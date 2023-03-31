Проблема не только в NVIDIA, но и в нестабильном курсе рубля

Для начала немного простой статистики, позволяющей немного разобраться в вопросе. Итак, GeForce GTX 1060 поступила в продажу в 2016 году и уже в 2017 стоила дешевле 300 долларов. GeForce RTX 2060 появилась на полках магазинов в начале 2019 года, ну а GeForce RTX 3060 наведалась к нам в 2021. При этом средневзвешенный курс рубля к доллару в 2016 составил 67-к-1, в 2019 – 65-к-1, а в 2021 – 73.6-к-1. Учтите, что спустя год или даже меньше первые две видеокарты вы могли купить за 300 долларов, тогда как GeForce RTX 3060 только спустя пару лет в американской рознице стала доступна по рекомендованной цене.

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Как вы могли заметить, сегодня курс рубля к доллару составляет 77-к-1, а всё тот же народный стандарт оценивается в 30 тысяч рублей. Может показаться, что налицо резкое подорожание, вот только не всё так просто. Несложно заметить, что GeForce RTX 2060 вышла в тот момент, когда рубль был на 20% дороже, а значит нет ничего удивительного в том, что и цена на саму видеокарту была ниже. Мы не хотим сказать, что сегодня цены радуют. На самом деле это не так, ведь Дженсен Хуанг развязал собственный крестовый поход против геймеров. Цель проста: повысить маржу на пару сотен долларов. В результате GeForce RTX 4070 Ti подорожала на 200 долларов по сравнению с прошлым поколением, ну а GeForce RTX 4070 будет стартовать с 600 вечнозелёных, что на 100 долларов больше. Очевидно, что и повысится цена и графических чипов среднего ценового сегмента, а сам сегмент сдвинется вперёд на 100-200 долларов. GeForce RTX 4060 Ti может появиться к концу мая и стоить под 500 долларов, а судьбу GeForce RTX 4060 предсказать невозможно, поскольку эта видеокарта и вовсе впервые может стартовать с 400 вечнозелёных.

Получается, что мы сталкиваемся с системной проблемой, когда видеокарты дорожают по нескольким причинам, а курсовые перепады российской национальной валюты только усугубляют ситуацию. Сложно сказать, насколько дорогими будут новинки 2023 года, ну а пока давайте посмотрим на то, сколько стоит средний ценовой сегмент сегодня в пересчёте на доллары. За 39 тысяч можно купить GeForce RTX 3060 Ti. Это скорее средневысокий сегмент, но по поводу сегментирования ходят ожесточённые споры, поэтому давайте оставим этот вопрос до следующего материала. Видеокарта идеально подходит для любителей современных блокбастеров и может тянуть новые игры даже в 2К. Стоит GeForce RTX 3060 Ti около 500 долларов, что дороже рекомендованной стоимости на момент старта. Помните о том, что цена была бы на 20% ниже, если бы рубль оставался на уровне 65-к-1, ну а фирменных российских наценок никто не отменял.

GeForce RTX 3060 вы можете купить за 32 тысячи рублей, что соответствует 415 долларам. Могло быть и дешевле, ведь в США за видеокарту просят уже 300 долларов, а значит магазины РФ могли бы скинуть 50 баксов. Могли, но пока не будут этого делать, ну и не забывайте, что сегодня видеокарты попадают в Россию через посредников, поэтому приходится прибавлять интересы третьей стороны, получающей свою часть денег обычных любителей компьютерных игр. GeForce RTX 3060 предлагает 12 Гб видеопамяти, но уже не очень подходит для 2К. Помните об этом, ведь после покупки вернуть видеокарту будет сложно, а в результате экономии можно получить разочаровывающий результат.

Хотите сэкономить – покупайте AMD. За 31 тысячу рублей в наличии Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта слегка уступает GeForce RTX 3060 Ti, но ощутимо превосходит GeForce RTX 3060. С процессором типа Ryzen 5 5500 видеокарта Radeon RX 6650 XT окажется ничуть не хуже GeForce RTX 3060 Ti, поэтому мы рекомендуем как следует взвесить все за и против. Если говорить о позитивных сторонах, то видеокарта AMD быстрая, недорогая и энергоэффективная. А вот среди минусов можно назвать слабую реализацию трассировки лучей. Прибавьте к этому негативный фон, который искусственно создан вокруг продукции красного лагеря, и вы получите весьма противоречивый продукт. Выгоды очевидны, но многие геймеры предпочитают взять GeForce RTX 3060, поскольку опасаются проблем с драйверами и вылетов на рабочий стол. Radeon RX 6650 XT поступила в продажу за 400 долларов, а значит мы видим, что продукция AMD выгоднее в российской рознице.

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Ещё одним интересным решением является Radeon RX 6600. С недорогим процессором эта видеокарта будет примерно равна по скорости с GeForce RTX 3060, но стоит на 5 тысяч дешевле. Все положительные и отрицательные стороны графических чипов от тётушки Су вы уже могли прочесть выше, а мы отметим, что выбор стоит делать без фанатизма. Если вы действительно столкнулись с проблемами на видеокартах Radeon – берите GeForce, вот только в большинстве случаев мы имеем дело с проплаченными историями, о которых в интернете рассказывают люди, получающие деньги лично из кармана Дженсена Хуанга.