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Почему нормальным геймерам противопоказаны флагманы Intel – процессорный фаст-фуд для геймера
Вы даже не представляете, сколько денег потребуется инвестировать в игровую сборку на дорогом процессоре
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Неясно, почему все так хотят обладать автомобилем за миллион долларов и встречаться с актрисами блокбастеров. Простой пример из жизни, знакомый автора данной новости купил себе прокачанный джип. Все вокруг говорили ему, что делать этого не следует, поскольку машина потребляет свыше 20 литров по городу, не говоря о дорогостоящих комплектующих. Спустя год наш герой продал джип, радостно протягивая руки в небо, поскольку устал стоять на заправках и тратить на это немыслимое количество денег. 

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Можно было бы подискутировать на тему того, что с девушкой из телевизора придётся обзавестись сразу двумя прокачанными джипами и собственной бензоколонкой, но в данном случае мы поговорим о процессорах. Предположим, что вы давно мечтали о новом флагмане. Пусть так, вы решили прикинуть, сколько будет стоить сборка на Core i9-13900К. Вы удивитесь, ведь нужна качественная материнская плата с разгонным потенциалом. Оперативную память с низкими тактовыми частотами брать глупо, не говоря уже о желании купить скоростной твердотельный накопитель с видеокартой ультимативного уровня. Всё это обойдётся в копеечку и доступно единицам. 

Мы полагаем, что для нормальных геймеров подобные глупости вредны, а значит самое время изучить так называемый фаст-фуд на рынке процессоров. Начать предлагаем с Ryzen 7 5700G. Этот камень не только быстрый, но и крайне выгоден для тех, кто не стремится играть в новинки последних лет. Предположим, что вас устраивают танки и корабли, а время от времени вы не против погонять в Контр Страйк. Что же, интегрированная видеокарта на Ryzen 7 5700G позволит вам получить доступ даже к более требовательным играм, ну а сам процессор ещё и имеет 8 ядер. Для экономной сборки это почти оптимальный выбор, ведь вам не придётся тратить слишком много на ПК, сэкономив значительную часть бюджета. 

Если вы сомневаетесь в том, какой процессор взять, то мы предлагаем сразу два варианта: Core i5-12400F и Ryzen 5 5600Х. Синий камень медленнее, но вы ничего не заметите, ведь речь идёт о синтетических тестах с использованием видеокарты за 100 тысяч рублей. Процессор AMD может стать основой для игрового компьютера, но также хорош в качестве инструмента для апгрейда. Например, вы нашли на вторичном рынке старый системник с процессором Ryzen 3 1300Х. Отлично, выбрасываем камень, а его место покупаем Ryzen 5 5600Х. Вы даже не представляете, насколько быстрой станет система, ну а игровой потенциал полностью зависит от ваших экономических возможностей. Мы предлагаем остановиться на GeForce RTX 3050, но никто не запрещает вам купить что-то более мощное. Оба процессора нетребовательны к сборке, что позволяет сэкономить на материнской плате и оперативной памяти. И всё же, Core i5-12400F не годится для апгрейда, а значит имеет свои недостатки.

Если вы хотите взять 6-ядерный камень и сэкономить 4000 рублей, то оптимальным решением будет Ryzen 5 4500. Если не пытаться прыгнуть выше головы, то процессор AMD вполне может считаться актуальным, раскрывая потенциал видеокарты уровня GeForce RTX 3050. Ryzen 5 4500 идёт с комплектным кулером, что удешевляет сборку на 1000 рублей, а в итоге вы сможете потратить данную сумму на что-то более полезное, не потеряв в производительности. 

Если вы хотите получить всё те же 6 ядер, не планируете баловать себя новыми играми и не готовы покупать дискретную видеокарту, то выход только один: Ryzen 5 5600G. Здесь вы найдёте почти такой же быстрый графический чип, как и в Ryzen 7 5700G, но сэкономите целую кучу денег. Мир танков останется доступен, а система будет дешевле. Помните о том, что далеко не всегда одинаковые по цене процессоры гарантируют вам выгодное вложение, ведь указанный выше Ryzen 5 4500 идёт без встроенной видеокарты, а значит вы изначально рассчитываете на покупку графического чипа. 

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Фанатам Intel рекомендуем присмотреться к Core i3-13100F. В данном случае вас не ожидает никаких откровений, ведь здесь 4 ядра, низкая производительность и возможность собрать систему за копейки. Процессор подойдёт как для домашнего компьютера, так и для офиса. На самом деле Ryzen 5 5600G в сборке будет даже дешевле, но в данном случае речь идёт о тех, кто предпочитает именно процессоры Intel. Если вы осознаёте все недостатки Core i3-13100F, то возьмите что-то из списка выше, ведь данный камень явно не отличается оптимальным соотношением между ценой и быстродействием. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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