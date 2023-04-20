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Выбираем правильную GeForce RTX 3060 из 36 различных моделей в российской рознице
Выбор сложный, а мы расскажем, на что стоит ориентироваться в первую очередь
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Многие геймеры даже не догадываются, насколько сложным является рынок настольной графики. Если говорить об NVIDIA, то всё начинается с инженеров, которые создают новую архитектуру за несколько лет до того, как первые продукты появятся на прилавках. Попутно идёт согласование тех или иных деталей с производителями чипов. В текущем поколении это TSMC, тогда как двумя годами ранее в качестве партнёра выступала Samsung. Как только будут определены характеристики конечного продукта, первые графические чипы отправляются партнёрам, которые создают готовые видеокарты. Часть подобной продукции выпускает и NVIDIA, но у компании нет собственных фабрик, поэтому заключается контракт с одним из партнёров, ну а мы получаем десятки различных моделей на любой вкус и цвет. 

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Некоторые графические чипы принадлежат к массовым, поэтому здесь количество моделей может насчитываться десятки и даже сотни, тогда как флагманы слишком дорогие, поэтому многие производители предпочитают ограничиться несколькими видеокартами на одном графическом чипе. Сегодня мы поговорим о наиболее массовых решениях в российской рознице, пытаясь понять, как сделать верный выбор, опираясь на конкретные факты, а не на обещания маркетологов и веру в подкупленных экспертов.

Начнём с того, что в российской рознице (магазин Регард) есть 36 различных моделей на базе GeForce RTX 3060. Это впечатляющая цифра, а значит потенциальные покупатели сталкиваются со сложным выбором. Дешевле всего модель производства Palit, вот только здесь крайне сомнительная система охлаждения, а сама видеокарта основана на графическом чипе с урезанной шиной и 8 Гб видеопамяти. Не лучший выбор, поскольку вы сознательно лишаете себя 50% пропускной способности и теряете до 10% количества кадров в секунду. Ладно бы выгода была значительной, вот только это не так. Немного дороже можно встретить модель от KFA2, на самом деле этот всё тот же Palit, но в другой обёртке, при этом сама видеокарта имеет всё те же 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину. В данном случае можно констатировать, что обращать внимание только на систему охлаждения не стоит. С виду перед нами неплохая и очень перспективная модель, но на поверку – это сильно урезанное решение, которые способно вызвать массу разочарований. Первая полноценная GeForce RTX 3060 стоит 33 тысячи рублей. Увы, но и здесь всё не очень хорошо, ведь система охлаждения очень громкая, а значит способна превратить игру в настоящее испытание. Что поделать, ведь ASUS тоже хочет экономить. 

В итоге нормальную видеокарту на графическом чипе GeForce RTX 3060 вы можете купить за 34 тысячи рублей. Разница с самой недорогой моделью по цене не такая критическая, но тихая система охлаждения и наличие 12 Гб видеопамяти обязательно скажется на количестве кадров в секунду в играх. Похоже, российские геймеры могут позволить себе дополнительные растраты, поскольку самой популярной моделью стала GeForce RTX 3060 от Gigabyte. Монструозная видеокарта стоит 38 тысяч рублей и отличается качественной системой охлаждения. Если кто-то вам сказал о том, что здесь можно получить разгонный потенциал, то этот человек откровенно солгал. Да, увеличить фрамрейт на пару процентов получится, вот только есть и более выгодные решения.

Вы удивитесь, но на базе графического чипа GeForce RTX 3060 Ti в Регарде есть 51 видеокарта. Есть из чего выбрать, ну а мы остановимся на скромной модели производства Gigabyte. Здесь есть стандартная система охлаждения на два кулера, а с виду указанная выше GeForce RTX 3060 кажется намного круче, ведь там целых 3 вентилятора и 12 Гб видеопамяти. Вот только если изучить показатели в игровых тестах, то можно заметить, что GeForce RTX 3060 Ti до 15% быстрее. Получается, что любители платить за вентиляторы отдают много, но получают мало, с чем мы этих геймеров и поздравляем. В следующий раз думайте головой. 

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Много <b>4070</b> в Ситилинке
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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
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3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну а поскольку свет клином на NVIDIA не сошёлся, то предлагаем вам присмотреться к нескольким видеокартам AMD. Radeon RX 6650 XT быстрее GeForce RTX 3060 и немного медленнее GeForce RTX 3060 Ti. При этом Radeon RX 6650 XT обладает отличной энергоэффективностью и имеет нормальную систему охлаждения. Никаких навязчивых шумов и перегревов не будет. Ну или можно присмотреться к Radeon RX 6600, которая стоит 26 тысяч рублей. По скорости она соответствует GeForce RTX 3060@8 Гб, но выгоднее на 5 тысяч рублей, а значит есть шанс сэкономить. На самом деле подобные перспективы открываются в нескольких ценовых сегментах, а главная задача состоит в желании искать выгодные предложения. Если просто брать самую популярную видеокарту, то можно попасть впросак, ну а мы сделали всё, чтобы вы могли выбрать самую правильную GeForce RTX 3060. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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