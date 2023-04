Минимальным требованиям соответствует GeForce RTX 3060

Если вы посмотрите на игры, выпущенные несколько лет назад, сравнив их с новинками 2023 года, то вряд ли отыщите значительные различия в графике. На самом деле некоторые улучшения есть, но в большинстве случаев всё это доступно исключительно энтузиастам, владеющим видеокартами уровня GeForce RTX 4090. Ну а если вы попытаетесь запустить игры десятилетней давности, то сможете увидеть кардинальные различия невооружённым взглядом. Даже требовательные блокбастеры кажутся сильно устаревшими, тогда как середняки и вовсе создают впечатление древних старцев. При помощи пользовательских модификаций в некоторых случаях можно достичь некоторых улучшений, но всё это лишь подтверждает тот факт, что со временем игры становятся всё более требовательными.

Ещё недавно GeForce RTX 3090 Ti была пределом мечтаний миллионов геймеров на планете, тогда как сегодня есть GeForce RTX 4070 Ti, которая в 2 раза дешевле на старте и такая же быстрая как старый флагман NVIDIA. Иногда требования растут очень медленно и почти незаметно, но бывает и так, что в результате освоения новых технологий происходит настоящий рывок. Судя по всему, мы стоим на пороге больших перемен, а в данном материале вы узнаете о первых ласточках, которые станут предвестниками улучшенной графики в играх следующего поколения. Любопытными данными поделились разработчики игры Firmament. По данным студии Cyan, новинка не запустится на компьютере, где в наличии меньше 16 Гб оперативной памяти. При этом геймерам рекомендуется уже сегодня обзавестись 32 Гб ОЗУ. Что такого необычного будет содержать Firmament, пока неясно, но это только начало, ведь уже в мае выйдет The Lord of the Rings: Gollum. Игра вызывает противоречивые чувства, ну а требования и вовсе могут поставить большую часть геймеров в неприятное положение.



Напомним, ещё совсем недавно в качестве минимальных требований значилась видеокарта GeForce RTX 2060. Уже тогда было понятно, что проект окажется недоступен больше части любителей популярной серии игр во Вселенной Средиземья, ну а сегодня разработчики порадовали нас новыми требованиями. Теперь в минимальных указана GeForce RTX 3060, которую сложно назвать бюджетной или недорогой. В качестве альтернативы указывается Radeon RX 5700 XT, ну а если вы хотите увидеть приличную картинку, то стоит обзавестись видеокартой получше. В качестве рекомендованных нам предлагают купить графический чип уровня GeForce RTX 4070 или Radeon RX 6800 XT. Что любопытно, настройки графики в первом случае будут средними без доступа к трассировке лучей, тогда как во втором нам разрешат побаловать себя волшебными лучиками и графикой высокого качества. А вот мощный процессор не понадобится, ведь система будет работать на максимуме даже на скромном Ryzen 5 2600. С оперативной памятью такая же ситуация, как и с указанной выше Firmament, где на минималках не обойтись без 16 Гб.

Фанатам серии самое время отправиться в магазин, ведь старушка GeForce GTX 1650 уже не будет тянуть новые игры, ну а мы хотим вам предложить изучить сравнительное тестирование на канале Hardware Unboxed нескольких видеокарт NVIDIA и AMD. Главная задача была отследить всё возрастающие требования к играм и оценить важность большего количества видеопамяти. Как видите, GeForce RTX 3080, у которой в наличии всего 10 Гб видеопамяти, примерно на 5% медленнее Radeon RX 6800 XT с 16 Гб памяти в разрешении 1080р, слегка быстрее в 2К и опережает в 4К. Можно сделать вывод, что сегодня переменная видеопамяти не так важна, как общее быстродействие видеокарты. Вот только системные требования растут, а значит положение может измениться в самое ближайшее время. Предполагается, что триггером перехода на графику нового поколения станет выход игр, созданных на базе движка Unreal Engine 5. Первые проекты появятся уже в 2023, ну а целая россыпь блокбастеров ожидается только в 2024 году. Судя по всему, владельцам GeForce RTX 3080 с небольшим количеством памяти придётся задуматься. Сегодня положение не кажется критическим, но уже завтра 10 Гб видеопамяти станут минимальными и явно недостаточными для высоких настроек даже в 2К.

