Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему Ryzen 7 5800X3D почти идеальный игровой процессор, а быстрый и дорогой – это не синонимы.
Если говорить только об играх, то Ryzen 7 5800X3D идеален, но всегда есть ложка дёгтя в бочке мёда
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Давайте представим себе следующую ситуацию: вы хотите собрать мощный игровой компьютер, который позволит вам не думать об обновлении как минимум 3 года. При этом вы изначально рассчитываете на доступ к разрешению 2К, а значит возрастают как требования к железу, так и потенциальные расходы. Брать дорогостоящие флагманы глупо, поскольку самые мощные решения созданы для энтузиастов, которые хотят опробовать ультимативные настройки в 4К. Впрочем, не выйдет купить народный процессор, ведь в этом случае вам покориться разрешение 1080р, тогда как 2К останется недосягаемым. Всё это значит, что потребуется компромиссное решение, которое не станет слишком тяжёлым бременем для вашего бюджета. 

реклама

И вот здесь есть несколько хороших предложений, которые считаются перспективными и вписываются в указанные выше требования. Некоторые эксперты говорят о том, что лучше всего обратить внимание на новинки текущего поколения Intel, тогда как немалая часть любителей компьютерных игр укажет в сторону AMD. Сегодня мы попробуем выяснить, какой процессор считается оптимальным под разрешение 2К, и почему не всегда быстрый и дорогой – это синонимы.

Начнём с Ryzen 7 5800X3D. Пожалуй, этот процессор обладает всеми атрибутами оптимального, а значит может рекомендоваться для нашей сборки. Давайте перечислим его достоинства: низкое потребление энергии, что подразумевает минимальные требования к питанию и материнской плате. Берите то, что кажется вам наиболее выгодным. Если это более новая материнская плата на чипсете В550 – то вы получите доступ к интерфейсу PCIe 4.0. Никакой пользы от него нет, но как потенциально полезная технология вполне сойдёт. Ну или купите что-то недорогое на чипсете В450 или А420. Здесь есть только PCIe 3.0, но даже этого интерфейса достаточно для любых видеокарт и скоростных твердотельных накопителей. Ryzen 7 5800X3D не поддерживает оперативную память DDR5, а значит и здесь можно сэкономить. Не рекомендуем пытаться взять комплект с разгонным потенциалом, поскольку это даст минимальную пользу, но приведёт к ощутимой переплате. Ну и самое главное, что вам нужно знать о процессоре Ryzen 7 5800X3D – он способен раскрыть даже видеокарту за 100 тысяч рублей. Для 2К такая не понадобится, а значит вы сможете увеличить мощность системы через пару лет, когда выйдут графические чипы нового поколения.

Если вам казалось, что процессоры Intel нового поколения лучше, то самое время обратить внимание на Core i5-13600KF. На первый взгляд кажется, что это подарок судьбы, ведь здесь 14 ядра, вот только на поверку 8 малых ядер не дают никакой пользы кроме введения в заблуждение потенциальных покупателей. 6 больших ядер демонстрируют неплохую скорость, но Ryzen 7 5800X3D всё равно в играх быстрее. Не забывайте, что под Core i5-13600KF вам понадобится дорогая материнская плата, а многие ставят оперативную память DDR5. Если посчитать цену сборки, то Core i5-13600KF окажется полный аутсайдером, поэтому мы предлагаем всё тот же Ryzen 7 5800X3D.

Ryzen 7 7700Х примерно такой же быстрый в играх и имеет значительное преимущество в рабочих задачах. Может показаться, что данный процессор лучше, вот только купить под него бюджетную материнскую плату у вас не получится. Дело в том, что недавно в розницу поступили продукты на базе чипсета А620, вот только AMD сильно разочаровала геймеров, установив предел поддерживаемых процессоров до 65 Вт. Ryzen 7 7700Х отличается прожорливостью и требует DDR5. А вот здесь выбора просто нет, поскольку поддержка оперативной памяти прошлого поколения не заявлена. Получается, что Ryzen 7 7700Х – это действительно мощный и перспективный камень, потенциал которого будет раскрываться со временем, но Ryzen 7 5800X3D намного выгоднее в сборке. 

За 29 тысяч вы можете отхватить Core i7-12700KF. По непонятной причине этот процессор стал популярен в немецкой рознице. Не исключено, что геймерам дали выгодные скидки, ну а в российских магазинах он стоит столько же, как и более новый Core i5-13600KF. На самом деле оба примерно равны в рабочих задачах, тогда как в играх последний чуть лучше. Нам кажется, что ажиотаж вокруг Core i7-12700KF создан искусственно. Если вы планируете разогнать данный камень, то потратите денег на сборку на 30 тысяч больше, чем затянет система под Ryzen 7 5800X3D. В случае, если решите оставить оверклокерский потенциал без внимания, просто получите нормальную сборку без особых примет. Нормальную, но не идеальную.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну и завершим наш материал 12-ядерным Ryzen 9 5900Х. Если говорить о производительности данного процессора, то он примерно равен указанному выше Ryzen 7 5800X3D в играх и намного превосходит его в решении сложных рабочих задач. Выходит довольно любопытная дилемма. Так, если вам нужны только игры, то берите Ryzen 7 5800X3D. Ну а в случае, если вы хотите собрать мощную систему для работы, которая также станет основной для игровой сборки, то мы советуем остановиться на Ryzen 9 5900Х. Нам кажется, что идеальных процессоров не бывает. Только флагман может обеспечить вас ультимативной скоростью, но вынудит сильно потратиться. Ну а в случае Ryzen 7 5800X3D, разработчики приняли решение сделать процессор максимально быстрым в играх, оставив фанатов синтетических тестов горевать над плачевным количеством виртуальных попугаев в тестах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 5800x3d
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Интегрированную графику Radeon 780M протестировали в играх с памятью DDR5-5600
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS отметился в Geekbench, опередив Ryzen 9 6900HX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
48
Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
13
Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
15
Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
20
Колонна польских танков PT-91 Twardy зафиксирована на украинском полигоне
14
Первый вариант видеокарты GeForce RTX 3060 включал 3840 ядрер CUDA
1
Танк Leopard 2A4 под управлением экипажа ВСУ оторвал башню другому танку Leopard на полигоне
12
Европейский Союз в замешательстве, и не знает как реагировать на нападение на посла в Судане
+
В рабочих сценариях AMD Ryzen 7 7800X3D оказался на 7% быстрее в Linux, чем в Windows 11
2
Офицер из Генштаба осуждён за просьбу дать взятку стиралкой Bosch
12
В иранском небе на видеокадрах замечены российские Су-35С, закупленные для армии республики
3
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
2
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
3
Финляндия начинает возведение забора на границе с Россией
4
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
11
Пригожин: в результате снарядного голода безвозвратные потери в ЧВК «Вагнер» увеличиваются в 6 раз
7
Прибыль TSMC в первом квартале могла снизиться на 4,7%
1
Аудитория The Sims 4 достигла отметки в 70 миллионов игроков
+
Почему отмена наличных денег в России — это плохая идея
4
Советник главы МВД Украины сделал комплимент "Ланцету", назвав его самым опасным дроном для ВСУ
+

Популярные статьи

Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
164
10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
26
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
52
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
1
AMD и нейросети: Пробую использовать DirectML версию Stable Diffusion Web UI с видеокартой NVIDIA
14
Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара
16
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
3
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
4
Пять российских систем способных уничтожить все спутники НАТО: От МиГ-31Д до боевых лазеров
4

Сейчас обсуждают

hihimik
22:24
Во всяком случае, в сравнении s22 ultra данный смарт по автономности на голову выше.
Samsung решит проблему с HDR на Galaxy S23 Ultra уже в следующем обновлении
Александр Сергеевич
22:19
К сожалению эта инициатива будет способствовать еше большему расслоению общества и выдавливанию массы бесправного и беззащитного населения в серый сектор экономики с возникновением обособленных анклав...
Почему отмена наличных денег в России — это плохая идея
MrPegge
22:18
При чем тут украинцы. В заголовке обещают посшибать ВСЕ спутники, не считая сколько есть ракет разных систем у нас, и сколько спутников у наты. Учитывая что только у Маска их уже много тысяч, помочь ...
Пять российских систем способных уничтожить все спутники НАТО: От МиГ-31Д до боевых лазеров
Владимир Дранников
22:18
Как жить-то теперь!?
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
Samorez
22:16
А надо было на 6. Точно бы стало лучше
AMD рассказала о важности большого объёма видеобуфера в современных играх и слабых сторонах NVIDIA
fint1982
22:13
новость от 1 апреля
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
Тень Мерцанье
22:09
А ещё у термпрокладок Арктик и теплопроводность очень не очень. И сами по себе они такие себе
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
Оксана Filipok
22:09
танк Т-72 перевернулся во время тренировки на «Танковый биатлон» 9 марта 2019
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
Оксана Filipok
22:08
В ходе учений на Чебаркульском полигоне утонул танк Т-72, экипаж чудом выжил
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
Тень Мерцанье
22:08
Ну я хотя бы узнал размеры перед обслуживанием благодаря ему )))
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем