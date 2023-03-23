Как оказалось, Запад не способен производить столько снарядов, сколько требует Украина

Российские политологи не в восторге от мирного плана, предложенного Китаем. Всё дело в преобладании общих фраз и многозначных утверждений, но многие полагают, что инициатива могла бы стать отправной точкой, после чего стоило бы начать формирование конкретных шагов к прекращению огня и взаимодействию сторон. В Украине мирный план вызвал негативную реакцию, а американцы и вовсе крутят носом, поскольку всеми силами затягивают конфликт. В результате очередного давления на своих вассалов в Европе янки удалось продавить большую поставку снарядов, которые поступят Киеву в самое ближайшее время. Как оказалось, всего будет закуплено 1 миллион боеприпасов различного калибра, что позволит начать масштабное контрнаступление на нескольких направлениях. Или не позволит. Буквально вчера президент Чехии дал интервью изданию Suddeutsche Zeitung, рассказав о тех трудностях, с которыми сталкивается его страна. По словам Петра Павла (имя и фамилия), Чехия больше не может оказывать Украине военную поддержку, поскольку исчерпала все доступные и недоступные ресурсы. Президент отметил, что запросы Киева не соответствуют возможностям его страны, а запустить дополнительные производства нет никакой возможности, так как наблюдается острая нехватка рабочей силы.

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Что любопытно, это уже не первое интервью президента Чехии, в котором он рассказывает подобные вещи. Ранее в беседе с польскими журналистами из издания Rzeczpospolita он предположил, что сегодня у Украины есть последняя возможность провести масштабное контрнаступление. Если в Киеве не смогут реализовать намеченных планов и растратят снаряды и технику впустую, союзникам будет крайне сложно или почти невозможно провести аналогичную поставку. Ну а официальные лица Чехии приводят следующую статистику: за прошедший год с начала СВО только поставки оружия и оборудования оцениваются в 1.35 миллиарда долларов. Сюда стоит прибавить 455 миллионов долларов в качестве сопутствующей военной помощи. Учитывая всё это президент Чехии полагает, что Украина должна показать результативность и доказать, что способна распорядится поставленным оружием. Многие страны уже устали от конфликта, но если перелома не случится, то желание поставлять оружие и дальше у европейских лидеров может и вовсе улетучиться.

Ещё более резонансное заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, ситуация с расходованием снарядов вызывает тревогу у многих экспертов. Как оказалось, сегодня украинская армия тратит до семи тысяч боеприпасов всех видов в сутки, при этом такое количество крайне сложно восполнить, поскольку все существующие мощности НАТО не способны насытить воюющую армию. Ранее в прессе звучали призывы к украинскому командованию снизить расход снарядов, но пока цифры остались без изменений. Столтенберг констатировал, что Запад просто не успевает выпускать снаряды, а Украина выгребает все запасы с невероятной скоростью. Генеральный секретарь НАТО уверен, что Россия ведёт войну на истощение, поскольку в Москве прекрасно осведомлены с возможностями оборонных предприятий Европы. При этом чиновник полагает, что очень скоро положение кардинально изменится в лучшую сторону.

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Судя по всему, Столтенберг намекает на большую поставку снарядов в количестве одного миллиона, о которой мы писали выше. Теоретически, если темпы расходования в сутки сохранятся, то такого количества окажется достаточно для ведения интенсивных боевых действий на протяжение полугода. Генсек НАТО предполагает, что Россия тратит за день ещё больше снарядов (около 20 тысяч единиц), а все союзники должны объединить свои усилия и быть готовыми поставить Киеву столько боеприпасов, сколько потребуется. И вот здесь и начинаются проблемы, ведь не только в Чехии заявляют об истощении запасов вооружения. Основной упор делается на немецких и французских производителей, но вторые нехотя разворачивают промышленные мощности, тогда как первые и вовсе погрязли в спорах на тему того, кто весь этот военный парад будет финансировать. Сроки поставки пресловутого миллиона снарядов остаются неясны. Деньги из Фонда мира выделены, но собрать такое количество боеприпасов оказалось сложнее, чем предполагали европейские политики. Не исключено, что сборы затянутся до лета, а больше ничего аналогичного по масштабам не предвидится.