Успех зависит от погодных условий, ведь прошедшая зима была одной из самых тёплых в истории

Зима 2022-2023 годов осталась в прошлом, а уже завтра наступит 1 апреля. Отопительный сезон в большей части европейских стран завершён, а в Германии радостно потирают руки, рассказывая о самом настоящем подвиге, который совершил каждый немец. Речь идёт об экономии ресурсов, ставшей лейтмотивом немецких элит. Если вы забыли, то осенью лидеры Германии и нескольких других государств советовали местным жителям реже мыться и не использовать подогрев воды каждый день. Некоторые немцы поддержали идею властей, тогда как другие продолжили жить в привычном русле. Сегодня крайне любопытными данными поделился Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. По его словам, на утро 31 марта газовые хранилища Европы заполнены на 64.3%. По мнению чиновника, это самый настоящий успех, поскольку Германии и другим странам удалось пройти зимний период без закачки российского газа.

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И вот здесь и становится ясно, что Клаус Мюллер мягко скажем врёт. Дело в том, что на утро 14 ноября 2022 года уровень заполнения газовых хранилищ достигал ровно 100%, при этом всё это удалось реализовать только за счёт активной закачки газа из России по Северному потоку. Сегодня европейские чиновники рассказывают небылицы, но забывают о том, что такое низкое потребление газа стало возможность только потому, что зима оказалась тёплой. По данным учёных, температуры не раз били рекорды, а причина в повышенной активности Солнца. Напомним, наша звезда имеет периоды спада и повышения активности, а 2022 год стал пиковым. При этом ожидается, что зима 2023-2024 годов окажется крайне холодной, поскольку Солнце вернулось к началу цикла. Всё это ещё предстоит подтвердить, а пока всё тот же Клаус Мюллер заявил, что Германии удалось сойти с русской газовой иглы, а за лето можно будет заполнить хранилища на 100%. И вот здесь есть несколько вопросов, на которые аналитики предлагают обратить внимание.

Прежде всего нужно учитывать, что сегодня Германия выживает только за счёт газа из Норвегии. Но правительство этой страны уже заявило, что нарастить добычу не может, а значит миллиарды кубических метров, которые шли из России, придётся замещать СПГ из США. Ну а сжиженный газ не только дороже трубного, но и требуется перевезти через океан, а после на специальных мощностях превратить в газообразное состояние. Мало того, что с танкерами есть проблемы, так ещё и производственных мощностей в Европе слишком мало. Не радуют и цены, ведь американцы рассчитывали заработать, а сегодня газ стоит недорого, что ощутимо снижает доходы компаний из США, которые ожидали сверхприбылей. Клаус Мюллер признаёт, что наполнение газовых хранилищ будет трудной задачей, а также согласился с тем, что отсутствие холодов позволило выйти из положения с минимальными потерями. Одновременно с этим он не сомневается в том, что США поставят достаточно газа, но забывает о важном моменте.

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Эксперты отмечают, что газовые хранилища в Европе устроены специфическим образом. Прежде всего газ там по большей части принадлежит не Германии, а крупному бизнесу. Особенно активны в этом вопросе британцы, которые вовремя скупили значительную часть газохранилищ. Кроме того, газовые хранилища устроены таким образом, что отбирать из них газ после достижения 30% от заполнения невозможно. На самом деле возможность есть, но технический регламент утверждает, что это приведёт к проблемам в энергетике, поскольку нарушится баланс, восстановить который окажется крайне сложно. Ну а у нас есть примеры, когда во время холодных зим Европа тратила больше 50% газа из хранилищ за несколько месяцев. Можно было бы сказать, что всё не так плохо, вот только в то время работали все трубопроводы из России. Напомним, две ветки Северного потока мертвы. Ямал-Европа не функционирует, а украинская газотранспортная система работает на половину мощности. Есть мнение, согласно которому Европа не только не сможет восполнить запасы газа к зиме, но и окажется в крайне сложном положении уже к январю. Важно понимать, что всё это возможно только в том случае, если зима будет холодной. Ну а если природа снова порадует Германию тёплым климатом, то необходимости в российском газе действительно не будет.