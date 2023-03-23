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Bloomberg: Пригожин планирует вывести ЧВК «Вагнер» из Бахмута и отправиться в Африку
Мнение американских журналистов, которое может не совпадать с реальностью
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Если вы в детстве играли в «Испорченный телефон», то можете увидеть признаки детской забавы в действиях журналистов по всему миру. На самом деле введением читателей в заблуждение грешат многие, а причины лежат на поверхности и понятны даже тем, кто не причисляет себя к экспертам. Если речь идёт об обычных блогерах и журналистах, то налицо желание получить больше прочтений, что напрямую приводит нас к экономической выгоде. Ну а крупные издания манипулируют фактами по идеологическим и политическим причинам. Не исключено, что несогласным с мнением властей урежут финансирование и создадут экономические трудности, но это уже следствие, тогда как причины всё же немного другие. Но если до недавнего времени американская пресса вела себя намного сдержаннее, то с начала СВО публикует совершенно абсурдные материалы. Всё это не значит, что отечественная пресса рубит всю правду-матку, но в данном случае мы с вами поговорим об умниках из Bloomberg. 

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Вчера на официальной странице пресс-службы компании «Конкорд» появился комментарий Пригожина, отвечающий на вопрос о необходимости легализации ЧВК «Вагнер» в России. Несколько депутатов Госдумы высказали крайне противоположное мнение, тогда как сам Пригожин полагает, что сегодня данная проблема не стоит на повестке дня. По его словам, «музыканты» действительно используют оружие и технику, предоставленную государством, включая самолёты и танки, но не планируют входить в правовое поле России. ЧВК «Вагнер» создавалась как ответ западным колонистам, а после завершения конфликта в Украине и решения поставленных задач всё оружие будет возвращено, а бойцы вернутся в Африку. Ну а там юрисдикции «вагнеровцев» ограничиваются законами той страны, в которой ведётся та или иная деятельность. Словом, ничего нового, ну а сегодня в Bloomberg появилась сенсационная статья, авторы которой уверяют, что Пригожин намерен уйти из Донбасса в самое ближайшее время.

Американские журналисты напоминают, что ещё в начале 2023 года Пригожину перекрыли доступ к рекрутированию бойцов из колоний. Ранее именно там удавалось получить мотивированных и физически сильных мужчин, многие из которых имеют за плечами не один срок и спокойно относятся к убийству и насилию. Следом подтянулись проблемы с поставками боеприпасов, что привело к резкому росту смертности среди бойцов ЧВК. Подобные действия сильно подорвали боеспособность «вагнеровцев», а сегодня Пригожин всерьёз рассматривает возможность сворачивания операции на Донбассе. Информация подтверждают секретные агенты в Кремле, которые свидетельствуют о том, что Пригожин уже набил оскомину элитам, мечтающим избавиться от него любым способом. В минус основателю ЧВК «Вагнер» ставится неспособность взять Бахмут под контроль, что вызывает вопросы об эффективности подразделения. 

Статья довольно увесистая, поэтому мы не будем пытаться её пересказывать. Если читать внимательно, то там можно найти и другие довольно точные факты, на основе которых авторы делают заведомо ложные выводы. Если вы хотите со всем этим ознакомиться, то переходите по ссылке. Обязательно включите режим «инкогнито». Ну а Пригожин уже прокомментировал материал. По его словам, он не читал новость Bloomberg, поэтому не готов дать полный ответ. Пригожин отмечает, что, видимо, американские журналисты более осведомлены о ситуации на фронте и знают даже больше, чем он сам. Что до заявлений о сворачивании и уходе в Африку, то Пригожин снова подтвердил, что будет оставаться в Бахмуте и в целом продолжать наступление до тех пор, пока окажется нужен своей стране. 

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Что до дефицита кадров, то рекомендуем ознакомиться с нашим материалом. Как оказалось, количество желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер» превышает все ожидания. По всей России открыты центры мобилизации, а большая часть рекрутов имеет отличную физическую форму. Это разительно отличается от того, с чем ранее приходилось инструкторам ЧВК иметь дело. Благодаря этому сроки подготовки ощутимо сокращаются, а уже к середине мая на фронте может появиться до 30 тысяч новых бойцов. Похоже, журналисты из Bloomberg читают блог Пригожина выборочно, либо намеренно вводят читателей в заблуждение. 

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#сво #чвк вагнер
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