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Почему завтра не случится обвала Эфира, и как Виталик Бутерин решил задачку с выводом $33 млрд
После трёх лет рабства, хардфорк Shapella позволит валидаторам получить свои деньги обратно
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Разработчики Эфира впервые всерьёз заговорили о планах отказаться от традиционного майнинга в 2020 году. Тогда был совершён первый шаг, который оказал определяющее влияние на решимость Виталика Бутерина и команды вносить изменения в проект. Речь идёт о запуске сети Beacon Chain, которая позволила держателям 32 монет превратиться в самых настоящих рантье. Проще говоря, вы больше не зависите от системы, ведь вам не нужно покупать дорогостоящее железо для добычи монет. Никаких видеокарт, поиска помещения и попыток снизить затраты на электричество, ведь Эфир вам будет начисляться только за то, что вы положили на собственный депозит немного монет. Идея оказалась вирусной, ведь тысячи и даже десятки тысяч владельцев криптовалюты приняли решение расстаться со своими кровными. Почему расстаться? Да всё просто, дело в том, что все эти три года монеты оставались заблокированными. Представьте себе, что вы положили в банк свои деньги, но финансовое учреждение спустя год заявляет вам, что нужно подождать. Проходит ещё год, но там уверяют, что вся сумма в полной безопасности, а уже очень скоро вы сможете получить её в полном объёме плюс проценты за терпение. 

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Так вот, 13 апреля в блокчейн Ethereum будут внесены ключевые изменения, именуемые хардфорк Shapella. Согласно официальной информации, именно этот шаг позволит держателям Эфира, разместивших свои монеты в стейкинге много лет назад, получить над ними контроль. На самом деле это не все изменения, которые принесёт хардфорк Shapella. Ожидается, что будет оптимизирован алгоритм платы за газ, но всё это меркнет с эпохальным событием, способным уничтожить Эфир. На самом деле ничего подобного не случится, ведь разработчики предприняли определённые шаги, позволяющие им оставить контроль за собой, тогда как валидаторы окажутся в довольно любопытной ситуации. Согласно всё тем же официальным данным, за три года общее число держателей превысило 562 тысячи человек. Сложно сказать, сколько это в реальности одиночных инвесторов, но в данном случае поразительной остаётся заблокированная в блокчейне сумма порядка 18 миллионов ETH. Если умножить все эти монеты на курс 1865 долларов, то можно выяснить, что всего в заблокированном виде находится 33.5 миллиарда долларов. Внушительная сумма, единоразовый вывод которой способен не только обрушить курс Эфира, но и поставить на колени все остальные криптовалюты. 

Вот только разработчики не хуже нас с вами умеют считать, поэтому предприняли ряд шагов, позволяющих минимизировать риски и избежать опасного развития событий. Прежде всего нужно понимать, что есть несколько хитроумных механизмов, каждый из которых усиливает позиции предыдущего. Так, если вы намерены снять только часть суммы, то достаточно подать заявку, и уже очень скоро деньги будут извлечены из системы вместе с причитающимися процентами. Но это идеальный вариант, поскольку может возникнуть очередь из желающих вернуть монеты, а значит сроки будут зависеть от многих факторов. Ну а если вы решите, что вам хочется снять все деньги (например, у вас заблокированы 100 монет), то придётся занять место в длинной очереди. Кстати, даже в первом случае монеты будут выдавать один раз в неделю, а отлаженная система способна генерировать по 32 монеты каждые 12 секунд или 57 600 монет за 24 часа. Но и здесь не всё так просто, ведь только 43% пользователей выполнили условия, необходимые для того, чтобы попасть армию счастливчиков, которым разрешат получить свои монеты. 

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Эксперты подсчитали, что 18 миллионов монет удастся снять за 135 дней. Ну а суточные торги в худшем случае увеличатся на 105 миллионов долларов. Для Эфира это мелочи, а значит никакого падения курса не случится. Ведущие эксперты уверены, что вторая криптовалюта продолжит оставаться стабильной. Мало того, многие полагают, что разблокировка стейкинга приведёт к оживлению рынка. Поскольку условия прозрачны, то лишь небольшая часть держателей захочет извлечь свои монеты. Получается, что очереди и вовсе может не быть, а стейкинг окажется намного привлекательнее чем раньше, поскольку позволит в любой момент получить монеты с процентами. Эксперты называют ситуацию контролируемой и не ожидают неприятных сюрпризов. Ну а что случится на самом деле, мы с вами узнаем уже завтра, поскольку хардфорк Shapella должен отменить весьма странные условия, придуманные разработчиками Эфира 3 года назад. 

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#криптовалюты #эфир #эфириум
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