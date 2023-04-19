Это уже третья версия видеокарты на базе графического чипа GeForce RTX 3060

Не каждая видеокарта становится массовой, вызывая повышенный интерес у геймеров по всему миру. Производителю важно с хирургической точностью подобрать характеристики таким образом, чтобы итоговый продукт оказался не только интересен любителям компьютерных игр, но и приносил прибыль сразу же после старта продаж. Вот только сделать это не так уж и просто. Простой пример, Radeon RX 7900 ХТ получила 20 Гб видеопамяти и 320-битную шину. Видеокарта легко обходит GeForce RTX 4070 Ti, но стоит ровно столько же. При этом NVIDIA предлагает 12 Гб видеопамяти и никаких скидок, вот только спрос на графический чип AMD минимален, а значит важно не только выпустить накачанную видеокарту, но и научиться продвигать свои продукты среди массового покупателя. В данном случае нас проблемы маркетологов не очень волнуют, ведь есть и более интересные факты.

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Итак, в начале 2021 года в продажу поступила GeForce RTX 3060. Это самый успешный продукт NVIDIA за последние несколько поколений, поскольку темпы распространения данного графического чипа превышают таковые для GeForce RTX 2060, а более новая видеокарта уже является самой популярной на рынке. Инсайдеры, занимающиеся подобными подсчётами, делают важное уточнение, поскольку речь идёт не только о настольных версиях, но и о графическом чипе GeForce RTX 3060 для ноутбуков. Напомним, видеокарта получила довольно неплохие характеристики и включает 12 Гб видеопамяти на 192-битной шине. При этом существует несколько ключевых переменных, о которых многие геймеры даже не подозревают. Так, именно количество ядер CUDA определяет конечную производительность того или иного продукта, ну а GeForce RTX 3060 получила скромные 3584 ядра, что позволило видеокарте занять своё место на игровом небосклоне. Не самое лучшее место, ведь прирост между поколениями оказался тревожно мал, но обычные любители компьютерных игр ничего не знают о внутренней кухне, тогда как инсайдеры иногда проливают свет на крайне любопытные факты. Судя по всему, изначально GeForce RTX 3060 должна была быть быстрее.

Слухи о графическом чипе с 3840 ядрами CUDA появились ещё в 2020 году, но после были благополучно забыты. Как оказалось, совершенно зря, ведь NVIDIA выпустила тестовую версию такой видеокарты, что подтверждается утечкой BIOS. Что любопытно, графический чип получили даже партнёры, а данная утечка указывает на то, что перед нами продукт производства MSI. Похоже, в ходе тестирования видеокарта оказалась слишком быстрой, поэтому было решено отказаться от такого варианта в пользу более экономного с 3584 ядрами CUDA. На самом деле были и другие отличия. Так, видеопамять (а здесь её также 12 Гб) работала на скорости 14.8 Гбит/с, тогда как финальная версия получила память с 15 Гбит/с. Есть отличия и в тактовой частоте графического процессора. Финальная версия GeForce RTX 3060 предлагает 1320 МГц в штатном режиме и 1777 во время автоматического разгона в играх. Прокачанная (которую инсайдеры называют GeForce RTX 3060 Super) могла получить 1627 МГц базовых и до 1875 МГц в бусте. Какой могла бы стать GeForce RTX 3060 Super, нам остаётся только гадать, ну а ниже мы предлагаем вам обратить внимание на таблицу, указывающую на все известные видеокарты на базе графического чипа GeForce RTX 3060.

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Напомним, в 2022 году вышла несуразная GeForce RTX 3060, получившая 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Все остальные показатели остались без изменений, но даже этого хватило, чтобы снизить быстродействие до семи процентов. А вот стоимость видеокарты с урезанными характеристиками почти не отличается от эталонной, поэтому геймеры должны внимательно смотреть, какую GeForce RTX 3060 они покупают. Как видите, так и не вышедший продукт основывался на полноценном графическом чипе GA106-400-А1, ну а эксперты уверяют, что третьей видеокарты с названием GeForce RTX 3060 уже не будет. Можно сказать с полной уверенностью, что NVIDIA не настроена на подобные эксперименты, а уже очень скоро в продажу поступит GeForce RTX 4060. Называются различные сроки, а в итоге мы можем увидеть новинку как к середине мая, так и не раньше середины июня. Более подробные характеристики читайте по ссылке.