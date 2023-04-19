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Системные требования стремительно растут – The Lord of the Rings: Gollum попросит GeForce RTX 4070
Минимальным требованиям соответствует GeForce RTX 3060
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Если вы посмотрите на игры, выпущенные несколько лет назад, сравнив их с новинками 2023 года, то вряд ли отыщите значительные различия в графике. На самом деле некоторые улучшения есть, но в большинстве случаев всё это доступно исключительно энтузиастам, владеющим видеокартами уровня GeForce RTX 4090. Ну а если вы попытаетесь запустить игры десятилетней давности, то сможете увидеть кардинальные различия невооружённым взглядом. Даже требовательные блокбастеры кажутся сильно устаревшими, тогда как середняки и вовсе создают впечатление древних старцев. При помощи пользовательских модификаций в некоторых случаях можно достичь некоторых улучшений, но всё это лишь подтверждает тот факт, что со временем игры становятся всё более требовательными. 

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Ещё недавно GeForce RTX 3090 Ti была пределом мечтаний миллионов геймеров на планете, тогда как сегодня есть GeForce RTX 4070 Ti, которая в 2 раза дешевле на старте и такая же быстрая как старый флагман NVIDIA. Иногда требования растут очень медленно и почти незаметно, но бывает и так, что в результате освоения новых технологий происходит настоящий рывок. Судя по всему, мы стоим на пороге больших перемен, а в данном материале вы узнаете о первых ласточках, которые станут предвестниками улучшенной графики в играх следующего поколения. Любопытными данными поделились разработчики игры Firmament. По данным студии Cyan, новинка не запустится на компьютере, где в наличии меньше 16 Гб оперативной памяти. При этом геймерам рекомендуется уже сегодня обзавестись 32 Гб ОЗУ. Что такого необычного будет содержать Firmament, пока неясно, но это только начало, ведь уже в мае выйдет The Lord of the Rings: Gollum. Игра вызывает противоречивые чувства, ну а требования и вовсе могут поставить большую часть геймеров в неприятное положение. 


Напомним, ещё совсем недавно в качестве минимальных требований значилась видеокарта GeForce RTX 2060. Уже тогда было понятно, что проект окажется недоступен больше части любителей популярной серии игр во Вселенной Средиземья, ну а сегодня разработчики порадовали нас новыми требованиями. Теперь в минимальных указана GeForce RTX 3060, которую сложно назвать бюджетной или недорогой. В качестве альтернативы указывается Radeon RX 5700 XT, ну а если вы хотите увидеть приличную картинку, то стоит обзавестись видеокартой получше. В качестве рекомендованных нам предлагают купить графический чип уровня GeForce RTX 4070 или Radeon RX 6800 XT. Что любопытно, настройки графики в первом случае будут средними без доступа к трассировке лучей, тогда как во втором нам разрешат побаловать себя волшебными лучиками и графикой высокого качества. А вот мощный процессор не понадобится, ведь система будет работать на максимуме даже на скромном Ryzen 5 2600. С оперативной памятью такая же ситуация, как и с указанной выше Firmament, где на минималках не обойтись без 16 Гб. 

Фанатам серии самое время отправиться в магазин, ведь старушка GeForce GTX 1650 уже не будет тянуть новые игры, ну а мы хотим вам предложить изучить сравнительное тестирование на канале Hardware Unboxed нескольких видеокарт NVIDIA и AMD. Главная задача была отследить всё возрастающие требования к играм и оценить важность большего количества видеопамяти. Как видите, GeForce RTX 3080, у которой в наличии всего 10 Гб видеопамяти, примерно на 5% медленнее Radeon RX 6800 XT с 16 Гб памяти в разрешении 1080р, слегка быстрее в 2К и опережает в 4К. Можно сделать вывод, что сегодня переменная видеопамяти не так важна, как общее быстродействие видеокарты. Вот только системные требования растут, а значит положение может измениться в самое ближайшее время. Предполагается, что триггером перехода на графику нового поколения станет выход игр, созданных на базе движка Unreal Engine 5. Первые проекты появятся уже в 2023, ну а целая россыпь блокбастеров ожидается только в 2024 году. Судя по всему, владельцам GeForce RTX 3080 с небольшим количеством памяти придётся задуматься. Сегодня положение не кажется критическим, но уже завтра 10 Гб видеопамяти станут минимальными и явно недостаточными для высоких настроек даже в 2К.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
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#видеокарты #geforce rtx 4070 #the lord of the rings: gollum
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