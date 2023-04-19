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GeForce RTX 4070 не понравилась геймерам – 12 самых популярных видеокарт апреля в РФ
Почему GeForce RTX 4070 прошла мимо геймеров, и какая видеокарта пользуется популярностью? Давайте разбираться
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Тысячи экспертов всех мастей пытаются назвать наиболее оптимальный графический чип на рынке. Приводятся сотни аргументов, но всегда остаются те, кто имеет на этот счёт собственное мнение. Давайте не будем ходить слишком далеко и остановимся на опыте автора данного материала. Итак, когда все вокруг говорили о том, что GeForce GTX 1060 является самой правильной видеокартой на планете, автор данного материала уже купил GeForce GTX 1070, которая была быстрее и обладала неплохим соотношением между скоростью и ценой. 

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Кто-то скажет, что GeForce GTX 1060 была выгоднее, вот только в данном случае многое зависит от экономических возможностей того или иного геймера. Так, для кого-то выгоднее взять видеокарту с вторичного рынка, тогда как некоторые предпочитают флагманы последнего поколения. Это значит, есть масса переменных, на основе которых любители компьютерных игр делают свои выводы, ну а мы попытаемся понять, как обстоят дела в российской рознице, и что вообще предпочитают отечественные геймеры.

На скриншоте выше вы можете увидеть 12 самых популярных видеокарт в сети Регард апреля 2023 года. Дабы вы не утруждали себя подсчётами заметим, что различных моделей на базе графического чипа GeForce RTX 3060 здесь целых 5 штук, тогда как ещё 3 – это GeForce RTX 3060 Ti. Логику российских геймеров вы уже поняли, ну а теперь сконцентрируемся не на отдельных моделях, а в целом на графических чипах. GeForce RTX 3060 действительно можно назвать хорошей видеокартой, способной ещё несколько лет радовать любителей компьютерных игр. Требования к играм растут, но в целом вы сможете держаться на средневысоких ещё до 2025 года. Там появятся отдельные блокбастеры, которым потребуется что-то мощнее, но это уже не так важно, ведь здесь и сейчас GeForce RTX 3060 вполне конкурентна. 

Если вы спросите нашего мнения, то указанную выше видеокарту покупают те, кто плохо смотрит тесты. Дело в том, что GeForce RTX 3060 Ti до 15% быстрее, но стоит всего на 6 тысяч рублей дороже. С нашей точки зрения это полная победа, при этом GeForce RTX 3060 Ti ещё и позволит вам себя побаловать более высоким разрешением дисплея. Согласимся, что даже на GeForce RTX 3060 можно поиграть в 2К, но уже сегодня без технологии масштабирования не обойтись, а значит придётся смириться с размытой картинкой. Что до GeForce RTX 3060 Ti, то у неё меньше видеопамяти, а это именно та переменная, на которую чаще всего обращают внимание геймеры. Мы предлагаем вам изучать реальные тесты, ведь там вы почерпнёте больше актуальной информации.

В число 12 самых популярных видеокарт вошла GeForce RTX 3070 Ti. Начнём с плюсов: высокая скорость, максимальные настройки графики в 2К, большой запас прочности и высокий потенциал, позволяющий не думать о покупке чего-то более мощного ещё несколько лет. Всё это прекрасно до тех пор, пока вы не видите в продаже новую GeForce RTX 4070. Дело в том, что последняя стоит всего на 7 тысяч дороже, но на 20% быстрее в играх. Мало того, здесь ещё и 12 Гб видеопамяти, а значит все разговоры о нехватке памяти в играх следующего поколения обойдут вас стороной. Если обратить внимание на тесты в трассировке лучей, то можно констатировать, что разрыв между видеокартами достигает 30%, при этом особенно хорошо работает технология масштабирования третьего поколения. DLSS 3.0 выдаёт отличную картинку, а визуальные потери графики оказываются незначительными. И всё бы ничего, вот только среди 12 самых популярных видеокарт в российской рознице нет ни одной GeForce RTX 4070. Похоже, отечественные геймеры пока не осознали преимущества видеокарты, а значит самое время им об этом рассказать.

А вот GeForce RTX 4090 пользуется невысоким, но стабильным спросом. Флагман от дядюшки Хуанга покупают энтузиасты, у которых есть в наличии 160 тысяч рублей. Видеокарта идеально подходит для игр, но стоит намного больше, чем могут потратить на развлечения обычные геймеры. Ну а поскольку в последнее время наблюдается подорожание графических чипов, то совсем неудивительно, что любители компьютерных игр предпочитают GeForce RTX 3060. Что до GeForce RTX 4090, то она обладает самым огромным потенциалом на рынке. Если вы имеете возможность купить такую видеокарту, то будет глупо себя ограничивать. Увы, но всё остальное – это обычный компромисс, какими бы выгодными другие предложения не казались вам или любым диванным экспертам. Кстати, к GeForce RTX 4090 хорошо бы обзавестись мощным процессором и блоком питания на 1000 Вт. Система окажется прожорливой, поэтому без запаса прочности не обойтись.

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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Совершенно внезапно в 12 самых популярных видеокарт прорвалась GeForce GTX 1050 Ti. Сегодня старушка годится только для онлайн-игр и Мира танков. Если вы надеялись погонять в новинки 2023 года, то лучше брать GeForce RTX 3060. Время идёт, а некогда популярная GeForce GTX 1050 Ti за долгие годы на рынке растеряла все свои преимущества. Мы бы могли предложить вам альтернативные решения, вот только всё это окажется ниже минимальных требований к блокбастерам 2023 года. Почитайте об этом больше по ссылке. Возможно, после этого вам уже не захочется тратить деньги на такие глупости, как GeForce GTX 1050 Ti.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070
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