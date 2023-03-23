Любая даже самая совершенная технология имеет свои минусы. К примеру, российские системы ПВО заточены под скоростные ракеты стран НАТО, а также истребители и бомбардировщики, но оказались не готовы к встрече с небольшими беспилотниками. На самом деле это глобальная проблема, решить которую не так просто. Простой пример, противник использует дрон, подвесив на него противотанковую гранату или другой разрывной боеприпас. Стоимость ракеты С-300 окажется в десятки и даже сотни раз выше, поэтому приходится применять средства, позволяющие снизить расходы, при этом не потерять в эффективности поражения вражеских беспилотников. По данным российских бойцов, которые приводит газета «Известия», благодаря получению противодронных ружей появилась возможность не только сбивать, но и сажать украинские летательные аппараты. В пример приводится случай, когда на позициях был взят под контроль продвинутый DJI Mavic 3. Устройство было куплено за деньги фонда Притулы, а теперь будет выполнять разведку уже для армии РФ.
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Перечислять характеристики БПЛА мы не будем, ограничившись тем, что особый интерес представляет продвинутая камера, снимающая с разрешением 5.1К, а также телеобъектив с 28-кратным оптическим зумом. Словом, перед нами идеальный шпион, ну а российские бойцы отмечают, что ситуация с беспилотниками стала улучшаться, что позволяет проводить эффективную разведку. В то же время, наиболее сложным остаётся Бахмутское направление. Сегодня вы уже могли ознакомиться с мнением журналистов Bloomberg, уверяющих нас в том, что ЧВК «Вагнер» может в любой момент покинуть город, поскольку так и не добилась успеха. Якобы, Пригожин столкнулся с нехваткой снарядов, а также сильным давлением властей, что подталкивает его к решению перестать участвовать в спецоперации, вернувшись в Африку. Судя по тем данным, что сегодня курсируют в российской прессе, всё происходит с точностью до наоборот.
По словам известного блогера Шария, командование ставит перед ЧВК «Вагнер» новую цель. Сегодня бойцы ведут активную наступательную операцию вблизи населённых пунктов Богдановка и Хромово, но уже совсем скоро ожидается переброска «музыкантов» под Северск, где силами «вагнеровцев начнётся штурм города. Одновременно с этим подтвердились и другие косвенные подтверждения высказанной выше информации. Сообщается о том, что фронт по направлению Купянска-Лимана пришёл в действие. Российская артиллерия начала активную фазу, а войска всё чаще стали использовать бронетехнику для подавления живой силы и выдавливания противника их укреплённых районов и опорных пунктов. Если речь идёт о наступательной операции, то ЧВК «Вагнер» могут прийти с юга, что позволит взять Северск в оперативное окружение. Таким образом, если учитывать Авдеевку, где затягивается ещё одна петля, украинское командование может получить сразу три котла.
Сложно предсказать, как события будут развиваться дальше, но тот факт, что Украина не сможет получить ожидаемое количество танков, не вызывает сомнений. Всё больше европейских стран сообщает о плачевном состоянии обороноспособности, урезая помощь Киеву. К примеру, сегодня стало известно, что Чехия полностью исчерпала свои запасы вооружений. Ну а США не торопятся отправлять танки. Ранее представители Пентагона уверяли, что к концу года готовы передать небольшое количество Abrams в продвинутой модификацииM1A2. С поставленной техники должны были снять урановую броню и продвинутую электронику, но в целом машины оставались достаточно мощными. Ну а несколько дней назад пришли известия о том, что танки могут поставить осенью, но в модификации M1A1. Поставка ожидается в течение 8 или даже 10 месяцев, поэтому сроки могут ощутимо сдвинутся, или не состоятся совсем.