GeForce RTX 4070 оказала решающее значение на сегмент предтоповых видеокарт, сделав большую часть из них бесполезными и невыгодными для покупки

Иногда в продажу поступают видеокарты, которые ровным счётом ничего не меняют на рынке. Согласитесь, что выход Radeon RX 7900 ХТХ и в целом серии графических чипов AMD текущего поколения не только остался незамеченным, но и не оказал никакого влияние на игровой рынок. Увы, но некоторым просто суждено быть аутсайдерам, при этом совсем не важно, имеет ли графический чип выдающиеся характеристики или нет, ведь в данном случае многое зависит от умения подать свой продукт, ну а у Лизы Су с этим просто беда.

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А бывает, что самая заурядная видеокарта меняет всё. К примеру, GeForce GTX 1060 оказала мощнейшее влияние на игровой рынок, хотя рядом лежала Radeon RX 580, которая была ничуть не хуже и предлагала 8 Гб по той же цене. Словом, ситуация довольно неоднозначная, а мы предлагаем взглянуть на несколько видеокарт, которые стали жертвами нового графического чипа NVIDIA GeForce RTX 4070. О нём и поговорим.

Начнём с того, что GeForce RTX 4070 не имеет каких-либо выдающихся характеристик. Вы получаете 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти. Всё это уже было у AMD в прошлом поколении, ну а сама GeForce RTX 4070 ещё и не демонстрирует значительного прироста быстродействия по сравнению с аналогом прошлого поколения. Выходит, что похвастать новинке нечем, но в реальности она получила сбалансированные характеристики и цену в 600 долларов. Все графические чипы NVIDIA текущего поколения значительно дороже, поэтому спрос на видеокарту высокий. Ну а теперь давайте посмотрим на видеокарты, которые стали жертвами появления GeForce RTX 4070.

Начнём с GeForce RTX 3080. В последнее время эта видеокарта стоила дорого, но явно не вписывалась в свои ценовые рамки, поэтому интересовала незначительное количество энтузиастов. После появления GeForce RTX 4070 судьба старого флагмана оказалась предрешена, ведь GeForce RTX 3080 может предложить примерно ту же производительность, что и новый графический чип, но имеет 10 Гб видеопамяти и не поддерживает технологию масштабирования третьего поколения. Но главное даже не в технологиях, а в том, что GeForce RTX 3080 банально дороже. Согласитесь, что было бы странно заплатить на 10 тысяч больше, но получить меньше. Абсурд.

GeForce RTX 3070 Ti ещё недавно считалась перспективной, но сегодня может смело записываться в главные аутсайдеры рынка. Посудите сами, эта видеокарта стоит столько же, как и GeForce RTX 4070, но оказывается на 20% медленнее в играх. Ну а стоит только запустить трассировку лучей, как отставание достигает 30%, при этом мы не учитываем преимущество DLSS 3.0, позволяющее добавить ещё 20-30%. Не забывайте, что слабое место GeForce RTX 3070 Ti заключается в наличии всего 8 Гб видеопамяти. Сегодня брать такую видеокарту для игр в разрешении 2К уже несерьёзно, ну а учитывая более выгодную GeForce RTX 4070, перспективы GeForce RTX 3070 Ti кажутся туманными.

Radeon RX 6800 ХТ – это ещё один аутсайдер нашего обзора. Видеокарта слегка быстрее GeForce RTX 3080 и предлагает немалые 16 Гб видеопамяти, вот только пока всё это бесполезные цифры, поскольку даже в 4К вам столько не понадобится, а менее дорогая GeForce RTX 4070 ещё и быстрее. Ну а если сравнить обе видеокарты в трассировке лучей, то фиаско Radeon RX 6800 ХТ покажется вам тотальным, а перспективы покупки уходят глубоко в минус. Пожалуй, AMD нужно менять ценовую политику. Даже до релиза GeForce RTX 4070 дела у красных шли отвратительно, ну а сегодня всё настолько плохо, насколько только может быть.

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Если вам казалось, что Radeon RX 6800 всё же имеет некоторые шансы, то вы глубоко заблуждались. Дело в том, что эта видеокарта действительно порадует вам 16 Гб видеопамяти, вот только по скорости она примерно равна GeForce RTX 3070 Ti, а значит экономия в 10 тысяч рублей не стоит тех потерь, о которых мы писали выше. Глупо лишать себя новых технологий, продвинутой трассировки лучей и зелёного шильдика NVIDIA из-за попытки немного сэкономить. Radeon RX 6800 будет смотреться до 50 тысяч рублей, но пока цена стоит на месте, а магазины не торопятся радовать геймеров скидками.