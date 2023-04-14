Dogecoin и Shiba Inu продолжают дорожать, но аналитики ожидают взрывного роста от BabyDoge

Если вы перейдёте на сайт Coinmarketcap, то сможете заметить, что среди наиболее популярных криптовалют есть несколько так называемых собачьих токенов, которые до сих пор привлекают повышенное внимание. На 8 месте расположился Dogecoin, общая капитализация которого составляет 12.5 миллиарда долларов, тогда как Shiba Inu на 14 позиции. Общая эмиссия этого альткоина продолжает снижаться, что позволило создателям актива не только удержаться на плаву, но и создать целую индустрию. Это и игра для мобильных телефонов, обещающая стать настоящим хитом, и серия NFT-токенов, продажа которых принесла разработчикам миллионы долларов. Есть планы по выпуску другой мультимедийной продукции, включая мультфильмы, ну а сами разработчики за несколько лет заработали миллиарды долларов, продавая виртуальные монеты миллионам хомячков со всех концов планеты. Сегодня мемные криптовалюты торгуются на низких позициях, но всё может круто измениться, ведь Биткоин растёт, а следом за ним идут вверх все остальные криптовалюты.

реклама

Особенно перспективным считается Dogecoin. После того как Илон Маск потерял к активу всякий интерес, курс обвалился больше чем в 10 раз, но сегодня есть все основания предполагать, что уже очень скоро за 1 монету снова будут давать 10 центов. Были времена, когда Dogecoin нацеливался на 1 доллар, но пока подобные перспективы кажутся невозможными. Эксперты отмечают, что курс собачьего токена прочно привязан к основным рыночным активам. Это значит, что бешеного роста больше не будет, а значит наметилась корреляция, основной движущейся силой которой считается Биткоин. В итоге, если даже цифровое золото подорожает до 60 тысяч долларов, за 1 монету Dogecoin в лучшем случае будут давать 20-30 центов. Не исключено, что Илон Маск снова обратит свой взор на собачью криптовалюту, но случится это может только в том случае, если миллиардер действительно увидит в этом для себя какую-то выгоду. Что Shiba Inu, то в последнее время разработчики не делают громких анонсов, предпочитая рассказывать о том, как много за 1 год было сожжено монет. Если участь, что полная эмиссия достигает 500 триллионов, то жалкие несколько миллиардов – это капля в море, но на хомячков действует, а большего и не нужно.

На самом деле мемных криптовалют много, но большая часть из них сильно потеряла рыночные позиции. По мнению разработчиков BabyDoge, уже вскоре ситуация изменится кардинальным образом. Вчера они рассказали о большом анонсе, который изменит положение криптовалюты и позволит набрать солидный вес в глазах сообщества. Пока неясно, что имели в виду разработчики, но даже намёка было достаточно, ведь после этого актив подорожал на 7.5%. Объём торгов впервые за 2023 год превысил 11 миллионов долларов, увеличившись почти на 73%, а аналитики полагают, что в ходе очередного бычьего ралли криптовалют, отдельные монеты могут выстрелить. Относительно указанных выше Dogecoin и Shiba Inu таких прогнозов нет, поскольку разработчики этих токенов уже не раз делали громкие заявления, что позволило удваивать стоимость за сутки. Похоже, оба альткоина стали менее волатильны, а вот от BabyDoge ожидают сюрпризов.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что любопытно, некоторые эксперты полагают, что неожиданный бычий тренд на этот раз может быть спровоцирован не Биткоином, а Эфиром. Как вы могли слышать, в блокчейне Ethereum стартовал хардфорк Shapella. Речь идёт о разблокировке миллионов монет, находящихся в стейкинге уже 3 года. Несколько дней назад совокупная стоимость активов оценивалась в 33 миллиарда долларов, а разработчики придумали хитроумную схему, позволившую им сохранить контроль над ценообразованием. Аналитики отмечают, что на фоне взрывного роста Эфира высокую поддержку могут получить именно мемные криптовалюты. Не исключено, что уже на этих выходных вторая криптовалюта перевалит за 2200 долларов, тогда как с началом полноценных торгов в понедельник подорожает до 2500 долларов. Корреляция с Биткоином становится всё менее заметной. Что любопытно, происходит это несмотря на то, что количество желающих вывести все деньги со стейкинга, продолжает расти. На утро 14 апреля заявки оставили тысячи валидаторов на 1.09 миллиона монет в Эфире. Это немалые 2.31 миллиарда долларов. При этом за 12 часов 13 апреля объём извлечённых средств превысил 48 тысяч монет на 102 миллиона долларов. Увеличивается и количество желающих стать валидаторами. Пока таковых в 2 раза меньше, чем тех, кто хочет вернуть свои монеты, но ситуация может измениться в любой момент, ведь Эфир только открыл двери для извлечения заблокированных монет.