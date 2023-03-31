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Почему новый Core i3- 13100 лучше обходить стороной, а 6-ядерный Ryzen 5 5500 лучший игровой CPU
Покупка мощного процессора не гарантирует, что ваш компьютер будет игровым
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Кто вообще решил, что геймерам нужны мощные игровые видеокарты? Если внимательно изучить материалы технологичных сайтов, пишущих на компьютерную и игровую тематику, то можно сделать вывод, что все вокруг вас уже купили суперфлагман GeForce RTX 4090, и только вы остаётесь тем неудачником, у которого нет денег на нормальное железо. Если вам так казалось, то спешим вас успокоить, ведь на самом деле самой продаваемой видеокартой остаётся GeForce RTX 3060, которая в США стоит дешевле 300 долларов, тогда как в РФ предлагается от 400 долларов и выше. 

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Но это видеокарта, тогда как процессор за 400 долларов нужен только в том случае, если вы хотите собрать мощное железо. Увы, желание такое есть у многих, тогда как с возможностями всё намного хуже. Если вы задумывались о том, как бы сэкономить на покупке компьютера, то самое время изучить наш материал. Мы расскажем о наиболее популярных процессорах, некоторые из которых отлично подходят на звание оптимального кандидата в качестве основы для игровой сборки. 

Предлагаем начать сразу с двух процессоров. Core i5-12400F является самым продаваемым камнем в российских магазинах, поэтому не нуждается в представлениях. Если вы хотели подобрать основу для перспективной игровой станции, которая будет радовать вас ещё как минимум 3 года, то глупо разбрасываться деньгами. Core i5-12400F способен обеспечить приемлемый уровень быстродействия, но слегка уступает Ryzen 5 5600X. Увы, но камень AMD кажется нам более выгодным. В данном случае есть несколько причин, которые делают Ryzen 5 5600X одним из самых продаваемых камней на рынке. Прежде всего – цена, ведь камень может работать на самой бюджетной материнской плате и неприхотлив к оперативной памяти. Но есть и другая причина. Так, если вы имеете в распоряжении старый системник на базе Ryzen 5 1600X, то сегодня самое время повысить мощность компьютера. Стоить такое удовольствие будет всего 14 тысяч рублей. Немного дороже, ведь нужно купить ещё систему охлаждения за 1000 рублей. Отличная возможность, которая никогда не была и не будет доступна фанатам синего лагеря. 

Помните о том, что не все процессоры одинаковы выгодны. Так, если вы присматривались к новому Core i3- 13100, то самое время прекратить заниматься подобными глупостями. Как вы уже догадались, камень относится к последнему поколению, поэтому стоит как минимум на 4 тысячи дороже своей реальной цены. До тех пор, пока за Core i3- 13100 не будут просить дешевле 10 тысяч рублей, обращать внимания на этот камень не советуем. А вот Ryzen 5 5500 может стать лучше альтернативой для тех, кто пытается сэкономить, почти не потеряв в производительности. К примеру, вы купили видеокарту GeForce GTX 1660 Super, а сегодня решили взять ещё и новый системный блок. Помните о том, что Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5500 покажут в играх на этой видеокарте идентичное количество кадров в секунду. Если у вас есть лишние деньги, лучше добавьте их к видеокарте, это принесёт потенциалу системы больше пользы. 

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Ну и на закуску сразу два процессора до 8 тысяч рублей. Core i3-12100F всего на несколько процентов медленнее более нового Core i3- 13100, но стоит на целых 5 тысяч рублей дешевле. Если вы очень сильно захотите найти между этими процессорами разницу, то сделать это можно только в синтетических приложениях. Во всём остальном перед нами аналогичные по производительности решения, которые имеют примерно одинаковый жизненный цикл и обеспечат то же количество кадров в секунду в играх. Сложно сказать, насколько Ryzen 3 4100 лучше. Скорее всего, если вы решите столкнуть этот процессор с Core i3-12100F, то получите небольшое преимущество красной команды. И снова, получить подобные выводы можно в синтетических тестах, тогда как даже в играх оба камня будет держать паритет. Мы советуем вам выбирать исходя из личных предпочтений. Core i3-12100F представляет собой тупиковую ветвь развития, поскольку 14-е поколение уже потребует обновления материнской платы, а 11-е поколение имело другой сокет. Ну а если у вас завалялся очень бюджетный компьютер на базе старого Ryzen 3 1300, то смело кидайте туда Ryzen 3 4100. Скорее всего, вам даже не понадобится новая система охлаждения, ведь процессор энергоэффективный и холодный.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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