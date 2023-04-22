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Пригожин: они придут и будут пытаться нас порвать, а мы должны упираться
Основатель ЧВК Вагнер рассказал об итогах встречи в Рамштайн и поделился мнением о наступлении Украины на Донбассе
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Вчера состоялась 11 встреча министров обороны НАТО в Рамштайне, где обсуждался очередной пакет военной помощи Украине. Представители немецкой прессы отмечают, что программа максимум оказалась недостижима, а значит украинская делегация осталась недовольна. Так, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял журналистов в том, что все члены альянса готовы открыть двери Киеву, а также рассуждал о необходимости рассмотреть вопрос с поставками авиации. Похоже, ни первый, ни второй пункты даже не поднимались, но это не значит, что Украина ушла с пустыми руками. Издание Welt пишет только об увеличении количества ракет для систем Patriot, но реальная картина немного иная. На самом деле был одобрен целый ряд инициатив, которые немецкие журналисты предпочли не заметить, поскольку всё это плохо сказывается на рейтинге правящих элит. Вместо этого идёт активное обсуждение заявления Медведева, который рассказал о намерении в будущем провести парад победы в Берлине. Напомним, реакция Зампреда Совбеза Российской Федерации связана с заявлением министра обороны ФРГ, который допустил отправку немецких солдат для проведения боевых действия на территории России.

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Поскольку от западной прессы комментариев не дождёшься, то самое время обратиться к Пригожину, который довольно прямо рассказал о последствиях встречи в Рамштайте. Прежде всего подведём краткие итоги:

  • Увеличение поставок систем ПВО и ракет к ним
  • Обучение украинских танкистов и операторов ПВО на базах НАТО в Европе
  • Украина сможет напрямую закупать оружие у закрытого агентства НАТО – NSPA
  • Собравшиеся выразили готовность оказывать поддержку столько, сколько понадобится до победы над РФ
  • Опубликованы промежуточные результаты поставки основных видов вооружений: 230 танков, 1500 бронемашин, что позволило оснастить 9 полноценных бронетанковых бригад; 8 тысяч бойцов уже прошли обучение в Германии и ещё 25 тысяч находятся там. 

Пригожин полагает, что поставки ПВО действительно помогут Украине укрепить защиту от воздушных ударов. Насколько всё это окажется эффективным, ещё только предстоит оценить, но сам факт решимости поставить значительное количество ракет и ПВО говорит о том, что наносить удары станет сложнее. Если в Германии есть 25 тысяч мест для проведения тренингов, то может появиться и 100 тысяч мест через 3-4 месяца. Сделать это сложно, но можно, ну а решимости немцам не занимать. Всё это действительно плохо, поскольку в бой вступят не люди с улиц, которые никогда не видели оружия, а подготовленные солдаты. Все они смогут работать с техникой НАТО, что может повысить боеспособность украинской армии. Основатель ЧВК «Вагнер» отмечает, что потери Киева значительные, но могут быть восполнены за счёт мобилизации и постановке обучения новобранцев на поток в Германии.

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Танки и бронемашины идут в огромных количествах, что позволяет оказывать России серьёзное сопротивление, а доступ к закупкам у NSPA означает безлимит к кормушке НАТО. Проще говоря, Киев сможет брать оружия в нужных количествах, тогда как за всё заплатит США. Все прозвучавшие заявления о том, что Украину ждут в НАТО, а Запад намерен поддерживать действующие власти говорят о том, что ничего хорошего от Европы России ждать не приходится. Пригожин говорит о необходимости закрепиться на занятых позициях, поскольку в Киеве постоянно твердят о скором наступлении. Всё это напоминает сказку про мальчика, который кричал о том, что он тонет. Родители несколько раз приходили его спасать, но в какой-то момент расслабились, а в итоге мальчик утонул. Украина разыгрывает карту наступления, пытаясь сделать всё, чтобы РФ потеряла бдительность. Там надеются на внезапность, но в ближайшее время наступления точно не будет. Причина вы прошедших дождях, что привело к тому, что проехать по дорогам не могут даже пикапы, не говоря уже о танках и другой тяжёлой технике. Почва должна высохнуть, а на это уйдёт какое-то время. Может десять дней или больше, ведь мы не знаем, когда намечено наступление. Но тот факт, что оно состоится, не вызывает сомнений, а сегодня главная задача заключается в том, чтобы быть готовым, не повторив событий 1941 года. «Они придут и будут пытаться нас порвать, а мы должны упираться» - говорит Пригожин. 

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#сво #политика #чвк вагнер
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