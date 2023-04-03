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Ryzen 7 7800X3D обходит Core i9-13900K в играх, но может провалиться в рознице из-за высокой цены
Ryzen 7 7800X3D примерно на 7% быстрее самого быстрого процессора Intel в играх
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Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
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3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Судя по последним анонсам и спорным решениям компании AMD, в голове у Лизы Су творится какая-то каша. Действия её вызывают всё больше вопросов, а ситуация на нескольких направлениях становится только хуже. К примеру, красные вообще ничего не делают на игровом направлении. В декабре прошлого года были выпущены две видеокарты серии Radeon RX 7000, после чего представители компании не комментируют планы о будущем графического подразделения. Новых анонсов нет, а инсайдеры упрямо молчат. Согласитесь, что неудача – это ещё не повод брать паузу. Наоборот, нужно было как можно скорее начать выпускать более выгодные по соотношению цены и быстродействия продукты, но всё это не про AMD. В итоге даже NVIDIA придумала, как выпустить графические чипы нового поколения с не самой высокой ценой и одновременно повысить маржу от продажи одной видеокарты. Геймеры не обрадуются, ведь новая GeForce RTX 4070 разочаровывает, но массовый покупатель будет стоять в очереди, ведь выбора всё равно не будет. 

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Не лучше идут дела у AMD и на рынке настольных процессоров. За 2022 год Лиза Су умудрилась потерять значительную часть рынка. Обратите внимание на график ниже. AMD начинала с 60% долей рынка, тогда как по итогам года скатилась к 30%. Ну а причина не только в том, что Intel выпустила удачную серию, ведь довольно долго Лиза Су отказывалась снижать цены на процессоры, а в итоге синие предлагали больше, а просили за это меньше. Стоит отметить, что за последние несколько месяцев ситуация кардинальным образом изменилась, а значит кто-то из инвесторов всё же хорошенько пнул тётушку Су увесистым сапогом. О провале с серий Ryzen 7000 знает каждый младенец, ведь AMD не смогла выполнить своих обещаний, а в результате на выходе получился продукт, который слабее новинок от Intel как в играх, так и в рабочих задачах. Похоже, красные устали терпеть такое безобразие, поэтому в срочном порядке выпустили процессор Ryzen 9 7950X3D. Это игровой монстр, который позволил решить часть имиджевых проблем. Продажи флагмана, оказавшегося самым быстрым в играх, бьют рекорды, а камни сметают с полок быстрее, чем AMD их успевает выпускать. 

Сложно сказать, насколько это позитивно скажется на доходах в первом квартале, ведь количество зажиточных энтузиастов не безгранично. Именно поэтому уже вскоре в продажу поступит Ryzen 7 7800X3D. Это 8-ядерный камень, который придёт на замену мегапопулярному Ryzen 7 5800X3D. Какое-то время назад в сети появились официальные тесты, в рамках которых Ryzen 7 7800X3D умудрился обойти Core i9-13900K на целых 24%, тогда как отрыв от Ryzen 7 5800X3D достигал невероятных 30%. Похоже, информация оказалась верна только отчасти, поскольку сама подборка игр вызывала вопросы. Проще говоря, тесты охватывали только проекты, оптимизированные под процессоры AMD, в которых Ryzen 7 7800X3D способен показать внушительный прирост количества кадров в секунду. Похоже, красные решили улучшить свою репутацию в игровом сообществе, поскольку сегодня представили ещё один набор тестов, где преимущество новинки не так очевидно. Выше вы можете увидеть более реалистичные показатели нового Ryzen 7 7800X3D в различных играх. Всего в списке 21 проект, разрешение установлено на отметку 1080р с высокими графическими настройками. В итоге средние показатели составляют около 6.9% в пользу Ryzen 7 7800X3D при прямом сравнении с Core i9-13900K. Нужно учитывать, что речь идёт об эталонном тестировании, а независимые тесты могут показать другие результате. 

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В любом случае речь идёт о довольно перспективном процессоре, к которому можно предъявить только одну претензию: завышенная стоимость. Дело в том, что AMD планирует продавать Ryzen 7 7800X3D за 449 долларов. Это внушительная сумма, которая на 110 долларов выше официальной цены Ryzen 7 7700X в 399 долларов. Вот только есть небольшой нюанс. Дело в том, что ранее красные уже снизили рекомендованную стоимость Ryzen 7 7700X, а в результате в США его уже несколько месяцев его можно купить за 350 долларов. Сложно сказать, как с такой огромной разницей торговать процессором, который ничуть не быстрее в рабочих задачах и на 15-20% лучше в играх. Ну а поскольку покупатели продукции AMD вынуждены брать оперативную память DDR5, то эксперты и вовсе предполагают, что гораздо выгоднее купить Ryzen 7 7700X и пару линеек DDR5-6000 объёмом 32 Гб за те же 450 долларов, что будет стоить новый Ryzen 7 7800X3D.

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#процессоры #тесты #core i9-13900k #ryzen 7 7800x3d
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