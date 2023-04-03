США опасаются, что современные типы вооружений попадут в руки России

Сегодня украинская армия может похвастать пёстрым набором из сотен различных типов техники, стрелкового оружия и различных артиллерийских системы, созданных десятки лет назад инженерами из стран, которых давно нет на карте мира. Отметим, что РФ в полной мере использует советское наследие, но идёт по пути планомерной модернизации, тогда как в Киеве предпочитают пускать в ход самое старое и неэффективное оружие. Так, за 2022 год Киев в буквальном смысле выгреб все запасы из Восточной Европы, а после начал получать оружие из Германии и других стран НАТО, которые довольно долго сопротивлялись давлению США. В итоге министр обороны Германии заявил, что активная помощь Украине привела к неожиданным последствиям, ведь теперь только на восстановление военного потенциала потребуется наращивать производство в течение 7 лет. Может показаться, что Киев получает самые современные типы вооружения, а у несчастных немцев действительно ничего не осталось. На самом деле Министр обороны лукавит, ведь в Германии достаточно актуальных систем, которые там предпочитают держать на чёрный день, передавая Украине наиболее старые и не боеспособные типы вооружения. Что любопытно, это системная практика, а в итоге громкие заявления о поддержке Киева на этом фоне звучат довольно странно.

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Эксперты отмечают, что все так называемые союзники не только отправляют сильно устаревшее оружие, но и проводят даунгрейд перед передачей. Давайте к примерам. Так, уже три месяца длится эпопея с танками Leopard 2, которые должны были стать ударным кулаком ВСУ. Сколько именно машин уже на Донбассе, мы не знаем, но тот факт, что пока в распоряжении Киева поступила исключительно старая модификация А4, вызывает удивление. Всё дело в том, что речь идёт о машине, которая создана в 80-е годы и в лучшем случае способна тягаться с российским Т-72. Но это только в том случае, если речь идёт о не модифицированном танке, тогда как прокачанный Т-72 окажется более бронированным и манёвренным, чем немецкая кошка. В Киеве постоянно рассказывают о том, что страны НАТО уже скоро начнут передавать истребители, вот только пока ничего лучше МиГ-29 там не видели. При этом самолёты явно не соответствуют эталонным характеристикам, поскольку извлечены из ангаров и не поднимались в воздух много лет. В США постоянно радуют прессу всё новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не спешат называть сроки передачи Abrams M1. Есть мнение, что танки задержатся до 2024 года и могут вовсе не попасть в Киев. Мало того, речь идёт об одной из наиболее старых серий, на которой нет разрекламированной урановой брони.

В качестве причин в Белом доме ссылаются на существующие экспортные правила, нарушать которые строго запрещено, вот только и здесь янки недоговаривают, поскольку сами же нарушают озвученные законы. Например, согласно экспортным правилам гаубицы M777 передавать третьим сторонам запрещено, но американцы нашли любопытную лазейку. Гаубицу разбирают, снимая с неё бортовые компьютеры, дополнительную электронику и сложную систему навигации. В итоге M777 оказывается не такой точной, как американский вариант, а в Украине придумали любопытный способ повысить эффективность данного типа оружия. Там создали кустарное ПО под названием ГИС «Арта», что позволило повысить точность наведения до приемлемого уровня. Многочисленные эксперты констатируют, что оружие стран НАТО, которое считается актуальным и современным, никогда не поставлялось Киеву в полной комплектации. Снимается электроника, а также удаляется программное обеспечение, открывающее путь в единую систему НАТО, поскольку американцы опасаются, что оружие попадёт в руки российских инженеров.

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В качестве ещё одного примера приводят ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS. Злые языки уверяют, что к управлению подобными системами допускают исключительно военных инструкторов стран НАТО. Чаще всего это поляки, но дальнобойных ракет как не было, так и нет. Теоретически, можно было бы увеличить дальность до 300 километров, но в США ограничились стандартным комплектом, позволяющим бить до 80 километров. Ходили слухи о передаче ракет с дальностью до 150 километров, но пока ничего подобного на фронте замечено не было. Всё это не значит, что Белый дом будет и дальше сдерживаться. Сегодня там полагают, что риски передачи новых типов вооружений Киеву неоправданными, но завтра могут и передумать. Пока же ситуация остаётся такой, как мы описали выше. Эксперты не исключают, что уже в следующем году могут прилететь истребители F-16, но пока подобные прогнозы звучат неубедительно.