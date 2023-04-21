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В интернете есть масса информации на тему оптимального подбора процессора под видеокарту и наоборот. Никто точно не знает, что нужно брать первым, и на основе чего собирать компьютер: видеокарты или процессора. Кто-то уверяет, что именно камень – это ключ к мощному игровому ПК, тогда как есть и те, кто отдаёт предпочтение графическому чипу. Последние уверяют, что хорошая видеокарта способна расшевелить даже самый медленный камень.

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Сегодня мы не будем ни с кем спорить, поскольку это бесполезно. Все стороны останутся при своих, а в итоге и дальше будут выводить сложные математические формулы. Самая простая из существующих гласит, что процессор должен быть в 2 раза дешевле видеокарты, а материнская плата стоить ещё до 30-40% дешевле процессора. Например, если вы покупаете графический чип за 60 тысяч рублей, то стоит обратить внимание на камень за 30 тысяч, ну а материнскую плату можно брать от 15 до 20 тысяч рублей. Абсурд, ведь поколения сменяют друг друга, а в итоге нужно смотреть на вещи здраво, пытаясь подобрать максимально правильный комплект. В данном материале рассмотрим недорогие сборки под 4К, 2К и 1080р.

Начнём с самого требовательного разрешения. Пожалуй, если у вас деньги не падают из ушей, то мы советуем остановиться на GeForce RTX 4070. Это самая новая видеокарта NVIDIA, которая оказалась весьма перспективной не только за счёт быстродействия, но и цены. Сегодня вы можете купить GeForce RTX 4070 за 65 тысяч рублей, тогда как в продаже есть видеокарты на 100 тысяч дороже. Для запуска всех игр в 4К достаточно, ну а в самых требовательных проектах можно включить технологию DLSS 3.0. Трассировка лучей также доступна, а значит по довольно скромной цене вы получите приличный уровень графики. В качестве процессора рекомендуем взять Ryzen 9 5900X. Некоторые скажут, что лучшие дни камня AMD уже прошли, и будут правы, ведь он уже никогда не будет самым быстрым. Но разве мы с вами ставили перед собой задачу собрать ультимативную сборку? Вот и получается, что Ryzen 9 5900X подходит под нашу видеокарту и не ударит в грязь лицом в сложных рабочих задачах. Сборка окажется недорогой ещё и потому, что вам не потребуется мощная материнская плата, впрочем, как и оперативная память, ведь сам Ryzen 9 5900X уже имеет всё необходимое для стабильной системы.

Пожалуй, если вы ищете видеокарту под 2К, то мы рекомендуем обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Это самый минимальный уровень, который позволит чувствовать себя в данном разрешении комфортно. При этом минимальный не обязательно плохой. На самом деле видеокарта способна обеспечить больше 60 кадров в секунду почти во всех играх, но стоит значительно дешевле большинства решений, которые рекомендуются для 2К. С трассировкой лучей в 2К вам точно не обойтись без технологии масштабирования, но ведь мы с вами и пытаемся найти компромисс, позволяющий сэкономить деньги и получить нормальную производительность. Что до процессора, то лучше Ryzen 7 5800X под эту видеокарту мы не можем ничего предложить. Камень раскроет графический чип и способен неплохо показать себя даже с более мощной видеокартой в будущем. Здесь есть 8 ядер, хотя тактовые частоты ощутимо ниже, чем у процессоров текущего поколения. Ryzen 7 5800X вы можете поставить как на материнскую плату за 15 тысяч рублей, так и на откровенно бюджетную за 8 тысяч. Что любопытно, это вообще никак не скажется на конечной производительности, поскольку разгон здесь не пройдёт, а тратить деньги на оверклокерскую оперативную память могут себе позволить только снобы или миллионеры.

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Для народного 1080р рекомендуем GeForce RTX 3050. Мощности будет достаточно даже для высоких графических настроек, а модель отличается не только высоким потенциалом, но и нормальной стоимостью. Стоит учитывать, что ещё 3 года назад за графический чип такого уровня просили на 100-150 долларов меньше, но времена изменились, а выбора у геймеров нет. GeForce RTX 3050 не так плоха, как пишут в интернете, а на пару лет её достаточно для запуска всех игр в 1080р. Что до процессора, то здесь идеально подойдёт Ryzen 5 5600Х. Брать камень дешевле нет никакого смысла, а данный 6-ядерник позволит вам не думать о нехватке быстродействия в любых задачах, при этом неплохо подходит для апгрейда видеокарты через пару лет. Сборка выйдет недорогой, ну а в одном из следующих материалов мы поговорим о полноценном системном блоке для игры в основных разрешениях без переплат.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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