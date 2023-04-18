Почему компромисс между ценой и скоростью так важен? Давайте разбираться

Даже самые богатые и знаменитые люди вынуждены считаться с мнением окружающих, ну а нам – простым смертным и подавно приходится думать о необходимости шагать в ногу с коллективом. Перспектива отсутствует, а единственным здравым решением большинства жизненных коллизий является компромисс. К примеру, вы планировали купить автомобиль. Выбрали подходящую модель, прикинули, что за 4 года сможете полностью вернуть его стоимость по кредиту, но тут из России уходят ключевые производители. Печально, ведь теперь взять кредит не так уж и легко, не говоря уже о том, что ваши накопления могли быть в рублях, а после падения национальной валюты вы по глупости перевели деревянные в доллары по курсу 100-к-1. Тогда это казалось хорошей идеей, ну а сегодня очевидно, что денег осталось только на подержанный автомобиль с барахолки.

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Но это ещё ничего, ведь бывают ситуации, когда и вовсе приходится ходить пешком, а значит компромисс может быть как вполне комфортным для человека, так и очень серьёзным, вынуждающем идти на большие жертвы. Собственно, с покупкой видеокарты всё примерно так же. Вот вы собрали нужную сумму, почти собрали, ведь ещё в декабре казалось, что нужно немного подкопить, после чего можно будет взять за 45-50 тысяч GeForce RTX 3070 Ti. И всё бы ничего, вот только курс рубля неожиданно пошёл вниз, а ваши мечты о покупке мощной видеокарты пошли прахом. Увы, но даже сегодня за свои 50 тысяч вы можете купить неплохой графический чип. Да, это будет компромисс, но бывает и так, что приходится и вовсе брать откровенно бюджетную модель.

Сегодня мы поговорим о том, как себя уговорить на покупку недорогой видеокарты не с самыми лучшими характеристиками. Начнём с GeForce RTX 3060 за 30 тысяч рублей. Здесь вас ждёт плохенькая система охлаждения с громким жужжащим кулером и всего 8 Гб видеопамяти. Скорость ниже, чем у эталонного графического чипа, вот только более мощное решение обойдётся на 4 тысячи рублей дороже. Для кого-то переплата не будет критичной, но многие выберут компромисс в виде экономии. На падение количества кадров можно закрыть глаза, ну а в целом скорости GeForce RTX 3060 хватит для запуска игр в 1080р, а картинка будет очень даже приличного качества.

Ещё на 3500 рублей дешевле у нас компромисс в виде GeForce RTX 3050. Ну а если учитывать, что по сравнению с полноценной GeForce RTX 3060 мы уже сэкономили почти 8000, то логика в компромиссе очень даже просматривается. GeForce RTX 3050 прекрасно себя чувствует в современных играх, а её вотчина – это народное разрешение с высокими и средневысокими настройками графики. При желании можно запустить трассировку лучей, ну а повысить количество кадров в секунду поможет технология масштабирования.

Ну а если вы хотите сэкономить ещё 3 тысячи, то можно обратить внимание на GeForce GTX 1660 SUPER. Что любопытно, по сравнению с более дорогой GeForce RTX 3050, вы вообще не теряете в производительности, но напрочь лишаете себя доступа к трассировке лучей. Кажется, что это небольшая мелочь, ведь можно направить деньги на что-то более важное. Сможете себя уговорить, что GeForce GTX 1660 SUPER ничуть не хуже? Тогда каждая сотня сэкономленных рублей принесёт вам неописуемую радость.

GeForce GTX 1650 – это апогей экономии и жирный компромисс, ведь эта видеокарта пусть и позволяет запускать игры в 1080р, но лишь обзорно. Вы получите доступ к новинкам, но количество кадров в секунду окажется не выше 30 fps на средних, а в требовательных новинках даже на низких настройках графики. Это настоящий кошмар для геймера, но раз GeForce GTX 1650 пользуется спросом, то довольно много любителей компьютерных игр умудрилось себя уговорить на её покупку.

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Не может избежать компромиссов и продукция AMD. Так, Radeon RX 6600 вполне сгодится для покорения разрешения 1080р на высоких настройках графики, но сильно уступает более дорогим видеокартам. При этом в продаже можно встретить Radeon RX 6500 XT, которая намного дешевле, но всё ещё открывает вам двери в народное разрешение. Увы, но настройки графики будут удручающими, хотя по сравнению с GeForce GTX 1650, видеокарта AMD всё же быстрее. Или нет, ведь многое зависит от вашего компьютера. К примеру, на старичках, не имеющих поддержки PCIe 4.0, ваша Radeon RX 6500 XT окажется не такой уж и быстрой, ну а куда вас занесёт компромисс, и на что вы себя в итоге уговорите, мы даже не представляем.