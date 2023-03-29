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Российские геймеры выбирают GeForce RTX 3060 – 5 самых продаваемых видеокарт в отечественной рознице
GeForce RTX 3060 с большим отрывом вырывается вперёд
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Зажиточным геймерам никогда не понять тех, кто не может позволить себе дорогую видеокарту. Некоторым кажется, что все вокруг покупают GeForce RTX 4090, вращаясь в таком же кругу мажоров, вот только это не так. Данные постоянно обновляются, а средняя цена видеокарты неуклонно растёт. Ещё несколько лет назад в США за графический чип платили не больше 300 долларов, тогда как в РФ сумма была ещё меньше. Поскольку NVIDIA монополизировала рынок настольной графики, то сегодня Дженсен Хуанг получил возможность контроля над ценообразованием, что привело к значительному подорожанию игровой продукции.

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В результате средний ценовой сегмент совсем не похож на то, что наблюдалось ещё несколько лет назад. Инсайдеры уверяют, что это далеко не конец, ведь видеокарты 2023 года докажут, что NVIDIA ещё есть чем нас удивить. Но сколько бы мы не писали о наиболее выгодных решениях, остаётся народный выбор, который и определяет самые продаваемые видеокарты. Сегодня мы изучим несколько популярных позиций в сети Регард. Отметим, что места определены не по моделям, а по графическому чипу. Например, в топе может быть сразу 3 или 4 видеокарты на базе GeForce RTX 3060, но мы укажем только самую популярную.

Как вы уже догадались, лучше всего продаётся именно GeForce RTX 3060. Речь о версии с 12 Гб видеопамяти, обладающей неплохим потенциалом. Видеокарта идеально подходит для игр в разрешении 1080р, где ещё долго будет обеспечивать максимальные настройки со стабильным фрамрейтом. Ну а наиболее популярной оказалась модель от Gigabyte. Видеокарта привлекает внушительной системой охлаждения, вот только многие геймеры, которые делают такой выбор, забывают о том, что для GeForce RTX 3060 достаточно скромной системы охлаждения на 2 кулера. В итоге любители компьютерных игр переплачивают около 4 тысяч, выбирая бренд и солидный дизайн. Кстати, именно GeForce RTX 3060 считается самой продаваемой видеокартой на мировом рынке, а значит отечественные геймеры идут в ногу со временем. 

На втором месте GeForce RTX 3060 Ti. Вы не поверите, но в топе та же Gigabyte, ну а система охлаждения осталась без изменений. В данном случае мощный кулер более уместен, но не является обязательным. Именно поэтому вам стоит присмотреться к не самым дорогим моделям, стоимость которых может быть ниже на 3 тысячи рублей. GeForce RTX 3060 Ti обладает более внушительным запасом прочности и даже сегодня может использоваться в 2К. Видеокарта имеет 8 Гб видеопамяти, чего на высоких настройках в 2023 году для требовательных игр вполне достаточно. 

Вы не поверите, но на третьем месте ещё один продукт от Gigabyte. На это раз речь о GeForce RTX 3070 Ti, которая стоит 60 тысяч рублей. Сумма внушительная, а значит к этому графическому чипу будут предъявляться повышенные требования. Отметим, что видеокарта действительно солидная и обладает отличным потенциалом, но не позволяет считать её оптимальной, поскольку предлагает всего 8 Гб видеопамяти. Если за 40 тысяч рублей такое количество памяти смотрелось странным, то, заплатив 60 тысяч, ожидаешь чего-то большего. Нам кажется, что уже в 2024 году владельцы GeForce RTX 3070 Ti столкнутся с просадками по памяти в играх на движке Unreal Engine 5.

И уж совсем неожиданным кажется нахождение в списке самых популярных видеокарты производства AMD. Radeon RX 6600 занимает уверенное четвёртое место в топе графических чипов вполне заслуженно, поскольку предлагает намного больше, чем есть у конкурирующей NVIDIA. Например, эта видеокарта до 15% быстрее GeForce RTX 3050, но стоит столько же. Во многих играх Radeon RX 6600 не уступает более дорогой GeForce RTX 3060, а с процессором уровня Core i5-12400F разницу между видеокартами заметить и вовсе не удастся. Будем надеяться, что разумный выбор станет более популярен, поскольку это не единственная видеокарта AMD, обладающая таким выгодным соотношением между ценой и производительностью.

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Почётное пятое место за GeForce RTX 4080. Если посмотреть внимательнее, то можно найти такой графический чип за 104 тысячи рублей, но геймеры предпочитают переплатить за божественную ASUS, наивно полагая, что смогут получить более внушительный разгонный потенциал. Даже 100 тысяч – это нереалистичная цена для такой видеокарты, но энтузиасты предпочитают заплатить почти 120 тысяч, отдавая деньги известным брендам.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3060
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