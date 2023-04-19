Если говорить только об играх, то Ryzen 7 5800X3D идеален, но всегда есть ложка дёгтя в бочке мёда

Давайте представим себе следующую ситуацию: вы хотите собрать мощный игровой компьютер, который позволит вам не думать об обновлении как минимум 3 года. При этом вы изначально рассчитываете на доступ к разрешению 2К, а значит возрастают как требования к железу, так и потенциальные расходы. Брать дорогостоящие флагманы глупо, поскольку самые мощные решения созданы для энтузиастов, которые хотят опробовать ультимативные настройки в 4К. Впрочем, не выйдет купить народный процессор, ведь в этом случае вам покориться разрешение 1080р, тогда как 2К останется недосягаемым. Всё это значит, что потребуется компромиссное решение, которое не станет слишком тяжёлым бременем для вашего бюджета.

реклама

И вот здесь есть несколько хороших предложений, которые считаются перспективными и вписываются в указанные выше требования. Некоторые эксперты говорят о том, что лучше всего обратить внимание на новинки текущего поколения Intel, тогда как немалая часть любителей компьютерных игр укажет в сторону AMD. Сегодня мы попробуем выяснить, какой процессор считается оптимальным под разрешение 2К, и почему не всегда быстрый и дорогой – это синонимы.

Начнём с Ryzen 7 5800X3D. Пожалуй, этот процессор обладает всеми атрибутами оптимального, а значит может рекомендоваться для нашей сборки. Давайте перечислим его достоинства: низкое потребление энергии, что подразумевает минимальные требования к питанию и материнской плате. Берите то, что кажется вам наиболее выгодным. Если это более новая материнская плата на чипсете В550 – то вы получите доступ к интерфейсу PCIe 4.0. Никакой пользы от него нет, но как потенциально полезная технология вполне сойдёт. Ну или купите что-то недорогое на чипсете В450 или А420. Здесь есть только PCIe 3.0, но даже этого интерфейса достаточно для любых видеокарт и скоростных твердотельных накопителей. Ryzen 7 5800X3D не поддерживает оперативную память DDR5, а значит и здесь можно сэкономить. Не рекомендуем пытаться взять комплект с разгонным потенциалом, поскольку это даст минимальную пользу, но приведёт к ощутимой переплате. Ну и самое главное, что вам нужно знать о процессоре Ryzen 7 5800X3D – он способен раскрыть даже видеокарту за 100 тысяч рублей. Для 2К такая не понадобится, а значит вы сможете увеличить мощность системы через пару лет, когда выйдут графические чипы нового поколения.

Если вам казалось, что процессоры Intel нового поколения лучше, то самое время обратить внимание на Core i5-13600KF. На первый взгляд кажется, что это подарок судьбы, ведь здесь 14 ядра, вот только на поверку 8 малых ядер не дают никакой пользы кроме введения в заблуждение потенциальных покупателей. 6 больших ядер демонстрируют неплохую скорость, но Ryzen 7 5800X3D всё равно в играх быстрее. Не забывайте, что под Core i5-13600KF вам понадобится дорогая материнская плата, а многие ставят оперативную память DDR5. Если посчитать цену сборки, то Core i5-13600KF окажется полный аутсайдером, поэтому мы предлагаем всё тот же Ryzen 7 5800X3D.

Ryzen 7 7700Х примерно такой же быстрый в играх и имеет значительное преимущество в рабочих задачах. Может показаться, что данный процессор лучше, вот только купить под него бюджетную материнскую плату у вас не получится. Дело в том, что недавно в розницу поступили продукты на базе чипсета А620, вот только AMD сильно разочаровала геймеров, установив предел поддерживаемых процессоров до 65 Вт. Ryzen 7 7700Х отличается прожорливостью и требует DDR5. А вот здесь выбора просто нет, поскольку поддержка оперативной памяти прошлого поколения не заявлена. Получается, что Ryzen 7 7700Х – это действительно мощный и перспективный камень, потенциал которого будет раскрываться со временем, но Ryzen 7 5800X3D намного выгоднее в сборке.

За 29 тысяч вы можете отхватить Core i7-12700KF. По непонятной причине этот процессор стал популярен в немецкой рознице. Не исключено, что геймерам дали выгодные скидки, ну а в российских магазинах он стоит столько же, как и более новый Core i5-13600KF. На самом деле оба примерно равны в рабочих задачах, тогда как в играх последний чуть лучше. Нам кажется, что ажиотаж вокруг Core i7-12700KF создан искусственно. Если вы планируете разогнать данный камень, то потратите денег на сборку на 30 тысяч больше, чем затянет система под Ryzen 7 5800X3D. В случае, если решите оставить оверклокерский потенциал без внимания, просто получите нормальную сборку без особых примет. Нормальную, но не идеальную.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну и завершим наш материал 12-ядерным Ryzen 9 5900Х. Если говорить о производительности данного процессора, то он примерно равен указанному выше Ryzen 7 5800X3D в играх и намного превосходит его в решении сложных рабочих задач. Выходит довольно любопытная дилемма. Так, если вам нужны только игры, то берите Ryzen 7 5800X3D. Ну а в случае, если вы хотите собрать мощную систему для работы, которая также станет основной для игровой сборки, то мы советуем остановиться на Ryzen 9 5900Х. Нам кажется, что идеальных процессоров не бывает. Только флагман может обеспечить вас ультимативной скоростью, но вынудит сильно потратиться. Ну а в случае Ryzen 7 5800X3D, разработчики приняли решение сделать процессор максимально быстрым в играх, оставив фанатов синтетических тестов горевать над плачевным количеством виртуальных попугаев в тестах.