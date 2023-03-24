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Многие люди на планете непонимающе смотрят на европейцев, которые старательно делают вид, что не замечают того, как превратились в услужливых вассалов США. Пожалуй, большая часть населения просто не хочет ничего видеть, ведь привыкнуть к сытой жизни со стабильным доходом очень просто, а попытка начать смотреть на мир трезвым взглядом приводит к массе негативных последствий. Самым прямым следствием может быть желание разобраться в ситуации, а это вредно для среднестатистического европейца, которому иногда позволяют пошуметь, но удерживают в условленных рамках. Простой пример, все прекрасно осознают, что происходящие на улицах Парижа и других французских городов продлиться ещё какое-то время, после чего народ проглотит горькую пилюлю от правительства, пожертвовав свободами взамен на доступ к спокойной размеренной жизни.

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Ничем не отличается ситуация в Южной Корее. Многие местные жители осознают, что правительство давно отрезано от принятия самостоятельных решений, но высокий уровень жизни и доступ к технологиям вынуждает идти на компромисс. Так вышло, что американцы удерживают немалую часть мира в узде, и не собираются ослаблять или бросать поводья. На прошлой неделе резонансным стало решение Международного уголовного суда в Гааге, выписавшем ордер на арест Путина. Тогда многие политики по обе стороны океана стали задаваться вопросами, почему Гаага ни разу не предприняла попытки разобраться в военных преступлениях США. Известно, что за последние десятилетия янки совершили целый рад цветных революций и инициировали несколько военных конфликтов с применением авиации, свержением законного правительства и установление марионеточной власти. И вот тут выяснилось, что ещё в 2002 году будучи президентом Буш младший подписал крайне любопытный закон, предусматривающий военное вторжение в Нидерланды. Именно так, военная операция по установлению демократического режима в этой стране могла быть инициирована любым президентом США в случае, если суд в Гааге решит начать проводить расследование преступлений американского правительства в других странах. На самом деле формулировка немного иная, но суть именно такая. Предложение поддержали обе палаты, а в результате за последние 20 лет Гаага даже не подумала косо посмотреть в сторону США.

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Положение можно было назвать комичным, если бы мы речь шла о фильме, вот только всё это происходит в реальной жизни, а американцы предпринимают всё больше усилий для недопущения установки нормальных дипломатических отношений между теми или иными странами. К примеру, несколько лет назад власти Северной и Южной Кореи пришли к определённым договорённостям, вот только мир и даже объединение государств не входит в сферу интересов американцев, поэтому было сделано всё, чтобы посеять семена раздора между частями некогда единой страны. США насыщают Южную Корею оружием, а боеголовки направлены на Пхеньян, при этом янки даже не скрывают своего желания устроить переворот в Северной Корее. Власти КНДР отвечают той же монетой, вот только США далеко, а значит под удар попадают жители Южной Кореи, которые давно стали заложниками сладкой жизни в комфорте и достатке.

Не подумайте, что комфорт и достаток – это плохо. На самом деле всё это нормальные условия для существования человека. Нормальные, если не считать того, что лидеры стран пользуются благами цивилизации и фактически удерживают население в заложниках. В Европе открыто доводят до населения следующую мысль. Россия стала слишком сильной, а отправка танков и оружия в Украину позволит ослабить мощь этой страны. Иногда и вовсе звучат заявления типа такого: «… или мы даём деньги Украине сегодня, или завтра придётся сражаться с русскими самостоятельно». Ну а поскольку идти на войну там никто не хочет, то политики спокойно проталкивают те или иные законы. Возвращаясь к Северной Корее напомним, что страна фактически находится в полной блокаде уже много десятилетий. Американцы постоянно проводят учения у берегов КНДР, ну а пока от вторжения останавливает исключительно наличие у опального государства ядерного оружия. Судя по всему, корейские инженеры разработали крайне любопытную технологию, способную поставить крест на незыблемом морском могуществе американцев в данном регионе.

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По данным Sky News, ссылающихся на источники в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК), недавно было проведено успешное испытания подводного дрона, в задачи которого входит уничтожение надводных кораблей с помощью «радиоактивного цунами». Технология пока вызывает вопросы, а реальных подтверждений кроме заявлений властей КНДР нет. Сообщается, что беспилотник Haeil способен погружаться на глубину до 150 метров, а во время испытаний продержался под водой 59 часов. После этого в заливе Хонвон произошёл подводный подрыв боеголовки. Предполагается, что носитель имел на борту ядерное оружие, при этом власти Южной Кореи высказали большие сомнения относительно реальности происходящего. Создание такого оружия, по их мнению – это даже не ближайшая перспектива, а характеристики Haeil выглядят нереалистично. Сообщается, что подводный дрон сможет незаметно войти в зону действия американского корабля, передвигаясь на глубине. В нужный момент будет произведён подрыв, что выведет из строя всю электронику, а также потопит корабль, если беспилотник будет взорван близко к днищу судна. Правительство Северной Кореи высказало удовлетворённость испытаниями, ну а опровергнуть или подтвердить факт наличия смертоносного БПЛА у КНДР пока невозможно.