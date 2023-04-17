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Потенциал против экономии – энтузиасты запустили видеокарту GeForce RTX 4070 на Pentium Gold G7400
Увы, но медленные процессоры не годятся для мощных видеокарт
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Новый графический чип NVIDIA вызвал довольно странную реакцию у торговых сетей по всему миру. Дело в том, что GeForce RTX 4070 примерно равен флагману 2020 года GeForce RTX 3080, но предлагает преимущество в виде 12 Гб видеопамяти и поддерживает технологию масштабирования DLSS 3.0 (третьего поколения). Благодаря этому новинка, даже имея более скромные характеристики, оказывается способна демонстрировать стабильно высокие показатели в играх, но стоит дешевле. Сразу же после старта продаж GeForce RTX 4070 в российской рознице мы с вами убедились в том, что старые флагманы быстро превратились в тыкву. Что любопытно, речь не только о традиционно дорогой продукции NVIDIA, но и о видеокартах от тётушки Су. Как оказалось, проблема присуща не только российской, но и глобальной рознице. Например, в США за GeForce RTX 3080 просят от 700 долларов, тогда как эталонная версия Founders Edition и вовсе предлагается за 1290 долларов. 

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Кажется, что GeForce RTX 4070 должен полностью вытеснить старый флагман, поскольку стоит 600 долларов, вот только количество новых видеокарт не так велико, как хотелось бы геймерам. По мнению инсайдеров, Джесен Хуанг искусственно ограничивает производство серии Ada Lovelace, поскольку хочет распродать все запасы видеокарт прошлого поколения. Сколько точно графических чипов скопилось на складах, сказать сложно, но есть все основания полагать, что запасы значительные, а одна из проблем заключается в продукции высокого ценового сегмента. Например, GeForce RTX 3070 Ti в магазинах США всё ещё продаётся от 619 долларов, что даже дороже, чем было во время запуска в 2021 году. Вот только и эта видеокарта уступает GeForce RTX 4070, а значит NVIDIA за счёт невысоких тиражей будет пытаться принудить геймеров покупать то, что выгодно компании, а не геймерам. 

Если вы решили побаловать себя мощной видеокартой и готовы потратить около 65 тысяч рублей, то берите NVIDIA, ну а мы расскажем о любопытном эксперименте, который провела команда RandomGaminginHD. Как вы могли слышать, нужно подбирать видеокарту и процессор таким образом, чтобы камень мог раскрыть потенциал графического чипа. Стоит вам купить простенький процессор, как видеокарта будет работать не в полную силу. Похоже, энтузиаст решил бросить канонам настоящий вызов, проведя тесты с использованием жутко медленного Pentium Gold G7400. На самом деле речь идёт о процессоре, который выпущен в 2022 году, вот только это очень медленное решение, стоимость которого находится ниже 90 долларов. Тактовая частота равняется 3.7 ГГц, а внутри скрывается 2 ядра с поддержкой многопоточности. Камень жутко медленный, ну а в тандеме с GeForce RTX 4070 удалось получить приличное количество кадров в секунду. Например, в Forza Horizon 5 в разрешении энтузиаст зафиксировал 83 кадра в секунду, тогда как Red Dead Redemption 2 всего 64 кадра в секунду. 

И всё бы ничего, если бы не две мелочи, которые говорят о том, что использовать медленный процессор в паре с мощной видеокартой – это откровенно глупое решение. Так, на сайте Tom’s Hardware можно найти тесты GeForce RTX 4070 вместе с Core i9-13900K, в результате которых были получены следующие результаты: Forza Horizon 5 – 119 кадров в секунду и Red Dead Redemption 2 – 86 кадров в секунду. Но дело даже не в том, что разница с использованием более мощного процессора почти в 2 раза выше, ведь есть и другой показатель, отвечающий за стабильность фрамрейта, а с этим у Pentium Gold G7400 всё очень плохо. Так, в обеих играх количество кадров в секунду на слабом процессоре опускалось до 35 fps и ниже, тогда как под Core i9-13900K показатели как минимум в 2 раза выше. 

На самом деле это не все тесты, ведь есть игры, в которых заходить на слабом процессоре строго запрещено. Например, Kingdom Come Deliverance, где среднее количество кадров в секунду составляет 45 fps, тогда как просадки до 10 кадров в секунду делают картинку нестабильной, превращая игровой опыт в борьбу с навязчивыми лагами и зависаниями. Всё это не значит, что вам обязательно нужен процессор уровня Core i9-13900K. На самом деле достаточно просто современного камня от 6 ядер, который выпущен не больше двух лет назад. Убедитесь в том, чтобы тактовая частота соответствовала актуальным требованиям, что позволит решить проблему падения кадров в секунду и раскрыть потенциал видеокарты. 

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#видеокарты #процессоры #geforce rtx 4070 #pentium gold g7400
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