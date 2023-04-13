Речь идёт о политических и экономических изменениях и попытках отказаться от долларовой зависимости

В последние десятилетия США планомерно сокращали добычу нефти на своей территории, предпочитая печатать зелёные бумажки, которые во всём мире принимали с рабским благоговением. Ещё бы, ведь самая ценная и надёжная валюта на планете не может подвести, тогда как курсовые перепады углеводородов нестабильны. До определённого момента проблемы не возникали, а эксперты всех мастей уверяли нам в том, что американские финансисты обладают тайными знаниями, обеспечивающими постоянный рост экономики без использования нефтегазовых ресурсов. В пример ставились такие активы, как Голливуд и Силиконовая долина, а всё это и многое другое должно было обеспечить США лидерские позиции. Заявления некоторых аналитиков о необходимости отказа от долларовой зависимости так и могли остаться нереализованными, если бы правительство самой демократической страны на планете не возомнило себя наравне с императорами древнего Рима.

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Увы, но империи долго не живут, а попытки США удержаться на пьедестале только ускорили процессы, начавшиеся многие годы назад. Пожалуй, точкой невозврата можно считать санкции, в результате которых сотни миллиардов долларов из российского бюджета оказались заблокированы. Схема довольно сложная, а суть её сводится к тому, что руководство ФРС способно контролировать долларовые денежные потоки. Ну а поскольку все эти миллиарды были в американской валюте, то заблокировать их не составило большой проблемы. Именно после этого стало ясно, что янки не только могут включать печатный станок, скупая ресурсы за бесценок, но и в любую секунду готовы отнять накопления любой неугодной страны или частного лица. Все последующие события носят необратимый характер, а доверия к американской денежной системе больше не будет. Эксперты полагают, что глобальная экономика вступает в эпоху многополярности, когда несколько ключевых валют станут конвертируемыми, заманив деспотию доллара. Что до США, то положение у этих ребят не радужное. Впервые за 40 лет запасы нефти внутри страны снизились до 370 миллионов баррелей, а ведь впереди лето и осень, за которые нужно успеть насытить Европу энергоносителями.

В 2022 году Белый дом обещал Евросоюзу полностью заменить Россию, ну а сегодня становится ясно, что в обозримом будущем янки не смогут обеспечить нефтью даже себя. Местные эксперты констатируют, что быстро нарастить добычу нет никакой возможности, а многие крупные компании не хотят предпринимать резких движений. Всё дело в доверии и рисках, поскольку инвестиции в добычу могут не окупиться, а девать нефть после этого будет некуда. В Bloomberg высказывают опасения, что положение США будет только ухудшаться, поскольку за последние годы Россия умудрилась наладить политический консенсус со странами, всегда считавшимися союзниками Америки. Ситуация действительно занимательная, ведь пока Европа вытесняла РФ со своего рынка, рассказывая о том, как хорошо заживёт без газа и нефти по трубопроводам, российские дипломаты наладили общение с ОПЕК. За последнее время организация уже второй раз снижает добычу чёрного золота, а американские эксперты бьют тревогу. Нефть марки Brent ушла выше 87 долларов, что позволило России получать намного больше денег от экспорта нефти на мировые рынки.

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Bloomberg пишет, что интересы США и Саудовской Аравии находятся по разные стороны баррикад, а разногласия между странами растут. В результате дошло до того, что ключевые нефтяные соглашения Вашингтона и Эр-Рияда трещат по швам, а саудиты предпочитают договариваться с Москвой, совершенно игнорируя интересы американских элит. Всё это называется крупнейшим провалом политики текущего президента, ну а аналитики уверены, что даже после прихода к власти Трампа, положение не удастся переломить. Партнёры США сделали простые выводы, осознавая, что долларовая зависимость вредна для мировой экономики, поскольку связывает руки и позволяет американцам использовать валютный кнут против неугодных. Эксперты из Bloomberg называют происходящее катастрофой ещё и потому, что страдают не только экономические, но и политические интересы США. Так, при посредничестве России и Китая происходит примирение между Ираном и другими арабскими государствами. Янки десятилетиями стравливали соседей друг с другом. А сегодня есть реальный шансы построить нормальные дипломатические отношения между странами, ещё недавно считавшими друг друга врагами.