Ну а единственным плюсом новинки окажется относительно высокая энергоэффективность

Графическая архитектура Ada Lovelace оказалась большим разочарованием для энтузиастов, которые ожидали от NVIDIA большого прорыва. Вместо двукратного прироста производительности флагман GeForce RTX 4090 продемонстрировал не больше 55% буста по сравнению с самым быстрым графическим чипом на рынке, но это было только начало. Следом вышла GeForce RTX 4080, стоимость которой оказалась на 500 долларов выше аналога прошлого поколения, а в итоге разрыв в быстродействии между сериями начал снижаться, а вот цена продолжила увеличиваться. Как вы могли слышать, уже вскоре в продажу поступит GeForce RTX 4070, характеристики которой кажутся довольно странными, поскольку речь идёт о достаточно дорогом продукте. На самом деле, какое-то время эксперты даже отказывались верить инсайдерам, поскольку всё это казалось слишком нереалистичным, но со временем стало ясно, что большого прорыва не будет. Прежде всего давайте перечислим основные характеристики, а после изучим предварительную стоимость и позиционирование.

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GeForce RTX 4070 получит графический процессор AD104-250/251 и скромные 5888 ядер CUDA. Если число кажется вам до боли знакомым, то у вас неплохая память, ведь именно столько было у видеокарты GeForce RTX 3070. Согласитесь, что звучит странно. Флагман текущего поколения получил почти в 2 раза больше ядер CUDA. Есть ощутимый прирост и на других графических чипах, ну а здесь основную задачу по обеспечению пророста переложили на архитектуру. Используется 192-битная шина и 12 Гб видеопамяти, работающих на скорости 21 Гбит/с, что даёт пропускную способность до 504 ГБ/с. Если проводить прямые параллели с GeForce RTX 3070, то показатель на 12.5% выше. Заявлены несколько печатных плат, разница между которыми кроется в использовании графического чипа с большим разгонным потенциалом. Теоретически, это позволит создавать видеокарты с эталонными тактовыми частотами, а также решения с заводским разгоном.

За счёт скромного количества ядер CUDA удалось снизить теплопакет, а в результате заявленная пиковая мощность находится в пределах 200 Вт. Это на 8% ниже, чем у GeForce RTX 3070. Но есть и игровые показатели мощности (186 Вт), а в итоге видеокарта будет потреблять энергии на 13.5% меньше, чем GeForce RTX 3070 и примерна равна менее дорогой GeForce RTX 3060. Результат весьма солидный, а значит геймерам не придётся бежать в магазин за дорогим блоком питания. Учитывая максимальную тактовую частоту 2475 МГц можно прийти к выводу, что пиковое теоретическое быстродействие достигнет 29 TFLOP. Это ровно столько же, как было у GeForce RTX 3080. Вот только это не значит, что новинка окажется такой же быстрой, поскольку теория и практика далеко не всегда совпадают. Но даже если предположить, что GeForce RTX 4070 предложит уровень быстродействия аналогичный GeForce RTX 3080, то это крайне мало. Давайте считать, если внимательно изучить сравнительные тесты, то можно прийти к следующему выводу: между GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 около 25% разницы в быстродействии в играх в разрешении 1080р. Не будем приводить показатели в 2К, поскольку там прирост ещё меньше, ограничившись тем, что в народном разрешении можно получить +25%.

Перед нами GeForce RTX 4070, которая теоретически сможет предложить весьма скромный прирост количества кадров в секунду, при этом уже оглашена официальная стоимость в районе 600 долларов. Выходит, что новинка окажется на 100 долларов дороже аналога прошлого поколения и слегка быстрее GeForce RTX 3070 Ti, которая стоила те же 600 долларов на старте. Довольно сомнительная перспектива. Официальных тестов пока нет, а инсайдеры до сих пор нас ничем не порадовали, а значит со скоростью у GeForce RTX 4070 всё действительно плохо. Скорее всего, геймерам снова будут вешать лапшу на уши, рассказывая о том, как производительность выросла в 4 раза за счёт использования технологии DLSS 3.0. И мы бы с вами даже молча проглотили бы такую откровенную ложь, если бы количество игр с масштабированием третьего поколения было значительным. Ну а пока темпы далеки от идеальных, а в результате в большинстве игр вы сможете увидеть минимальный прирост быстродействия по сравнению со старушкой GeForce RTX 3070.

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Но и это ещё не всё, ведь некоторые ритейлеры уже предлагают сделать предзаказ. Цены не радуют, ведь за базовую GeForce RTX 4070 производства MSI просят 823 доллара США, тогда как за прокачанную модель с разгонным потенциалом и мощной системой охлаждения этой же компании придётся выложить 915 долларов. На кого рассчитан такой спорный анонс, мы не знаем, ведь сегодня вы можете купить значительно более мощную GeForce RTX 4070 Ti дешевле.