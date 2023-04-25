Не самая бюджетная видеокарта GeForce RTX 3050 потребует некоторых инвестиций

Если у вас в есть хотя бы 300 тысяч рублей на покупку игрового компьютера, то можно не думать о таких глупостях, как попытка раскрытия потенциала процессора или видеокарты. Сборка окажется настолько мощной, что позволит гонять в любых играх в разрешении 4К долгие годы, вот только далеко не все наши читатели могут себе позволять подобную роскошь.

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Всё это значит, что многие геймеры тщательно подбирают каждый элемент своего компьютера, ну а ключевую роль играет процессор. Стоит вам взять модель попроще, как ваша видеокарта не сможет работать в полную силу, что приведёт к ощутимому падению производительности. Ну а покупка слишком дорогого камня бесполезна, поскольку большая часть потенциала окажется не востребована. Сегодня мы подумаем о том, какой процессор взять под видеокарту GeForce RTX 3050, а также более экономную GeForce GTX 1660 Super.

Прежде всего хотим вас предупредить о существовании нового процессора Intel, который неопытным пользователям может показаться мощным. Речь о 10-ядерном Core i5-13400F. Ну а если как следует изучить тесты, то можно сделать вывод, что прирост между поколениями минимальный, тогда как цена намного выше. В данном случае маркетинговая машина Intel работает в полную силу, ведь 6 больших ядер остались без изменений, тогда как 4 малых – это обычный балласт. Ни в коем случае не берите Core i5-13400F, поскольку он окажется полным разочарованием за свои деньги.

Пожалуй, оптимальным решением для видеокарты GeForce RTX 3050 может стать Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X. Оба камня хорошо справляются с поставленными задачами, а также будут стоить примерно аналогичную сумму в сборке. Платформы сильно отличаются, поскольку основаны на материнских платах с разным сокетом. Для Core i5-12400F подходит бюджетный чипсет H610, который вписывается в бюджет любого геймера, ну а под Ryzen 5 5600X берите В450 или любой другой бюджетный чипсет. Если у вас есть лишние деньги, то можно присмотреться к В550, который включает поддержку интерфейса PCIe 4.0. В этом случае вы сможете себе позволить более скоростной твердотельный накопитель, ну а сам Ryzen 5 5600X чрезвычайно интересен в качестве выгодного процессора для апгрейда. У вас мог заваляться старый компьютер, где с большим трудом со своими задачами справляется Ryzen 5 1600. Мы рекомендуем добавить оперативной памяти, поставить нормальную видеокарту и заменить процессор на Ryzen 5 5600X. В результате система окажется современной и не потребует гигантских вложений.

Если с деньгами туго, то можно присмотреться и к более дешёвым процессорам. Например, за 12 тысяч в наличии Ryzen 5 4500. Здесь меньше тактовая частота и ниже производительность, но доступны 6 ядер и в комплекте лежит система охлаждения. Выгода есть, ну а нетребовательным геймерам, которые хотят сэкономить, такой вариант точно подойдёт лучше. Кстати, разница в производительности между двумя процессорами (Ryzen 5 5600Х и Ryzen 5 4500) с использованием видеокарты GeForce RTX 3050 окажется минимальной, поэтому мы советуем не искать скрытый потенциал, а начать экономить здесь и сейчас.

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С разницей в 2300 рублей в продаже можно встретить ещё два процессора Intel. Core i3-13100F принадлежит к самому новому поколению, тогда как Core i3-12100F вышел год назад, что совершенно не умаляет его достоинств. Если вы спросите нашего мнения, то гораздо выгоднее купить Ryzen 5 4500, ведь вы получите более высокую скорость и 6 ядер. И всё же, гигантская команда фанатов Intel не готова к компромиссам, поэтому будет смотреть в сторону продукции своей любимой компании. Мы полагаем, что покупка Core i3-12100F в данном случае более логична, поскольку камню нового поколения решительно нечего нам предложить. Да, тактовая частота выше, но на быстродействие в играх это оказывает минимальный эффект. Что до сборки, то вы можете собрать на основе Core i3-12100F не только игровой компьютер за минимальную сумму, но и купить кипу офисных ПК для решения базовых задач. В продаже есть процессоры и дешевле, но большая их часть давно морально устарела, поэтому не годится для современных задач со всё возрастающими требованиями.