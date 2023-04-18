Если вам нужно много свободного пространства, то без жёсткого диска объёмом 18 Тб не обойтись

Мы регулярно рассказываем нашим читателям о том, какие процессоры и видеокарты сегодня выгоднее всего купить в российской рознице. Находим оптимальные решения и скидки, а вот относительно твердотельных накопителей остаётся много вопросов, на некоторые из которых в данном материале будут даны исчерпывающие ответы.

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Прежде всего нужно понимать, что есть несколько типов пользовательских твердотельных накопителей. Первыми появились SSD в форм-факторе SATA 3. Они подключались к тому же слоту, что и обычные жёсткие диски, но имели более высокие скоростные показатели. Подобные накопители быстро завоевали популярность среди пользователей, поскольку стоили недорого и были не только быстрее, но и оказались совместимы со старыми компьютерами. Следом пришёл форм-фактор М.2. Здесь требовался специальный слот, а сегодня в продаже можно встретить несколько интерфейсов, определяющих конечную скорость чтения и записи твердотельного накопителя. Об этом мы поговорим ниже, а сейчас обсудим наиболее выгодные решения в нескольких ценовых сегментах.

Если вы собираете недорогой компьютер, либо хотите сэкономить, берите Kingston A400. Это самый настоящий бестселлер, который отлично зарекомендовал себя как надёжный продукт. Скорость достаточна для запуска операционной системы и хранения программного обеспечения, ну а 240 Гб позволят не думать о нехватке свободного места даже тем, кто любит копировать нужные файлы на рабочий стол. Данный SSD прекрасно впишется в ноутбук, значительно увеличив скорость доступа к операционной системе и запуск браузера.

Если вам нужен твердотельный накопитель большего объёма, то смело берите WD Blue на 1 Тб. Это всё тот же SATA 3, а значит среди очевидных плюсов невысокая стоимость и возможность установки в любые компьютеры. Многие эксперты полагают, что для игр и фильмов ничего более быстрого брать не нужно, но миллионы энтузиастов с таким мнением не согласны.

Первое время SSD форм-фактора М.2 были значительно дороже аналогов под SATA 3, но сегодня всё обстоит с точностью до наоборот, а значит владельцам новых компьютеров стоит обратить внимание на Kingston NV2. Заявленная скорость чтения в 6 раз выше, чем на указанном выше твердотельном накопителе, ну а простота установки и низкая цена должны привлечь тех, кто хочет попробовать новые технологии на вкус. Для операционной системы и хранения программного обеспечения 250 Гб даже больше, чем достаточно, а значит по этому вопросу всё предельно ясно.

Samsung 980 соответствует стандарту PCIe 3.0, поскольку предлагает почти максимальное быстродействие для указанного выше интерфейса. Такой SSD вы можете установить на современный ноутбук, где присутствует слот М.2, а также на компьютер. Ожидать прироста быстродействия не приходится, поскольку разработчики игр и других программ пока не научились задействовать потенциал твердотельных накопителей. Возможно, это случится со временем, ну а пока перед нами просто качественный и очень быстрый продукт.

Сегодня в продаже доступны SSD, полностью поддерживающие новый PCIe 5.0. Подобные продукты дорогие и бесполезные, поскольку вы не сможете воспользоваться даже небольшой частью потенциала PCIe 4.0. И всё же, если вы хотите стать владельцем действительно прорывного продукта, который стоит относительно недорого, то обратите внимание на Kingston FURY Renegade. Нам кажется, что 1 Тб для большинства задач вам будет достаточно, ну а для тех, кто планирует собрать коллекцию из популярных фильмов за последние 100 лет, предлагаем присмотреться к обычному жёсткому диску.

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Toshiba MG09 объёмом 18 Гб почти идеален, поскольку предлагает невероятный запас свободного пространства. Использовать такой накопитель для игр не стоит, поскольку лучше всё же взять что-то более быстрое, ну а как резервное хранилище жёсткий диск не имеет конкурентов по соотношению цены и быстродействия. Помните о том, что продвинутые технологии обходятся дорого, но не всегда обычному пользователю нужна заоблачная скорость или 18 Тб свободного места. Делайте выбор, не на основе маркетинговых обещаний разработчиков, а на основе собственных потребностей.