфракрасных прожекторов), а также нацарапанной цифре 212, находящейся на ящике с модулятором системы оптико-электронного подавления «Штора». Он расположен в левой части башни сразу поверх штатного блока динамической защиты. 

Во время осмотра танка возле американского казино выяснились и другие детали. Так, машину доставили в польский городок Гдыня, после чего погрузили на корабль. В порту его транспортировку до Абердинского военного полигона доверили частной компании, ну а эти ребята проявили халатность, не позаботившись о том, чтобы танк не увидели обыватели. В Пентагоне после заявили, что перед транспортировкой был снят боекомплект, а также удалена взрывчатка в динамической броне, а значит опасности для гражданских Т-90А не представлял. Сообщалось, что машина будет использоваться для испытаний на полигоне, а также позволит изучить актуальные российские технологии. Можно с полной уверенностью заявить, что это не первый и не последний случай, ведь в 2022 году армия РФ в ходе отступления могла потерять и другую имеющую высокую секретность технику, на у сегодня инженеры в США имеют исчерпывающие данные относительно характеристик перспективных машин, которые должны быть им известны только по фотографиям. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит напомнить, что в НАТО высказывают аналогичные опасения, поэтому с большой неохотой поставляют Украине новые системы вооружений, включая танки. Кстати, немецкие кошки (Leopard 2), прибывающие на Донбасс, построены больше 30 лет назад, и представляют незначительный интерес для российских военных. А вот потеря Т-90А способна нанести армии РФ больший потенциальный урон, чем захват немецкого Leopard 2А4. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии #танки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские снайперы используют плащи-невидимки, скрывающие их от лучших тепловизоров НАТО
Тактика «тысячи уколов» – украинская армия может использовать опасную наступательную стратегию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
14
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
29
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
6
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
2
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
10
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
11
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
5
MSI блокирует регулировку напряжения процессоров AMD Ryzen 7000X3D в новых BIOS
1
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
24
Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
3
Украинский представитель рассекретила новую российскую тактику атаки роем дронов против ВСУ
1
В Бахмуте штурмовики совершили массивный продавливающий бросок, продвинувшись по 4 направлениям
6
Процессоры Intel Meteor Lake получат кэш-память L4
2
ISW: Украинская армия высадилась на левом берегу Днепра
8
Турецкая армия получила танк Altay для полевых испытаний, который должен стать новым ОБТ страны
+
Илон Маск пожертвовал Украине 100 миллионов долларов
2
Пригожин: ВСУ нарушают все законы гуманизма, убивая российских военнопленных
8
Собираем компьютер для жадины без разгонного потенциала, но с мощной игровой видеокартой
8
Китайский блогер разобрал Xiaomi 13 Ultra и оценил компоненты
6
На заводе "Москвич" заработал главный конвейер, позволяющий увеличить выпуск продукции в 2 раза
3

Популярные статьи

О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
11
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
12
Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times
+
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
21
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
67
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
5
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
16
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
16
Bleak Faith Forsaken - претендент на звание "худший соулслайк"
+

Сейчас обсуждают

Лев Максимов
12:55
А что не так? Можно подробнее, я не в курсе
Продажи Galaxy S23 вдвое превосходят продажи Galaxy S22 годом ранее
wooopggabg
12:54
Так то про Vcore, а не про Vsoc
В 14-м поколении процессоров Intel Core возможно объединение семейств Meteor Lake-S и Arrow Lake-S
Тутмин Антон
12:53
Они лучше пусть цену на нее опустят и их раскупят. Просто заработать хотят с одной карты сразу же много. Я на их месте опустил цену сделал их очень доступными и брал количеством мы. Но нет мы хотим бы...
NVIDIA остановит производство GeForce RTX 4070 из-за разочаровывающе низкого спроса на видеокарту
Иван Лотин
12:53
"Поэтому разумные геймеры делают выбор в пользу RTX 4099 и Rx 7900 xtx"... Мажоры и разумные геймеры - это разные понятия....
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
хахахер
12:51
а нет больше армии у украины.Она денацифицирована вся
Тактика «тысячи уколов» – украинская армия может использовать опасную наступательную стратегию
swr5
12:50
Спасибо. Побежал за флешкой.
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
nonses84
12:49
Только упоротый будет брать Самсунг, после их проделок с прошивками
Продажи Galaxy S23 вдвое превосходят продажи Galaxy S22 годом ранее
Исмаил Гасанов
12:49
Помимо Хуанга с его продукцией которая постепенно уходит в раздел элитной ,есть АМД у которых есть и грядут ответы + до кучи несмотря на плохой старт мы ещё увидим по крайней мере ещё 1 поколение вид...
NVIDIA остановит производство GeForce RTX 4070 из-за разочаровывающе низкого спроса на видеокарту
Andrey Stepanov
12:48
1070 = 980ti 2070 = 1080 3070 = 2080super 4070 < 3080 Без третьего длсс это хлам. котрый вам пытаются впарить за оверпрайс. Через полтора года для игр нужно будет 16gb и эта шляпа отыквится как 3070
NVIDIA остановит производство GeForce RTX 4070 из-за разочаровывающе низкого спроса на видеокарту
хахахер
12:44
нахер нужно,скажем дружно
Партнеры AMD могут показать Radeon RX 7700 XT и RX 7600 на майской выставке Computex
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем