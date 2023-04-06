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Пригожин опроверг слухи о бегстве ВСУ из Бахмута и назвал причины, мешающие ЧВК «Вагнер» наступать
Судя по всему, команды наступать не было, а у "музыкантов" сохраняется дефицит боеприпасов
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Ещё вчера вечером в средствах массовой информации стали появляться статьи, авторы которых рассказали о массовом бегстве украинских солдат из Бахмута. На нашем ресурсе вы можете отыскать как минимум один такой материал, ссылающийся на неких военкоров, которые могли что-то слышать или даже видеть. Давать оценку подобным фейкам мы не будем, поскольку вы и без нас прекрасно знаете, что в наше время важна не правдивость материала, а громкий заголовок. Сложно сказать, чем была вызвана такая бурная реакция, ведь официальный представитель командования СВО ни о чём подобном не сообщал. На некоторых новостных каналах уже начали появляться опровержения, а в итоге мнения разделись. Сегодня окончательную точку в спорах поставил Пригожин, рассказавший о том, как на самом деле развивается обстановка в городе. По его словам, ВСУ твёрдо стоят на ногах и не собираются никуда бежать. Оборона города организована грамотно, начинаясь от железной дороги с концентрацией сил в районе многоэтажек и доходя до западных кварталов Бахмута. Украинская армия отступает только в том случае, когда нет выбора, но и в эти моменты некоторые подразделения готовы стоят до последнего.

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Глава ЧВК «Вагнер» отметил, что пока никто никуда не отступает и тем более не наступает. Бойцы ВСУ мотивированы и вооружены, а «музыкантам» приходится сражаться за каждый дом. В конце концов оборона проламывается, а со временем все украинские солдаты будут вынуждены уйти из города. Но даже тогда говорить о победе будет слишком рано, поскольку ВСУ займут ближние рубежи. В первую очередь силы сконцентрируются в районе Часова Яра. Напомним, этот городок стал своеобразным тылом украинской армии. Там сосредоточены полигоны для тренировок мобилизованных и склады с оружием. Именно в Часовом Яру находятся ремонтные мастерские, в обязанности которых входит техническое обслуживание танков и другой техники, повреждённой в ходе столкновений с ЧВК «Вагнер» и другими подразделениями армии РФ. Артиллерия регулярно наносит удары по городу, но вскрыть все замаскированные позиции невозможно, при этом часть мощностей находится под землёй или в защищённых бункерах, поэтому нанести критический урон противнику не удаётся. 

Польские аналитики полагают, что именно Часов Яр станет следующим направлением, на котором сосредоточат своё внимание «музыканты» после взятия Бахмута. Что до Пригожина, то сегодня он не готов поделиться сроками и наращивать темпы наступления. По его словам, прежде чем демонстрировать какие-то успехи и наращивать динамику наступления, потребуется решить ряд вопросов, стоящих на повестке дня. Первое, чего ждут бойцы ЧВК «Вагнер» – это полного контроля над флангами. Эту задачу должны взять на себя солдаты регулярной армии РФ. Ранее Пригожин отмечал, что именно в Бахмуте может состояться масштабное наступление украинских войск. Поскольку проблема остаётся реальной, то ЧВК «Вагнер» не могут бросать фланги и идти вперёд без надёжного прикрытия тылов. Также Пригожин отметил, что важно получить информацию о том, как будет организовано наступление со стороны командования. Вот только Суровикина он не видел давно, а значит пока говорить об этом слишком рано. Ну и никуда не делать проблема с боеприпасами. 

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Если все три проблемы будут своевременно и эффективно решены, то можно увеличить наступательный темп. Ну а пока часть информации является секретной, поэтому Пригожин отказывается говорить на определённые темы. В будущем бойцы ЧВК «Вагнер» возьмут под контроль Бахмут, что обеспечит тот самый оперативный просто для наступления, о котором говорили ещё год назад. Что до текущего положения на фронте, то известно о том, что активные бои идут по нескольким направлениям. Сегодня «музыканты» контролируют все объекты в промзоне, а также вышли к реке Бахмутка, где заняли позиции отступивших ВСУ. Также взят под контроль центр города, а украинские подразделения сосредоточены в юго-западной части населённого пункта. Это позволяет ВСУ сохранить возможность подвоза живой силы и боеприпасов даже несмотря на то, что все ключевые дороги находятся под ударом российской артиллерии. В северной части Бахмута полностью зачищена школа №24, а в ближайшее время начнутся бои за железнодорожную станцию. На северо-западе атаки в районе Богдановки и деревни Спорное не принесли существенных побед, в результате линия фронта на этом участке осталась без изменений. 

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#сво #чвк вагнер
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