Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Северная Корея создала дрон с ядерной боеголовкой и сможет топить корабли США «радиоактивным цунами»

Подводный беспилотник Haeil получил возможность подойти к американскому кораблю незаметно, потопив судно при помощи направленного ядерного взрыва
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Многие люди на планете непонимающе смотрят на европейцев, которые старательно делают вид, что не замечают того, как превратились в услужливых вассалов США. Пожалуй, большая часть населения просто не хочет ничего видеть, ведь привыкнуть к сытой жизни со стабильным доходом очень просто, а попытка начать смотреть на мир трезвым взглядом приводит к массе негативных последствий. Самым прямым следствием может быть желание разобраться в ситуации, а это вредно для среднестатистического европейца, которому иногда позволяют пошуметь, но удерживают в условленных рамках. Простой пример, все прекрасно осознают, что происходящие на улицах Парижа и других французских городов продлиться ещё какое-то время, после чего народ проглотит горькую пилюлю от правительства, пожертвовав свободами взамен на доступ к спокойной размеренной жизни.

реклама

Ничем не отличается ситуация в Южной Корее. Многие местные жители осознают, что правительство давно отрезано от принятия самостоятельных решений, но высокий уровень жизни и доступ к технологиям вынуждает идти на компромисс. Так вышло, что американцы удерживают немалую часть мира в узде, и не собираются ослаблять или бросать поводья. На прошлой неделе резонансным стало решение Международного уголовного суда в Гааге, выписавшем ордер на арест Путина. Тогда многие политики по обе стороны океана стали задаваться вопросами, почему Гаага ни разу не предприняла попытки разобраться в военных преступлениях США. Известно, что за последние десятилетия янки совершили целый рад цветных революций и инициировали несколько военных конфликтов с применением авиации, свержением законного правительства и установление марионеточной власти. И вот тут выяснилось, что ещё в 2002 году будучи президентом Буш младший подписал крайне любопытный закон, предусматривающий военное вторжение в Нидерланды. Именно так, военная операция по установлению демократического режима в этой стране могла быть инициирована любым президентом США в случае, если суд в Гааге решит начать проводить расследование преступлений американского правительства в других странах. На самом деле формулировка немного иная, но суть именно такая. Предложение поддержали обе палаты, а в результате за последние 20 лет Гаага даже не подумала косо посмотреть в сторону США.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Положение можно было назвать комичным, если бы мы речь шла о фильме, вот только всё это происходит в реальной жизни, а американцы предпринимают всё больше усилий для недопущения установки нормальных дипломатических отношений между теми или иными странами. К примеру, несколько лет назад власти Северной и Южной Кореи пришли к определённым договорённостям, вот только мир и даже объединение государств не входит в сферу интересов американцев, поэтому было сделано всё, чтобы посеять семена раздора между частями некогда единой страны. США насыщают Южную Корею оружием, а боеголовки направлены на Пхеньян, при этом янки даже не скрывают своего желания устроить переворот в Северной Корее. Власти КНДР отвечают той же монетой, вот только США далеко, а значит под удар попадают жители Южной Кореи, которые давно стали заложниками сладкой жизни в комфорте и достатке. 

Не подумайте, что комфорт и достаток – это плохо. На самом деле всё это нормальные условия для существования человека. Нормальные, если не считать того, что лидеры стран пользуются благами цивилизации и фактически удерживают население в заложниках. В Европе открыто доводят до населения следующую мысль. Россия стала слишком сильной, а отправка танков и оружия в Украину позволит ослабить мощь этой страны. Иногда и вовсе звучат заявления типа такого: «… или мы даём деньги Украине сегодня, или завтра придётся сражаться с русскими самостоятельно». Ну а поскольку идти на войну там никто не хочет, то политики спокойно проталкивают те или иные законы. Возвращаясь к Северной Корее напомним, что страна фактически находится в полной блокаде уже много десятилетий. Американцы постоянно проводят учения у берегов КНДР, ну а пока от вторжения останавливает исключительно наличие у опального государства ядерного оружия. Судя по всему, корейские инженеры разработали крайне любопытную технологию, способную поставить крест на незыблемом морском могуществе американцев в данном регионе.

реклама

По данным Sky News, ссылающихся на источники в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК), недавно было проведено успешное испытания подводного дрона, в задачи которого входит уничтожение надводных кораблей с помощью «радиоактивного цунами». Технология пока вызывает вопросы, а реальных подтверждений кроме заявлений властей КНДР нет. Сообщается, что беспилотник Haeil способен погружаться на глубину до 150 метров, а во время испытаний продержался под водой 59 часов. После этого в заливе Хонвон произошёл подводный подрыв боеголовки. Предполагается, что носитель имел на борту ядерное оружие, при этом власти Южной Кореи высказали большие сомнения относительно реальности происходящего. Создание такого оружия, по их мнению – это даже не ближайшая перспектива, а характеристики Haeil выглядят нереалистично. Сообщается, что подводный дрон сможет незаметно войти в зону действия американского корабля, передвигаясь на глубине. В нужный момент будет произведён подрыв, что выведет из строя всю электронику, а также потопит корабль, если беспилотник будет взорван близко к днищу судна. Правительство Северной Кореи высказало удовлетворённость испытаниями, ну а опровергнуть или подтвердить факт наличия смертоносного БПЛА у КНДР пока невозможно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика военные технологии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
3
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
11
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
11
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
5
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Медведев: большинство предприятий ОПК работают в три смены, запускаются новые производства
7
Евгений Пригожин предложил США вложиться в ЧВК "Вагнер"
6
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
В командовании ВСУ сообщили о готовности пойти в контрнаступление на артёмовском направлении
3
Valve рассказала, что нового ждёт игроков в Counter-Strike 2
+
Блогер заказал с Aliexpress самую дешевую GTX 1660 с плохими отзывами и она легко запустила все игры
8
Европа добьется двухкратного превышения необходимого количества терминалов СПГ к 2030 году
2
Как не попасть на уловки брендов и сэкономить на покупке GeForce RTX 4090 до 70 000 рублей
9
Новый ультрабюджетный мод-чип для Nintendo Switch появился в продаже
2
Почему старые флагманы NVIDIA не дешевеют, а ждуны уже 3 года сидят в ожидании скидок на видеокарты
12
Медведев: арест президента России будет означать объявление стране войны
9
Украина использует против России иранские ракеты
4
Украина может использовать рой беспилотников из Тайваня во время наступления на Крым
4
В ВСУ рассказали об успешном применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ
5
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti получит вычислительную производительность 22 TFLOPs
10
Замечен поезд с расконсервированными T-55 на открытых платформах
21

Популярные статьи

Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
104
Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS
4
США взволнованы: Армия Китая активно перебрасывает свои истребители в Африку
7
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
8
Халява в Steam - фармим коллекционные карточки
5
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
67
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
14
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Март)
5
США намерены разместить на Тайване склады боеприпасов рассчитывая на блицкриг в битве с Китаем
3
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 4
1

Сейчас обсуждают

ШейХшенбек
19:39
Эбель дур вэха
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
ШейХшенбек
19:39
Шпак Я на тебя заявление в прокуратуру напишу. Что ты против Лукашенко
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
Вежливый
19:38
Пача Кýтек
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
ШейХшенбек
19:37
Пача?
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
Вежливый
19:37
он глухо немой
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
dagnoparte
19:35
уверен что речь о суффиксе X3D на 7ххх поколении и не более того
AMD выпустит следующее поколение Ryzen в этом году, поддержка AM5 как минимум до 2025 г. — Gigabyte
ШейХшенбек
19:34
Алексей тебя словесно уничтожит. Не быкуй
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
Вежливый
19:34
и ручки ))))
AMD выпустит следующее поколение Ryzen в этом году, поддержка AM5 как минимум до 2025 г. — Gigabyte
Вежливый
19:33
Ты же знаешь я всегда спокоен и уравновешен. Чего не скажешь об моих оппонентах. Некоторые с ума стали сходить.
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
sop18
19:31
Только не это !)))
ChimbaBench 1.2: Выполняю обещание, и работаю над интерфейсом бенчмарка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем