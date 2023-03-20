Судя по всему, в Украину за первые месяцы 2023 года уже заехало почти 150 танков из стран НАТО

Так уж вышло, что немалая часть российского оружия прекрасно известна американским специалистам. Прежде всего в руки военных из США попали те или иные типы техники и артиллерийских систем, которые поставлялись властями СССР странам Варшавского договора. Как оказалось, новые правители этих государств быстро прогнулись под американцев, что привело к частичной утере секретных разработок советского наследия. Ну а когда потенциальный противник знаком с твоим оружием, то он сможет сделать всё, чтобы найти слабые места, получив преимущество на поле боя. Проблема в последние несколько десятилетий была частично решена, поскольку в армию поступили модифицированные комплексы, но уровень секретности далёк от идеала. А вот страны НАТО категорически не согласны с тем, чтобы Россия изучали даже устаревшие типы вооружения, грозя всем тем, кто может поделиться с русскими полезной информацией, санкциями и открытым вторжением.

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Ну а поскольку было принято решение поставлять в Украину танки, то выбирать особенно не приходится. Известно, что британцы планируют поставить сразу 14 Challenger 2, но продолжают выражать свою обеспокоенность тем, что русские могут взять одну или несколько машин под контроль. Предполагается, что существуют договорённости, согласно которым английские танки не попадут на линию соприкосновения, но даже это для политиков из Лондона звучит неубедительно. Ещё в январе Министерство обороны Британии уверяло, что специалисты ведомства разрабатывают некий план, который позволит сохранить секретность и не допустить того, чтобы русские военные разобрали хотя бы один английский танк. Похоже, решение было найдено, ведь в прессу попали весьма неоднозначные детали. Как сообщается, рядом с каждым танком будет стоять специальный буксир, способный эвакуировать Challenger 2 прямо с поля боя.

Также украинским бойцам предписывается до последнего защищать британскую технику и ставить во главу угла безопасность танков даже под огнём противника и наступающими силами армии РФ. Ну а поскольку британцы не очень верят в то, что солдаты предпочтут отдать свою жизнь за груду металлолома, то в каждом танке разместят взрывчатку, которая будет соединена с внешним детонатором, что позволит дистанционно подорвать машину в случае опасности её захвата. Наиболее важной считается секретная электроника, ну а в данном случае непонятно то, как себя будут чувствовать украинские танкисты, которым разрешат посидеть внутри такой элитной и особо ценной машины. Ну а если вам казалось, что так называемая весенняя компания состоится ещё очень нескоро, то появились свидетельства тому, что речь идёт об обычной манипуляции фактами со стороны стран НАТО. Якобы, в европейской и украинской прессе специально пишут о том, что первые массовые поставки Leopard 2 состоятся в конце марта, тогда как в реальности общее количество доставленных машин может достигать 150 единиц.

Речь идёт о 80 танках Leopard 2, полученных от стран НАТО и 50 единицах Т-72 и РТ Twardy. В первом случае поставляются немодифицированные машины, построенные в СССР, тогда как вторые – улучшенные польские версии советского танка, обладающие повышенной ударной мощью, электроникой и выживаемостью. Министр вооружённых сил Франции и вовсе проговорился о том, что в Украину уже прибыли 15 колёсных танков AMX-10RC, ну а по канадскому телевидению показали отправку Leopard 2A4 в Украину при помощи борта Ан-124 «Руслан». При этом утверждалось, что это уже вторая поставка, а значит всё это уже не слухи, а хорошо срежиссированная информационная компания.

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Аналитики отмечают, что Зеленский требует от командующих активных действий. Сложно сказать, когда и где будет нанесён удар, но в целом с оценкой согласны многие российские эксперты, в том числе и Пригожин. Основатель ЧВК «Вагнер» полагает, что у российских войск есть ещё несколько недель. Не исключено, что США требуют от киевских властей отбить Бахмут. Город стал символом сопротивления, а попытка отбить его у «музыкантов» способна вернуть уверенность украинским патриотам. Ну и напомним, что на прошлой неделе в прессе активно обсуждалась большая колонна техники, двигающейся в сторону Бахмута. За минуту мимо автора видео проносятся броневики Titan-S, БТР YPR-765 и ЗРК малой дальности AN/TWQ-1 Avenger. Всего можно насчитать около 40 единиц, но никто не знает, сколько на самом деле техники включала колонна. Судя по всему, очень скоро начнётся активный этап наступления украинских войск, ну а пока обе стороны ждут, пока подсохнет земля, ведь дожди могут свести на нет все усилия союзников Зеленского по обе стороны океана.