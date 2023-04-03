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Германия отказалась передавать Украине оружие, поскольку исчерпала все запасы вплоть до 2030 года
Министр обороны Германии заявил, что страна выполнит взятые на себя обязательства, но никаких новых поставок больше не будет
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Политику Европы определяют несколько людей, каждый из которых имеет открытую антироссийскую позицию. В данном случае уже не так важно, были ли эти политики подкуплены, имеют ли связи с Белым домом, либо янки крепко удерживают их в кулаке, используя правильные аргументы и откровенный шантаж. Не исключено, что некоторые верят в свою правоту, выворачивая собственные идеалы наизнанку и рассказывая басни о том, что демократия позволяет вести себя гибко, отказываясь от ранее подписанных соглашений и данных обязательств. Словом, действия в данном случае говоря намного громче, чем причины, ну а сегодня одной из главных тем, которая обсуждается в кулуарах Евросоюза, стала проблема с поставками оружия и техники в Украину. В 2022 году некоторые страны так активно разгружали военные склады, что спустя год после начала СВО у этих ребят ничего не осталось. Почти ничего. Мы не сомневаемся, что многие из тех, кто сегодня жалуется на полное отсутствие возможности поставлять Киеву боеприпасы, припрятали часть снарядов на чёрный день, а может просто набивают себе цену. Как бы там ни было, но европейцы всё громче говорят о том, что не могут больше ничего дать. 

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Судя по всему, проблема уже вскоре начнёт оказывать давление на Киев, поскольку недавно довольно откровенно на эту тему высказался бывший первый заместитель командующего силами специальных операций Украины. По словам генерал-майора Сергея Кривоноса, сегодня Запад не в силах наладить производство оружия и боеприпасов, которые требуются Украине для продолжения военных действий. Что любопытно, речь идёт о всех странах НАТО, а ведь в настоящее время в конфликте участвует всего две страны. Генерал-майор назвал положение критическим, поскольку самый могущественный военный блок за всю историю человечества не может сравняться по производственным мощностям с одной Россией. Кривонос полагает, что есть несколько проблем, мешающих реализации поставленных планов, а выход на необходимые количественные показатели состоится ещё нескоро. Прежде всего нужно учитывать, что военно-промышленный комплекс стран НАТО в последние десятилетия не развивался. Государства фактически передали свою армию под контроль США, а в результате сократили выпуск продукции до минимума, предпочитая закупать у Америки все основные типы вооружения. 

Остро стоит проблема кадров. Как оказалось, в странах НАТО просто нет специалистов, способных возродить производство оружия. Работники расползлись по заводам, выпускающим сыр и газировку, а привлечь мигрантов невозможно. Требуются квалифицированные сотрудники, тогда как большая часть беженцев и вовсе отказывается работать. Бывший первый заместитель командующего силами специальных операций Украины не готов назвать сроки выхода из кризиса, а вот в Германии уже определились, когда смогут начать производить достаточное количество оружия. Так, вчера довольно откровенно на этот счёт высказался министр обороны ФРГ. По словам Бориса Писториуса, в последние 30 лет военная промышленность Германии сталкивалась с недостаточным финансированием. После окончания Холодной войны казалось, что можно расслабиться, поэтому было принято решение направить расходы на другие сферы. Положение и без того было тяжёлым, ну а отправка в Украину артиллерийских установок, гаубиц и бронемашин привела к острой нехватке оружия в самой Германии. Ну а взятые на себя обязательства по отправке танков Leopard 2 и Leopard 1 привели к исчерпанию запасов на много лет вперёд. Министр обороны констатирует, что было решение отдать Киеву неприкосновенный запас, оставив себе самое необходимое. В результате сегодня Германия больше не может поставлять оружие и боеприпасы сверх уже озвученных ранее цифр. 

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Писториус уверяет, что не может отдать больше, поскольку это вынудило бы оставить немецкий народ без минимального количества вооружений, необходимых для защиты государства. Министр обороны полагает, что на восстановление запасов потребуется как минимум 7 лет, а вернуться к показателям начала 2022 года удастся не раньше 2030 года. Писториус планирует увеличить количество военнослужащих бундесвера до 200 тысяч человек, а за следующие 7 лет потратить только на экипировку солдат 130 миллиардов евро. В издании The Daily Telegraph отмечают, что уже вскоре Германия будет тратить на военные расходы 2% ВВП, что позволит выйти на необходимые объёмы в указанные выше сроки. Отметим, что ВПК Германии так и не дождался от Шольца обещанных 100 миллиардов евро, которые должны были поступить ещё в 2022 году в виде дополнительного финансирования. Ну а эксперты полагают, что модернизация армии потребует от 300 миллиардов евро. 

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#политика #военные технологии
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