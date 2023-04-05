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Куда пойдут бойцы ЧВК «Вагнер» после взятия Бахмута – аналитики OSW назвали предполагаемые цели
Аналитики польского Центра восточноевропейских исследований (OSW) не сомневаются в том, что бойцы ЧВК "Вагнер" возьмут Бахмут
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В ходе одного из последних интервью Пригожин рассказал о том, что операция по взятию Бахмута была спланирована ранее занимавшим пост командующего СВО Суровикиным и задумывалась как мясорубка для ВСУ. Подобные эпитеты часто звучат в новостных лентах, вот только очень часто авторы и сами не понимают, о чём говорит основатель ЧВК «Вагнер». Судя по всему, речь идёт о создании очага напряжения с медленным наступлением по флангам с постепенным охватом позиций обороняющихся. Поскольку быстрого прорыва не предполагалось, что операция нацелена на истощение ВСУ. Ранее Пригожин уже сообщал, что именно в Бахмуте «музыкантам» удалось ощутимо ослабить украинскую армию, лишив её способности совершать быстрые наступательные операции, поскольку ранее президент Украины назвал город ключевым и пообещал оборонять его до конца. 

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Бойцы ЧВК близки к выполнению поставленной задачи, но сам Пригожин пока не готов назвать сроки завершения операции. При этом уже на прошлой неделе под контроль РФ перешёл Артёмовский завод обработки металлов (АЗОМ), а сегодня бои ведутся в центральной части города. Что любопытно, поступают сведения о том, что после того, как «музыканты» берут под контроль квартал или район, следом за ними приходят действующие подразделения российской армии. Ведётся разминирование, разбор завалов и эвакуация оставшихся в городе местных жителей. Военкоры отмечают, что это именно тот тыл, о котором говорил Пригожин, позволяющий создать оборонительный плацдарм в случае контрнаступления украинской армии. В пример приводятся окрестности Ивановского, где ещё в середине марта были замечены десантники 106-й армии. 

При этом есть два участка, где ВСУ удерживают оборону, а попытки наступления со стороны российской армии не привели к значительным успехам. Речь идёт об Авдеевском и Угледарском направлении. Охват Авдеевки и попытки выбить оттуда гарнизон украинской армии продолжатся больше года. Считается, что контроль над городом позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка. Угледарское направление остаётся горячим, но пока там ни одна из сторон не имела успеха. Военкоры отмечают, что в последние дни интенсивность боевых действий на этом участке снизилась, а значит речь может идти о затишье перед бурей. По мнению аналитиков польского Центра восточноевропейских исследований (OSW), взятие Бахмута – это лишь вопрос времени. При этом уже сегодня командование РФ планирует дальнейшие действия, а значит самое время изучить место ЧВК «Вагнер» в будущих наступательных операциях. Прежде всего стоит отметить, что в OSW не исключают, что «музыканты» могут быть направлены на Авдеевское и Угледарское направление. В настоящее время вероятность развития событий по такому сценарию невелика, поскольку есть и другие горячие участки.

Похоже, уже совсем скоро «вагнеровцы» появятся на подступах к эшелонированным оборонительным рубежам ВСУ в районе Часова Яра. Это важный плацдарм, где расположены не только складские помещения, но и ремонтная база, позволяющая поддерживать технику в рабочем состоянии. Там относительно спокойно, поскольку действуют системы ПВО, а недавно в Часов Яр нагрянул президент Украины. Взятие города приведёт к целой лавине неприятных последствий для ВСУ, поскольку под контроль ЧВК «Вагнер» перейдёт ключевая дорога, обеспечивающая переброску грузов и живой силы из Бахмута в Константиновку. Ну а Константиновка – это не просто небольшой населённый пункт, ведь украинская армия превратила его в мощный оборонительный резерв. Там не только находятся хорошо замаскированные склады с вооружением, но и дислоцируется командный пункт полка «Азов» (признан террористическим в РФ). 

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Именно там расположены военные госпитали, а также тренировочные базы, где инструкторы НАТО натаскивают офицеров украинской армии. В Константиновке есть полигон для мобилизованных, а значит контроль над населённым пунктом позволит выдавить украинскую армию из региона, лишив её важного плацдарма на данном направлении. Что до сроков, то польские аналитики пока не готовы сказать, когда всё это произойдёт. Причина в том, что многие эксперты ожидают контрнаступления украинской армии. Не исключено, что уже к концу апреля бойцам ЧВК «Вагнер» придётся занимать оборонительные позиции, и только после сдерживания ВСУ идти к намеченным целям. 

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#сво #политика #чвк вагнер
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