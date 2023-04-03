Видеокарты AMD расходятся как горячие пирожки, если верить Mindfactory

В последние годы доля AMD на рынке настольной графики снизилась так сильно, что многие геймеры забыли о существовании этой компании. Любители компьютерных игр предпочитают не рисковать, доверяя NVIDIA, которая стабильно радует нас всё новыми видеокартами. В текущем поколении придётся не только переплатить, но довольствоваться не самыми быстрыми решениями в истории. Так, GeForce RTX 4070 будет стоить от 600 долларов, при этом обеспечит прирост производительности не больше 20-25%.

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Всё это не значит, что продукция NVIDIA перестанет пользоваться спросом, ведь у Дженсена Хуанга есть армия маркетологов, способная продать даже снег эскимосам. И всё же, правильная ценовая политика – это именно то, чего не хватало Лизе Су. Сегодня любопытными подробностями поделились представители немецкой розничной сети Mindfactory. Как оказалось, продукция AMD пользуется огромным спросом, тогда как NVIDIA явно в проигрышном положении. Увы, но нечто подобное происходит исключительно в одном регионе, ну а мы изучим цены на 6 наиболее популярных предложений в магазинах РФ из указанного ниже списка.

GeForce RTX 3060 остаётся не только беспрекословным лидером в Германии, но и демонстрирует отличные продажи по всему миру. Видеокарта имеет достаточно высокий потенциал и будет обеспечивать приемлемое быстродействие как минимум 3-4 года. Увы, но рекомендовать её для игр с разрешением 2К мы бы не стали, поскольку мощности у неё уже недостаточно. В крайнем случае, если у вас сильно ограничен бюджет, придётся использовать технологию масштабирования. В этом случае GeForce RTX 3060 остаётся неплохим выбором за свою цену. Как видите, в Mindfactory за неделю куплено 260 таких видеокарт.

Radeon RX 6700 XT на втором месте. Видеокарта ощутимо быстрее указанной выше GeForce RTX 3060 и в российской рознице стоит на 9 тысяч дороже. Стоит учитывать, что корреляция между российскими и немецкими ценами отсутствует, поскольку отечественный рынок работает в условиях санкций. Также не исключено, что Radeon RX 6700 XT продавалась по акции, ну и не забывайте, что не так давно AMD снизила цены на графические чипы в США. Не исключено, что скидки уже добрались до Европы. Видеокарта позволит вам наслаждаться высокими настройками графики в 2К, ну а среди наиболее привлекательных сторон можно назвать наличие 12 Гб видеопамяти.

Radeon RX 7900 XT на третьем месте, где демонстрирует отличную динамику. Похоже, здесь ажиотаж также связан с тем, что видеокарта сравнялась по цене с GeForce RTX 4070 Ti. Речь о рекомендованной стоимости, ну а в РФ пока ничего подобного не наблюдается. Советуем подождать несколько недель. Не исключено, что скидки дойдут и до российской розницы. Кстати, Radeon RX 7900 XT не только быстрее конкурентки из зелёного лагеря, но и предлагает 20 Гб видеопамяти и широкую шину на 320 бит. Всё это свидетельствует о том, что выбор немецких геймеров неслучаен, ведь видеокарта действительно обладает внушительным потенциалом.

Radeon RX 7900 XTХ на четвёртом месте с небольшим отставанием. Это флагман AMD, который после выхода попал в неприятную ситуацию. Напомним, часть видеокарт сильно грелась и сбрасывала тактовые частоты. Проблему быстро устранили, но осадок остался. Radeon RX 7900 XTХ заслуженно считается одной из самых перспективных видеокарт в своём ценовом сегменте, поскольку быстрее своей главной конкурентки GeForce RTX 4080. Кстати, эта видеокарта NVIDIA на шестом месте, где демонстрирует неплохие показатели продаж. Мы рекомендуем взять Radeon RX 7900 XTХ, поскольку видеокарта AMD не только быстрее, но и предлагает намного больше видеопамяти (24 Гб против 16 Гб).

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Ну и на пятом месте разместилась Radeon RX 6800. Пожалуй, это одна из лучших видеокарт, которую можно рекомендовать для игр в разрешении 2К. Она имеет 16 Гб видеопамяти, что в 2 раза больше, чем предлагают конкуренты из зелёного лагеря, но стоит столько же, сколько сегодня просят за GeForce RTX 3070 Ti. Помните о том, что нет и не может быть идеальных и плохих видеокарт. Ракурс и точка зрения зависит от стоимости. Сегодня Radeon RX 6800 кажется выгоднее, но есть все основания полагать, что AMD уде остановила производство этого графического чипа, поскольку во многих странах видеокарты уже нет в наличии.