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Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» частной армией, у которой есть танки, самолёты, ПВО и даже спутники
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не является ЧВК и рассказал о целях и структуре частной армии
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После того как ЧВК «Вагнер» было запрещено набирать заключённых из колоний, Пригожин не раз говорил о том, что количество бойцов снижается, а в результате падает и боеспособность. Судя по всему, в то же время было принято решение развернуть масштабную рекрутинговую компанию, позволившую не только решить проблему кадров, но и усилить свои позиции. Ранее Пригожин рассказывал о том, что к середине мая в ряды «музыкантов» вольётся 50 тысяч бойцов, ну а пункты приёма развёрнуты по всей стране. В прессе появилась информация о заработной плате, которую будут получать участники боевых действий, а также другие условия, о которых было бы интересно узнать нашим читателям. Похоже, набор вышел на высокие темпы, но не обходится без проблем. Сегодня Пригожин рассказал о том, что есть всего два региона, в которых ЧВК «Вагнер» не может проводить рекрутинговую компанию, а также размещать любую рекламу. 

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Как оказалось, это Ярославская область и Санкт-Петербург. В первом случае чиновники рассказывают о том, что им запретили это делать некие вышестоящие инстанции, тогда как «Культурная столица» выступила в открытую конфронтацию с ЧВК «Вагнер». Пригожин уже не раз высказывал свою позицию по этому вопросу, но пока проблема остаётся нерешённой. Если у вас есть время, обязательно послушайте аудиозапись по ссылке, которая проливает свет на происходящее. Ну а мы коснёмся другого вопроса, о котором сегодня рассказал основатель ЧВК «Вагнер». Прежде всего он отметил, что ЧВК «Вагнер» не является частной военной компанией, поскольку не имеет черт, которые присущи подобным организациям. Проще говоря, любая ЧВК – это в первую очередь бизнес. Что до «музыкантов», то они никогда не предполагались, как структура, приносящая доход. Изначально существовала батальонно-тактическая группа «Вагнер», которую в прессе стали называть ЧВК. Что до «вагнеровцев», то они имеют всего один источник финансирования, деньги из которого поступают лично от её основателя. 

Сложно сказать, откуда у Пригожина на руках столь значительные суммы денег. Известно, что оклад одного бойца составляет 240 тысяч рублей. Если умножит эту сумму на 10 тысяч человек (а именно столько «вагнеровцев» находится в СВО по некоторым данным), то получится внушительные 2.4 миллиарда рублей в месяц. Но это только заработная плата, тогда как есть расходы на премиальные выплаты и компенсации в результате гибели бойца в соответствие с подписанными контрактами. Подсчитывать всё это нет никакой возможности, но сам Пригожин называет своё детище частной армией. По его словам, ещё до того, как «музыканты» появились на Донбассе, они выполняли задачи в Африке, отстаивая интересы России. При этом Пригожин уверяет, что задачи он выбирает самостоятельно и не находится в зависимости от государственных структур типа ГРУ и ФСБ. Цели всегда максимально важны, а сегодня бойцы требуются именно на Донбассе, где эти ребята и выполняют свой долг. 

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Пригожин ещё раз подчёркивает, что эффективность ЧВК «Вагнер» обусловлена тем, что в структуре управления нет бюрократии. Решения принимаются быстро и соответствуют не только сиюминутным нуждам, но и долговременным интересам. Пригожин заявил, что у «музыкантов» есть все виды боевой техники. Это и самолёты, и вертолёты, способные свершать боевые вылеты. Также имеется артиллерия различных калибров с ракетными системами залпового огня (РСЗО). Прикрытие от воздушных ударов обеспечивают собственные системы ПВО. Мало того, у ЧВК «Вагнер» есть даже спутники, а в результате есть возможность не только наносить высокоточные удары, но и быть в курсе передвижений противника как на линии соприкосновения, так и в глубоком тылу. Сам Пригожин хочет вписать своё имя в историю в качестве основателя боевого братства, готового сражаться за интересы России с любыми противниками. Похоже, пока ему это неплохо удаётся, ну а как будет дальше, покажет время. Что до многих других ЧВК, которые стали появляться в стране, как грибы после дождя, то Пригожин просит не идентифицировать своё подразделение с теми, кто зарабатывает на охране или другой деятельности. 

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#сво #чвк вагнер
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