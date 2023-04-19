Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В сети засветилась видеокарта GeForce RTX 3060 Super – стоит ли ждать новинку в рознице
Это уже третья версия видеокарты на базе графического чипа GeForce RTX 3060
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Не каждая видеокарта становится массовой, вызывая повышенный интерес у геймеров по всему миру. Производителю важно с хирургической точностью подобрать характеристики таким образом, чтобы итоговый продукт оказался не только интересен любителям компьютерных игр, но и приносил прибыль сразу же после старта продаж. Вот только сделать это не так уж и просто. Простой пример, Radeon RX 7900 ХТ получила 20 Гб видеопамяти и 320-битную шину. Видеокарта легко обходит GeForce RTX 4070 Ti, но стоит ровно столько же. При этом NVIDIA предлагает 12 Гб видеопамяти и никаких скидок, вот только спрос на графический чип AMD минимален, а значит важно не только выпустить накачанную видеокарту, но и научиться продвигать свои продукты среди массового покупателя. В данном случае нас проблемы маркетологов не очень волнуют, ведь есть и более интересные факты. 

реклама

Итак, в начале 2021 года в продажу поступила GeForce RTX 3060. Это самый успешный продукт NVIDIA за последние несколько поколений, поскольку темпы распространения данного графического чипа превышают таковые для GeForce RTX 2060, а более новая видеокарта уже является самой популярной на рынке. Инсайдеры, занимающиеся подобными подсчётами, делают важное уточнение, поскольку речь идёт не только о настольных версиях, но и о графическом чипе GeForce RTX 3060 для ноутбуков. Напомним, видеокарта получила довольно неплохие характеристики и включает 12 Гб видеопамяти на 192-битной шине. При этом существует несколько ключевых переменных, о которых многие геймеры даже не подозревают. Так, именно количество ядер CUDA определяет конечную производительность того или иного продукта, ну а GeForce RTX 3060 получила скромные 3584 ядра, что позволило видеокарте занять своё место на игровом небосклоне. Не самое лучшее место, ведь прирост между поколениями оказался тревожно мал, но обычные любители компьютерных игр ничего не знают о внутренней кухне, тогда как инсайдеры иногда проливают свет на крайне любопытные факты. Судя по всему, изначально GeForce RTX 3060 должна была быть быстрее. 

Слухи о графическом чипе с 3840 ядрами CUDA появились ещё в 2020 году, но после были благополучно забыты. Как оказалось, совершенно зря, ведь NVIDIA выпустила тестовую версию такой видеокарты, что подтверждается утечкой BIOS. Что любопытно, графический чип получили даже партнёры, а данная утечка указывает на то, что перед нами продукт производства MSI. Похоже, в ходе тестирования видеокарта оказалась слишком быстрой, поэтому было решено отказаться от такого варианта в пользу более экономного с 3584 ядрами CUDA. На самом деле были и другие отличия. Так, видеопамять (а здесь её также 12 Гб) работала на скорости 14.8 Гбит/с, тогда как финальная версия получила память с 15 Гбит/с. Есть отличия и в тактовой частоте графического процессора. Финальная версия GeForce RTX 3060 предлагает 1320 МГц в штатном режиме и 1777 во время автоматического разгона в играх. Прокачанная (которую инсайдеры называют GeForce RTX 3060 Super) могла получить 1627 МГц базовых и до 1875 МГц в бусте. Какой могла бы стать GeForce RTX 3060 Super, нам остаётся только гадать, ну а ниже мы предлагаем вам обратить внимание на таблицу, указывающую на все известные видеокарты на базе графического чипа GeForce RTX 3060.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, в 2022 году вышла несуразная GeForce RTX 3060, получившая 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Все остальные показатели остались без изменений, но даже этого хватило, чтобы снизить быстродействие до семи процентов. А вот стоимость видеокарты с урезанными характеристиками почти не отличается от эталонной, поэтому геймеры должны внимательно смотреть, какую GeForce RTX 3060 они покупают. Как видите, так и не вышедший продукт основывался на полноценном графическом чипе GA106-400-А1, ну а эксперты уверяют, что третьей видеокарты с названием GeForce RTX 3060 уже не будет. Можно сказать с полной уверенностью, что NVIDIA не настроена на подобные эксперименты, а уже очень скоро в продажу поступит GeForce RTX 4060. Называются различные сроки, а в итоге мы можем увидеть новинку как к середине мая, так и не раньше середины июня. Более подробные характеристики читайте по ссылке. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #geforce rtx 3060 super
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиаст создал безвентиляторную видеокарту, добавив ей медную пластину и пассивное охлаждение
Раскрыта стоимость бюджетной RTX 4060 Ti: до $500
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
38
Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
6
Колонна польских танков PT-91 Twardy зафиксирована на украинском полигоне
14
Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
4
В рабочих сценариях AMD Ryzen 7 7800X3D оказался на 7% быстрее в Linux, чем в Windows 11
2
Танк Leopard 2A4 под управлением экипажа ВСУ оторвал башню другому танку Leopard на полигоне
9
Европейский Союз в замешательстве, и не знает как реагировать на нападение на посла в Судане
+
Офицер из Генштаба осуждён за просьбу дать взятку стиралкой Bosch
12
Первый вариант видеокарты GeForce RTX 3060 включал 3840 ядрер CUDA
+
Финальный список из 120 смартфонов Xiaomi, которые в 2023г получат прошивку MIUI 14 на Android 13
6
иноСМИ: Украина может начать контрнаступление 30 апреля
7
Экс-служащая ВМС США вела "пророссийский" телеграм канал, причастный к сливу секретных данных
+
В иранском небе на видеокадрах замечены российские Су-35С, закупленные для армии республики
3
На Украине просят начать поставки F-16 и ПВО из-за применения авиацией РФ планирующих авиабомб
3
Словакия и Польша сливают старые МиГ-29 в Украину – на что способен советский истребитель в 2023г
2
Финляндия начинает возведение забора на границе с Россией
1
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
+
Пригожин: в результате снарядного голода безвозвратные потери в ЧВК «Вагнер» увеличиваются в 6 раз
7
Прибыль TSMC в первом квартале могла снизиться на 4,7%
1
6 видеокарт NVIDIA и AMD, которые вы никогда не захотите купить – кто и как управляет рынком GPU
16

Популярные статьи

10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
16
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
16
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
37
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
36
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
AMD и нейросети: Пробую использовать DirectML версию Stable Diffusion Web UI с видеокартой NVIDIA
14
Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара
13
Разбор информации из блога разработчиков Test Drive Unlimited: Solar Crown - карта и открытый мир
1
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
17
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
10:19
за 400 баксов
Раскрыта стоимость бюджетной RTX 4060 Ti: до $500
nonses84
10:19
Надо брать
Состоялся анонс флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra со встроенным в сенсор зумом
Ник Хобо
10:19
Ожидаем 4050 с 16 гб памяти и 64 битной шиной.
Раскрыта стоимость бюджетной RTX 4060 Ti: до $500
Eppius
10:19
Да же если прямо сейчас провести вторую волну мобилизации то нормально готовы к БД эти люди станут лишь черз месяца 2-3.
В Госдуме не исключают вторую волну мобилизации россиян
Дмитрий
10:18
Бюджетная это 4050 уже 4060ти бюджетной называют ну не удивлюсь что будет от 500 баксов. дожили
Раскрыта стоимость бюджетной RTX 4060 Ti: до $500
Dmitry Mitry
10:16
Вот как соросят выбирать
В Армении считают необходимым отказаться от Карабаха
Дмитрий
10:15
Предтоповые процы сейчас всеравно только водой охлаждать. а радиаторы у новых матерей под них гиганские и супербашни не лезут. да и зачем они нужны это для 12400 всяких. зачем брать башню за 12 есл...
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Евгений Сом
10:15
Да что ты рассказываешь трусливый балабол-пиздабол. А чего вентилятор сразу не начал поливать все вокруг нефтью что позволило тебе открыть нефтяное месторождение? ))) И можешь даже не пытаться оправда...
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Eppius
10:14
Нахрен идет этот абсолют с таким прайсом.
Производитель водки Absolut сворачивает поставки в Россию
Роман Калашников
10:14
Покупка Noctua - деньги на холодный ветер, покупка BeQuiet - деньги на тихий ветер.
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем