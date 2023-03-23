Информацию опубликовал Шарий, со ссылкой на собственные источники

Любая даже самая совершенная технология имеет свои минусы. К примеру, российские системы ПВО заточены под скоростные ракеты стран НАТО, а также истребители и бомбардировщики, но оказались не готовы к встрече с небольшими беспилотниками. На самом деле это глобальная проблема, решить которую не так просто. Простой пример, противник использует дрон, подвесив на него противотанковую гранату или другой разрывной боеприпас. Стоимость ракеты С-300 окажется в десятки и даже сотни раз выше, поэтому приходится применять средства, позволяющие снизить расходы, при этом не потерять в эффективности поражения вражеских беспилотников. По данным российских бойцов, которые приводит газета «Известия», благодаря получению противодронных ружей появилась возможность не только сбивать, но и сажать украинские летательные аппараты. В пример приводится случай, когда на позициях был взят под контроль продвинутый DJI Mavic 3. Устройство было куплено за деньги фонда Притулы, а теперь будет выполнять разведку уже для армии РФ.

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Перечислять характеристики БПЛА мы не будем, ограничившись тем, что особый интерес представляет продвинутая камера, снимающая с разрешением 5.1К, а также телеобъектив с 28-кратным оптическим зумом. Словом, перед нами идеальный шпион, ну а российские бойцы отмечают, что ситуация с беспилотниками стала улучшаться, что позволяет проводить эффективную разведку. В то же время, наиболее сложным остаётся Бахмутское направление. Сегодня вы уже могли ознакомиться с мнением журналистов Bloomberg, уверяющих нас в том, что ЧВК «Вагнер» может в любой момент покинуть город, поскольку так и не добилась успеха. Якобы, Пригожин столкнулся с нехваткой снарядов, а также сильным давлением властей, что подталкивает его к решению перестать участвовать в спецоперации, вернувшись в Африку. Судя по тем данным, что сегодня курсируют в российской прессе, всё происходит с точностью до наоборот.

По словам известного блогера Шария, командование ставит перед ЧВК «Вагнер» новую цель. Сегодня бойцы ведут активную наступательную операцию вблизи населённых пунктов Богдановка и Хромово, но уже совсем скоро ожидается переброска «музыкантов» под Северск, где силами «вагнеровцев начнётся штурм города. Одновременно с этим подтвердились и другие косвенные подтверждения высказанной выше информации. Сообщается о том, что фронт по направлению Купянска-Лимана пришёл в действие. Российская артиллерия начала активную фазу, а войска всё чаще стали использовать бронетехнику для подавления живой силы и выдавливания противника их укреплённых районов и опорных пунктов. Если речь идёт о наступательной операции, то ЧВК «Вагнер» могут прийти с юга, что позволит взять Северск в оперативное окружение. Таким образом, если учитывать Авдеевку, где затягивается ещё одна петля, украинское командование может получить сразу три котла.

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Сложно предсказать, как события будут развиваться дальше, но тот факт, что Украина не сможет получить ожидаемое количество танков, не вызывает сомнений. Всё больше европейских стран сообщает о плачевном состоянии обороноспособности, урезая помощь Киеву. К примеру, сегодня стало известно, что Чехия полностью исчерпала свои запасы вооружений. Ну а США не торопятся отправлять танки. Ранее представители Пентагона уверяли, что к концу года готовы передать небольшое количество Abrams в продвинутой модификацииM1A2. С поставленной техники должны были снять урановую броню и продвинутую электронику, но в целом машины оставались достаточно мощными. Ну а несколько дней назад пришли известия о том, что танки могут поставить осенью, но в модификации M1A1. Поставка ожидается в течение 8 или даже 10 месяцев, поэтому сроки могут ощутимо сдвинутся, или не состоятся совсем.