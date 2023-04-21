Похоже, Дженсен Хуанг умеет убеждать наивных любителей компьютерных игр

Положение на рынке настольной графики похоже на игру в одни ворота. NVIDIA постоянно выпускает всё новые видеокарты, тогда как AMD спокойно смотрит на падение продаж и не собирается предпринимать никаких серьёзных шагов. Если вам нечем заняться, загляните в несколько крупных интернет-магазинов России, которые занимаются продажей компьютерной техники. К своему удивлению вы убедитесь в том, что некоторые графические чипы NVIDIA представлены десятками моделей (например, в Регарде есть 51 модель GeForce RTX 3060 Ti), тогда как у AMD в среднем 3-5 моделей.

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Планирует ли Лиза Су вернуть часть рынка, остаётся только догадываться, ну а мы с вами можем констатировать, что в ближайшее время от красных не стоит ожидать ничего нового, ведь инсайдеры не сообщают даже о первых утечках неанонсированных графических чипов текущего поколения. Несмотря на это мы попытаемся сравнить находящиеся в продаже решения обеих компаний, выяснив, что выгоднее купить здесь и сейчас.

На самом деле Radeon RX 7900 XTX должна была стать намного быстрее, но по непонятным причинам так и не смогла тягаться с более быстрой GeForce RTX 4090. Недавно в прессе один из руководителей AMD довольно пространно высказался на эту тему. По его словам, инженеры компании могут сделать графический чип, который окажется намного быстрее нового флагмана зелёных, но в этом случае придётся пожертвовать энергоэффективностью. Создаётся ощущение, что геймеров пожалели, а вместо нормальной мощности дали какой-то обрезок. Именно поэтому флагман AMD несмотря на свои характеристики оказался неспособен составить конкуренцию самой быстрой видеокарте на планете от дядюшки Хуанга. А между тем Radeon RX 7900 XTX может предложить 24 Гб видеопамяти и 384-битную шину, а значит крайне дорог в производстве.

Вот и получается, что флагман красных пусть и быстрее GeForce RTX 4080, но вынужден конкурировать именно с этой видеокартой NVIDIA. GeForce RTX 4080 получила 16 Гб видеопамяти и очень скромную 256-битную шину. Подобное безобразие соседствует с завышенной ценой в 1200 долларов на старте. Сегодня в магазинах США флагман можно купить немного дешевле, но от этого он не стал популярным. Можно предположить, что если бы Дженсен Хуанг не поставил на GeForce RTX 4080 такую грабительскую цену, ограничившись 800-900 долларами, то дела у Radeon RX 7900 XTX шли бы ещё хуже. Ну а так обе видеокарты крайне плохо продаются и совершенно не интересны геймерам.

Положение мог бы исправить графический чип Radeon RX 7900 XT, но на старте продаж Лиза Су была уверена в том, что данный продукт будет пользоваться высоким спросом. Ещё бы, ведь здесь сразу 20 Гб видеопамяти и 320-битная шина. Возможно, если бы глава AMD потрудилась нанять нормальных маркетологов, то обычные геймеры бы узнали о невероятном потенциале красного флагмана, вот только ничего подобного не случилось. Radeon RX 7900 XT слишком дорогой для того, чтобы стать массовым, ну а энтузиасты предпочитают NVIDIA. В итоге, чтобы хоть как-то удержаться, Лизе Су пришлось скинуть цену на Radeon RX 7900 XT до 800 долларов. Если вы спросите нашего мнения, то это довольно неплохой продукт. И всё бы ничего, но всегда есть какая-то неприятность, которая мешает AMD выйти в лидеры.

Сегодня это GeForce RTX 4070 Ti, которая заслуженно считается одной из лучших видеокарт в своём ценовом сегменте. Повторимся, что Radeon RX 7900 XT не только быстрее, но и предлагает намного больше видеопамяти с большей пропускной способностью, но сила бренда давит на красных, а эксперты со всех углов кричат о трассировке лучей. И вот здесь AMD ждёт полный провал, ведь GeForce RTX 4070 Ti легко обходит свою конкурентку, а обычным геймерам подсовывают средние показатели во всех сценариях, где разница между видеокартами стремится к нулю. Мало того, если правильно выбрать игры, то там и вовсе побеждает GeForce RTX 4070 Ti.

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Ну и совсем недавно вышла GeForce RTX 4070. Это самая новая видеокарта NVIDIA, обладающая неплохим потенциалом и способная тянуть игры даже в 4К. Поскольку перед нами явно не флагман, то и ожидать ультимативных графических настроек не приходится, но в данном случае это не так важно, ведь всё решает выгодная стоимость. GeForce RTX 4070 не имеет прямых конкурентов со стороны AMD, а приводить в пример старые графические чипы мы не видим никакого смысла. Как видите, NVIDIA действительно играет в одни ворота, хотя очень часто использует нечестные способы и жульничает, приплачивая нужным людям. Ну а геймеры смотрят правильные ролики, делая выводы о провале Лизы Су. На самом деле всё так и есть, но происходит это не потому, что видеокарты AMD плохие, а потому, что любители компьютерных игр не знают об их достоинствах.