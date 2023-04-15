Ryzen 5 3600 снова вошёл в тройку самых популярных процессоров в РФ

Мы с вами часто подбираем лучшие процессоры в своём ценовом сегменте. Отметим, что наша работа не пропадает зря, ведь очень часто уже на следующий день по указанным нами ссылкам популярные решения оказываются недоступны. Возможно, если вы причисляете себя к продвинутым пользователям, то вполне справляетесь с задачей выбора самостоятельно, вот только далеко не у всех есть желание и возможность изучить поколения, быстродействие и характеристики новинок последних поколений.

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Сегодня мы попробуем сделать небольшое исключение, ведь в данном случае наш выбор будет основан не на самых оптимальных процессорах, а на тех продуктах, которые лучше всего продавались 14 апреля в магазине Ситилинк. Никакой самодеятельности, а мы изучим 8 процессоров, каждый из которых может стать основой для игровой или офисной системы. Приступим.

Уже достаточно давно на первом месте находится Core i5-12400F. 6-ядерный процессор Intel имеет достаточную производительность для тех, кто хочет купить видеокарту среднего ценового сегмента и рассчитывает на доступ к разрешению 2К. Есть и более быстрые процессоры, но Core i5-12400F способен удовлетворить всем требованиям к скоростной системе. Самое важное не ожидать от камня чудес, ну а в итоге Core i5-12400F не разорит даже не самого богатого геймера.

На второе место совершенно неожиданно выходит Ryzen 5 3600. Нам кажется, что этот процессор сегодня не может рекомендоваться для игровой сборки, тогда как для рабочей станции лучше взять что-то новее, но покупатели Ситилинк с нами явно не согласны. Ryzen 5 3600 дороговат для тех, кто хочет сэкономить, и не подходит для игр. С производительностью у камня всё нормально, но именно в играх он сильно уступает новинкам последних поколений.

Ryzen 5 5600Х на третьем месте. А вот это уже верный выбор, ведь камень AMD позволяет не только собрать системный блок без переплат, но и усилить мощность уже работающего ПК. Он может заметить любой другой процессор серии Ryzen за счёт поддержки сокета АМ4 и материнских плат от 300-й до 500-й серии. Вы сможете оставить материнскую плату, оперативную память, а замена процессора принесёт прирост скорости от 50% и выше.

Core i3-12100F вполне заслуженно расположился на четвёртом месте. Он стоит недорого, но точно окажется быстрее Ryzen 5 3600 в играх. При этом система выйдет такой же бюджетной, а Core i3-12100F станет основой как для офисной сборки, так и для компьютера для школьника на вырост.

Если вы хотите собрать компьютер именно на 6-ядерном процессоре Intel, то можете купить Core i5-11400F. Главным преимуществом этого камня можно назвать неплохую скорость, а также возможность сэкономить 4 тысячи рублей. Если вы не планируете ставить себе мощную видеокарту, то получите нормальную систему без излишеств и переплат за свои деньги.

Нам не нравится Core i3-10100F, но за счёт низкой стоимости он уже довольно давно ворвался в список самых популярных процессоров и не собирается сдавать позиции. Камень почти идеален для офисной сборки. Просто купите под него самую простую материнскую плату и не забывайте о том, что он не включает встроенную графику, поэтому нужна бюджетная видеокарта для вывода изображения на дисплей. Мощности Core i3-10100F вам точно хватит для работы в интернете, запуска фильмов и подключения периферийных устройств. Он сможет тянуть большую часть программ, включая Фотошоп и другие графические и текстовые редакторы.

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Последние два процессора предлагаем обсудить вместе. На 7 месте расположился Core i5-12400. Единственное отличие этого камня от указанного выше состоит в наличии встроенной графики. На самом деле камень дороговат, поскольку ровно на 4 тысячи дешевле в наличии Ryzen 5 5600G. Этот процессор не только ничуть не медленнее Core i5-12400, но и включает интегрированный графический чип, позволяющий запускать популярные игры. Новинки 2023 года лучше сразу оставить в покое, а вот Мир танков и шутеры типа Контр Страйк у вас пойдут однозначно. Ryzen 5 5600G также можно использовать в качестве апгрейда старого компьютера, а в результате можно получить очень бюджетную сборку, которая ещё и останется игровой.