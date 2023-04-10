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Украина готовится к прорыву обороны РФ при помощи десятков МиГ-29 с американскими умными бомбами
В небе над Запорожской областью может состояться масштабное сражение истребителей РФ и Украины
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Многие наши читатели слышали о недавней масштабной утечке секретных данных из Пентагона, в рамках которой стали известны ключевые направления удара весеннего наступления ВСУ. Сегодня поступает противоречивая информация, поскольку многие эксперты полагают, что речь идёт о раздутом фейке, созданном криворукими пиарщиками и маркетологами. Дело в том, что в тексте наблюдаются нестыковки и даже грамматические ошибки. Названия артиллерийских систем приводятся неточно, разночтения видны невооружённым взглядом, а данных по некоторым типам вооружения и вовсе нет. Складывается такое ощущение, что работа выполнена топорно, поскольку на карте должны перечисляться все имеющиеся в распоряжении армии силы. Кроме того, есть ошибки и в указании расположения отдельных бригад, но всё это ещё не значит, что перед нами ложная информация. Ответа на этот вопрос пока нет, ну а некоторые западные эксперты полагают, что в небе над Запорожской областью состоится не только масштабное танковое сражение, но и произойдут дуэли десятков истребителей.

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Казалось бы, откуда у Украины столько самолётов? Вот только здесь не всё так просто. Если верить статистике, которую регулярно приводят российские информационные агентства, то ВСУ потеряли в 2 раза больше самолётов, чем имелось на начало СВО. Вот только подсчёты ведутся не только по сбитым во время полёта бортам, но и тем, что находятся на аэродромах. А там всё сложно. Даже если истребитель получил повреждения, это ещё не значит, что его нельзя отремонтировать. В самоё Украине подобных мастерских уже нет (или мы о них ничего не знаем), ну а в соседней Польше с большим удовольствием починят любую сломанную технику. Мало того, истребители всё ещё есть у стран Восточной Европы. Сообщается, что только Болгария передала или передаст в ближайшие недели 14 единиц Су-25. Может показаться, что это не так много, тем более, что машина очень старая. Так и есть, но ведущие большую игру парни из Пентагона не думают о выживаемости пилотов. Что до способности нести оружие, то советские самолёты оснащены умными бомбами, которые умеют менять траекторию полёта и наносить удар с высокой точностью.

Стоит отметить, что остальные государства не спешат делиться самолётами, поскольку не имеют такой возможности, чего не скажешь о Польше. Не так давно президент этой страны заявил, что на вооружении числиться 28 единиц МиГ-29. Он привал не смотреть на то, что машина была выпущена ещё при СССР, ведь совсем недавно все истребители прошли модернизацию под чутким руководством американских инженеров. В итоге перед нами гибрид, который выглядит как МиГ-29, обладает высокой манёвренностью, но напичкан современной электроникой, взятой из F-16. Очевидно, что перенести все управляющие элементы на старый советский самолёт не вышло, а подробностей модернизации в прессе недостаточно. Известно, что кроме улучшенных радаров, внутри установлена прокачанная система связи НАТО. Она хорошо зашифрована, а значит российским связистам не удастся подслушивать разговоры украинских пилотов. Кроме того, появились специальные целеуказатели, а в качестве ракет используются средней и малой дальности AIM-120C и AIM-9X. Польский президент заявляет о высоком уровне боевой готовности истребителей, каждый из которых превосходит обычный МиГ-29 в заводской комплектации. При этом сомневаться в решимости поляков передать все самолёты Киеву не приходится. Дело в том, что уже скоро в страну приедут новые FA-50 и F-35. Первые поставит Южная Корея, тогда как вторые прилетят прямиком из США. Всё это займёт месяцы, тогда как Польша уже начала процесс передачи своих истребителей украинской армии. Точное число бортов, которые отправлены на фронт, не называются (якобы, 4, но это всего лишь слухи), но вместе с поставками из Болгарии и других стран Варшавского договора формируется достаточное количество для поддержки наступательного ударного кулака с воздуха.

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Эксперты призывают оценивать ситуацию трезво, ну а поскольку мы не знаем, сколько всего истребителей сможет выпустить в бой Украина, то нужно изучить другие моменты. Например, можно обратить внимание на эффективность российских систем ПВО в зоне проведения СВО. Есть мнение, что находящиеся в тылу С-400 будут сбивать украинские самолёты ещё до того, как они отстреляют боекомплект. Ну а другие пишут о высокой стоимости американских ракет. Так, небольшая партия широко разрекламированных AMRAAM обойдётся дороже одного полноценного F-16. Карманы США глубоки, но не бездонны, а ракет там не так много, как хотелось бы видеть самим американцам. 

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#сво #военные технологии #авиация
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